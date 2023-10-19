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Ekonomi
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Altın fiyatlarıyla şok gelişme! Telaffuz edilen rakam piyasaları sallayacak...

2023-10-19 10:35:07
Altın fiyatlarıyla şok gelişme! Telaffuz edilen rakam piyasaları sallayacak...

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Altında kısa süreli düşüşün ardından İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar fiyatları uçurdu. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı hastane saldırısı öncesi 1.923 dolardan işlem görürken dün gece Asya piyasalarının açılmasıyla ons fiyatı 1.957 dolara kadar yükselerek yaklaşık 11 haftanın zirvesini gördü. Ancak bu seviyede tutunamayarak sabah saatlerinde 1.947 dolara çekildi. Ons fiyatındaki yükseliş dolar/TL'nin 28.10'u görmesiyle birleşince spot piyasada gram altın 1.780 liraya kadar yükselerek yeni tarihi zirvesini gördü. Ardından gram altın fiyatı 1.753 liraya çekildi. Öte yandan uzmanlardan altın fiyatlarıyla ilgili sürpriz tahminler geldi. Gram altının ne zaman 2 bin 500 lira olacağıyla ilgili tarih verildi. İşte altın fiyatlarıyla ilgili tüm detaylar...

#1
Foto - Altın fiyatlarıyla şok gelişme! Telaffuz edilen rakam piyasaları sallayacak...

İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar şiddetli bir şekilde devam ederken, özellikle önceki akşam yaşanan hastane saldırısının ardından piyasalara çatışmaların bölgesel bir savaşa dönüşebileceği endişesi hakim olmaya devam ediyor.

#2
Foto - Altın fiyatlarıyla şok gelişme! Telaffuz edilen rakam piyasaları sallayacak...

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı hastane saldırısı öncesi 1.923 dolardan işlem görürken dün gece Asya piyasalarının açılmasıyla ons fiyatı 1.957 dolara kadar yükselerek yaklaşık 11 haftanın zirvesini gördü. Ancak bu seviyede tutunamayarak sabah saatlerinde 1.947 dolara çekildi.

#3
Foto - Altın fiyatlarıyla şok gelişme! Telaffuz edilen rakam piyasaları sallayacak...

Ons fiyatındaki yükseliş dolar/TL'nin 28.10'u görmesiyle birleşince spot piyasada gram altın 1.780 liraya kadar yükselerek yeni tarihi zirvesini gördü. Ardından gram altın fiyatı 1.753 liraya çekildi.

#4
Foto - Altın fiyatlarıyla şok gelişme! Telaffuz edilen rakam piyasaları sallayacak...

Altın fiyatları hızlı bir şekilde yükselirken yaşanan jeopolitik gelişmelerin yanında, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki yükselişin nedeni ne? İşte detaylar..

#5
Foto - Altın fiyatlarıyla şok gelişme! Telaffuz edilen rakam piyasaları sallayacak...

10 günden fazla bir süredir altın fiyatları büyük yükseliş kaydediyor. Son dönemde jeopolitik risklerin yükselmesi yatırımcıları güvenli liman altına itiyor. Peki sert yükselişi tetikleyen nedenler neler? İşte piyasaya dair merak edilenler.

#6
Foto - Altın fiyatlarıyla şok gelişme! Telaffuz edilen rakam piyasaları sallayacak...

Milliyet'in haberine göre; Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "2 haftadır altında gördüğümüz yükselişin jeopolitik risklerden kaynaklandığını düşünmekteyiz. Özellikle ABD Başkanı Biden’ın tansiyonu düşüren açıklamalarından sonra bugün bu açıklamaları desteklemeyişi ve bölgedeki artan tansiyon altındaki sert yükselişi destekledi.

#7
Foto - Altın fiyatlarıyla şok gelişme! Telaffuz edilen rakam piyasaları sallayacak...

Jeopolitik risklerin devam etmesi bölgedeki gerilimin alanının genişlemesi halinde altında yükselişin devam edeceğini düşünüyoruz.

#8
Foto - Altın fiyatlarıyla şok gelişme! Telaffuz edilen rakam piyasaları sallayacak...

Altını elinde bulunduran yatırımcıların pozisyonlarını devam ettirebilir ancak bu altında alım yapmak kısa vadede kayıplara sebebiyet verebilir.

#9
Foto - Altın fiyatlarıyla şok gelişme! Telaffuz edilen rakam piyasaları sallayacak...

Borsa İstanbul’da kayıpların bir miktar derinleştiğini görmekteyiz. Ancak bu kayıpların nedeni sadece yaşanan jeopolitik riskler değil, borsadaki kredili pozisyonların fazlalığı olduğunu söyleyebiliriz.

#10
Foto - Altın fiyatlarıyla şok gelişme! Telaffuz edilen rakam piyasaları sallayacak...

Bu tarz jeopolitik riskler fiyatların içerisinde yer aldıktan sonra endekslerde ana trendin kaybolmayacağını düşünmekteyiz.

#11
Foto - Altın fiyatlarıyla şok gelişme! Telaffuz edilen rakam piyasaları sallayacak...

Ata Yatırım Genel Müdürü Mehmet Gönen ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İsrail-Hamas savaş ortamının daha da büyüme ve yayılma ihtimali altın fiyatlarını artırıyor.

