Altın haftalık kayba yöneldi! İşte son rakamlar
Altın, ons başına yaklaşık 5 bin 143 dolara yükseldi, ancak daha güçlü ABD doları ve daha yüksek Hazine tahvil getirilerinin jeopolitik risk primini dengelemesiyle beş haftanın ardından ilk haftalık düşüşünü yaşama yolunda ilerlemeye devam etti. Devam eden Orta Doğu çatışması güvenli liman varlıklarına olan talebi artırırken, petrol fiyatlarını da yükselterek enflasyon endişelerini artırdı ve yatırımcıların Federal Rezerv'in faiz indirimlerine ilişkin bahislerini azaltmasına neden oldu.