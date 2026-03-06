Altın haftalık kayba yöneldi! İşte son rakamlar

Piyasalar artık bu yıl sadece bir faiz indirimi bekliyor. Bu rakam haftanın başlarında iki olarak öngörülüyordu. Son ABD verileri de işsizlik başvurularında düşüş, daha yüksek verimlilik, daha az işten çıkarma ve beklenenden daha hızlı hizmet sektörü büyümesiyle güçlü bir ekonomik ivmeye işaret etti. Bu arada, ABD-İsrail-İran çatışması yedinci gününe girdi. İran Perşembe günü Körfez genelinde füze ve insansız hava araçları fırlatarak Bahreyn'deki bir petrol rafinerisini vurdu, İsrail ise Tahran'a hava saldırılarına devam etti ve ABD Kuveyt'teki büyükelçiliğindeki faaliyetlerini askıya aldı.