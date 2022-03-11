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Ekonomi
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Altın fiyatlarında son dakika: Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 11 Mart Cuma 2022 altın fiyatları...

2022-03-11 09:21:38
Altın fiyatlarında son dakika: Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 11 Mart Cuma 2022 altın fiyatları...

Gram altın ne kadar? CANLI altın fiyatları! Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Avrupa ve ABD’de tüketici fiyatları artmayı sürdürüyor. ABD’de enflasyonun son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Brent petrol fiyatları 130 dolar seviyelerini gördü. Petrol fiyatların paralel olarak akaryakıt fiyatlarına neredeyle her gün zam gelmekte. Dolar kuru yeniden 15 TL’nin kapısına dayandı. Dolara paralel olarak anlık altın fiyatları da yükselmeye devam ediyor. Canlı altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları ne kadar? Güncel altın ne kadar oldu?, Gram altın kaç TL?, Çeyrek altın ne kadar? İşte 11 Mart 2022 CANLI ve güncel altın fiyatları.

#1
Foto - Ukrayna’ya saldırısı nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımların faturası sadece Rusya’ya değil dünya piyasalarına da ağır oluyor.Petrol fiyatları durdurulamazken, petrola paralel olarak akaryakıt fiyatlarına neredeyse her gün zam gelmekte. Dolar kuru ve altın fiyatları da bir hayli hareketli. Antalya’da bir araya gelen Rusya ve Ukrayna Dışışleri Bakanları görüşmesinden bir ateşkes çıkmaması piyasaları yeniden tedirgin etti. Müzakere görüşmesi öncesi gram altın anlık fiyatı 840 TL seviyelerine inerken, görüşme sonrası güncel gram altın fiatyatı yedinen 960 TL’ye yükseldi. Canlı altın fiyatları bugün ne kadar olduğu ise yatırımcı tarafından bir hayli merak ediliyor. Güncel altın fiyatları (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

Ukrayna’ya saldırısı nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımların faturası sadece Rusya’ya değil dünya piyasalarına da ağır oluyor.Petrol fiyatları durdurulamazken, petrola paralel olarak akaryakıt fiyatlarına neredeyse her gün zam gelmekte. Dolar kuru ve altın fiyatları da bir hayli hareketli. Antalya’da bir araya gelen Rusya ve Ukrayna Dışışleri Bakanları görüşmesinden bir ateşkes çıkmaması piyasaları yeniden tedirgin etti. Müzakere görüşmesi öncesi gram altın anlık fiyatı 840 TL seviyelerine inerken, görüşme sonrası güncel gram altın fiatyatı yedinen 960 TL’ye yükseldi. Canlı altın fiyatları bugün ne kadar olduğu ise yatırımcı tarafından bir hayli merak ediliyor. Güncel altın fiyatları (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.990,86 TL, 1.991,68 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.990,86 TL, 1.991,68 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 947,07 TL, 954,22 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 947,07 TL, 954,22 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 949,92 TL, 950,15 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 949,92 TL, 950,15 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.519,87 TL, 1.553,50 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.519,87 TL, 1.553,50 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.079,48 TL, 6.195,00 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.079,48 TL, 6.195,00 TL,

#7
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.327,45 TL, 6.490,25 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.327,45 TL, 6.490,25 TL,

#8
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.030,24 TL, 3.107,00 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 3.030,24 TL, 3.107,00 TL,

#9
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.079,48 TL, 6.195,00 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.079,48 TL, 6.195,00 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 520,36 TL, 625,24 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 520,36 TL, 625,24 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 859,98 TL, 891,26 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 859,98 TL, 891,26 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 15.295,00 TL, 15.556,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 15.295,00 TL, 15.556,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 12,27 TL, 12,29 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 12,27 TL, 12,29 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,66 TL, 25,69 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,66 TL, 25,69 TL,

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