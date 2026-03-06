  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Altın haftalık kayba yöneldi! İşte son rakamlar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altın haftalık kayba yöneldi! İşte son rakamlar

Altın, ons başına yaklaşık 5 bin 143 dolara yükseldi, ancak daha güçlü ABD doları ve daha yüksek Hazine tahvil getirilerinin jeopolitik risk primini dengelemesiyle beş haftanın ardından ilk haftalık düşüşünü yaşama yolunda ilerlemeye devam etti. Devam eden Orta Doğu çatışması güvenli liman varlıklarına olan talebi artırırken, petrol fiyatlarını da yükselterek enflasyon endişelerini artırdı ve yatırımcıların Federal Rezerv'in faiz indirimlerine ilişkin bahislerini azaltmasına neden oldu.

Foto - Altın haftalık kayba yöneldi! İşte son rakamlar

Piyasalar artık bu yıl sadece bir faiz indirimi bekliyor. Bu rakam haftanın başlarında iki olarak öngörülüyordu. Son ABD verileri de işsizlik başvurularında düşüş, daha yüksek verimlilik, daha az işten çıkarma ve beklenenden daha hızlı hizmet sektörü büyümesiyle güçlü bir ekonomik ivmeye işaret etti. Bu arada, ABD-İsrail-İran çatışması yedinci gününe girdi. İran Perşembe günü Körfez genelinde füze ve insansız hava araçları fırlatarak Bahreyn'deki bir petrol rafinerisini vurdu, İsrail ise Tahran'a hava saldırılarına devam etti ve ABD Kuveyt'teki büyükelçiliğindeki faaliyetlerini askıya aldı.

Foto - Altın haftalık kayba yöneldi! İşte son rakamlar

ONS ALTIN Ons altın güne 5 bin 76 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 66 dolar, en yüksek de 5 bin 143 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 132 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Foto - Altın haftalık kayba yöneldi! İşte son rakamlar

GRAM ALTIN Gram altın güne 7 bin 180 liradan başladı. Gün içinde en düşük 7 bin 175 lira, en yüksek de 7 bin 288 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 7 bin 272 liradan alıcı buluyor.

Foto - Altın haftalık kayba yöneldi! İşte son rakamlar

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Kapalıçarşı'da gram altın 7 bin 531 lira, çeyrek altın 12 bin 270 lira, yarım altın 24 bin 547 lira, tam altın 48 bin 870 liradan satılıyor.

Foto - Altın haftalık kayba yöneldi! İşte son rakamlar

Foto - Altın haftalık kayba yöneldi! İşte son rakamlar

