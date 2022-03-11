Altın fiyatlarında son dakika: Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 11 Mart Cuma 2022 altın fiyatları...

Ukrayna’ya saldırısı nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımların faturası sadece Rusya’ya değil dünya piyasalarına da ağır oluyor.Petrol fiyatları durdurulamazken, petrola paralel olarak akaryakıt fiyatlarına neredeyse her gün zam gelmekte. Dolar kuru ve altın fiyatları da bir hayli hareketli. Antalya’da bir araya gelen Rusya ve Ukrayna Dışışleri Bakanları görüşmesinden bir ateşkes çıkmaması piyasaları yeniden tedirgin etti. Müzakere görüşmesi öncesi gram altın anlık fiyatı 840 TL seviyelerine inerken, görüşme sonrası güncel gram altın fiatyatı yedinen 960 TL’ye yükseldi. Canlı altın fiyatları bugün ne kadar olduğu ise yatırımcı tarafından bir hayli merak ediliyor. Güncel altın fiyatları (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)