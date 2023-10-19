Altın fiyatlarıyla şok gelişme! Telaffuz edilen rakam piyasaları sallayacak...

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Altında kısa süreli düşüşün ardından İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar fiyatları uçurdu. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı hastane saldırısı öncesi 1.923 dolardan işlem görürken dün gece Asya piyasalarının açılmasıyla ons fiyatı 1.957 dolara kadar yükselerek yaklaşık 11 haftanın zirvesini gördü. Ancak bu seviyede tutunamayarak sabah saatlerinde 1.947 dolara çekildi. Ons fiyatındaki yükseliş dolar/TL'nin 28.10'u görmesiyle birleşince spot piyasada gram altın 1.780 liraya kadar yükselerek yeni tarihi zirvesini gördü. Ardından gram altın fiyatı 1.753 liraya çekildi. Öte yandan uzmanlardan altın fiyatlarıyla ilgili sürpriz tahminler geldi. Gram altının ne zaman 2 bin 500 lira olacağıyla ilgili tarih verildi. İşte altın fiyatlarıyla ilgili tüm detaylar...