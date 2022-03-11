2022-03-11 09:21:38 Altın fiyatlarında son dakika: Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 11 Mart Cuma 2022 altın fiyatları...
Gram altın ne kadar? CANLI altın fiyatları! Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Avrupa ve ABD’de tüketici fiyatları artmayı sürdürüyor. ABD’de enflasyonun son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Brent petrol fiyatları 130 dolar seviyelerini gördü. Petrol fiyatların paralel olarak akaryakıt fiyatlarına neredeyle her gün zam gelmekte. Dolar kuru yeniden 15 TL’nin kapısına dayandı. Dolara paralel olarak anlık altın fiyatları da yükselmeye devam ediyor. Canlı altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları ne kadar? Güncel altın ne kadar oldu?, Gram altın kaç TL?, Çeyrek altın ne kadar? İşte 11 Mart 2022 CANLI ve güncel altın fiyatları.