#12
Foto - Altın fiyatlarıyla şok gelişme! Telaffuz edilen rakam piyasaları sallayacak...

Altın artık tarihi zirvesi 2050 dolara yakın. ABD Başkanı Biden bölgede. Gerginliğin kontrol altında kalacağını umuyoruz. Böyle dış etkenlerle yaşanan, tüm hisselerin düştüğü ortamlar portföyde değişim yapmak için fırsattır. Yatırımcılara, güvendikleri aracı kurumların önerdiği hisselere geçmeyi tavsiye ediyoruz.

#13
Foto - Altın fiyatlarıyla şok gelişme! Telaffuz edilen rakam piyasaları sallayacak...

Savaş ortamları çok üzücü, yıpratıcı ama geçicidir. Bu hafta güncellenecek strateji raporumuzda genel BIST ve model portföyümüzdeki hisseler için yeni hedeflerimizi paylaşacağız."

#14
Foto - Altın fiyatlarıyla şok gelişme! Telaffuz edilen rakam piyasaları sallayacak...

Jeopolitik risklerin emtia fiyatlarını etkilediğini ifade eden Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bir alana yayılabileceği ve başka ülkelerin de konuya dahil olabileceği endişesinin altına olan talebi güçlendirdiğini söyledi.

#15
Foto - Altın fiyatlarıyla şok gelişme! Telaffuz edilen rakam piyasaları sallayacak...

Altın fiyatlarındaki artışı risk iştahındaki bozulmaya bağlayan Memiş, “Altın zaten çok baskılanmıştı, yükseliş için bahane bekliyordu. Bölgeden gelecek haberler altını etkilemeye devam edecek.

#16
Foto - Altın fiyatlarıyla şok gelişme! Telaffuz edilen rakam piyasaları sallayacak...

Ons altında 1.945-1.970 dolar arası bir yükseliş olabilir ya da aşağıda 1.840 dolara gerileyebilir. Özetle haber akışı altının yönünü belirleyecek” dedi.

#17
Foto - Altın fiyatlarıyla şok gelişme! Telaffuz edilen rakam piyasaları sallayacak...

Bu gelişmeler olmasaydı da ons altında yıl sonunda 2 bin dolarları beklediklerini belirten Memiş, şunları söyledi:

#18
Foto - Altın fiyatlarıyla şok gelişme! Telaffuz edilen rakam piyasaları sallayacak...

“Farklı ülkelerin bu çatışmalara dahil olması durumunda ons altın 2 bin 10 dolara çıkabilir. Onsta 2024 beklentim 2 bin 350 dolar. Yeni yılla birlikte jeopolitik riskler, enerji krizleri vs. gibi gerginliklerle birlikte yıla 2 bin dolar üzerine başlar ve 2024’te merkez bankalarının faiz artırma süreci de yavaşlayınca bu da altını pozitif etkileyecektir.

#19
Foto - Altın fiyatlarıyla şok gelişme! Telaffuz edilen rakam piyasaları sallayacak...

Ortadoğu’daki gerilimin kısa vadede bitmesi pek olası değil, dolayısıyla bu durum altın fiyatını zaman zaman yukarı yönlü destekleyecektir”

#20
Foto - Altın fiyatlarıyla şok gelişme! Telaffuz edilen rakam piyasaları sallayacak...

“Gramda yıl sonu beklentim 1.888 lira. Orta ve uzun vadede yukarı yönlü bekliyorum, gram dolardan da destek alıyor. Yılı bitirmeden gramda 2 bin lirayı görürsek de bu sürpriz olmaz.

#21
Foto - Altın fiyatlarıyla şok gelişme! Telaffuz edilen rakam piyasaları sallayacak...

2024’te ise gramın 2 bin 500 lira olacağını öngörüyorum. Kapalıçarşı’da vatandaşlar altın gerileyince beklemeye koyulmuştu, şimdiyse alım yönünde rağbet oluyor.

#22
Foto - Altın fiyatlarıyla şok gelişme! Telaffuz edilen rakam piyasaları sallayacak...

Savaş ortamını gören vatandaşlarımız varlıklarını korumaya almak istiyor. Yani şu anda altın bozduran yok, altın yatırımcısı olan vatandaşımız gündemi sıkı takip ediyor.”

#23
Foto - Altın fiyatlarıyla şok gelişme! Telaffuz edilen rakam piyasaları sallayacak...

Savaş ilanıyla birlikte altının yükseldiğini belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk de kara harekatının başlaması durumunda ons altının 1.950 ve 1.985 dolarları görebileceğini söyledi. Yıldırımtürk, şöyle konuştu:

#24
Foto - Altın fiyatlarıyla şok gelişme! Telaffuz edilen rakam piyasaları sallayacak...

“Bölgeden gelecek bir ateşkes haberi altın fiyatlarını bir miktar aşağı çekebilir ama çatışmanın yayılma ihtimali altını yine yukarı yönlü etkileyecektir. Yurtiçinde de dolar/TL etkisiyle gram 1.800 liraya kadar yükseldi. Altın yatırımcısı vatandaşlar geçtiğimiz hafta yaşanan gerilemelerde de altın almaya devam etti. Hatta Kur Korumalı Mevduat’tan (KKM) dönen paralar da altında değerlendiriliyordu. Yani vatandaşımız yatırım amaçlı altın almaya devam ediyor.”

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