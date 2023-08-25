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Ekonomi
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Altın fiyatlarında neler oluyor? Tüm piyasalar Powell'a odaklandı

2023-08-25 10:02:06
Altın fiyatlarında neler oluyor? Tüm piyasalar Powell'a odaklandı

Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları piyasalar için büyük önem arz ediyor. Bugün saat 17:05'te konuşacak olan Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları altının seyrini değiştirebilir. Ons Altın bugün zayıf seyretse de geçtiğimiz günlere göre yükseliş kaydetti. Bugün Jackson Hole'de konuşacak Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözleri altında hareketlilik yaratabilir. Altın fiyatları durgun ve satıcılı seyre yönelmişti. Dolardaki yükselişin etkisiyle birlikte altına olan talep azalmıştı. Son iki gündür altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket olmaya başladı ve ayın ilk zamanlarına göre performansını artırdı.

#1
Foto - Altın fiyatlarında neler oluyor? Tüm piyasalar Powell'a odaklandı

Ons Altın güne 1916 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1913 dolar, en yüksek de 1917 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 1914 dolardan işlem görüyor. Gram Altın ise yurt içi piyasadaki gelişmelerin etkisiyle güç kaybetti. Merkez Bankası'nın 750 baz puanlık faiz artırımı sonrasında dolardaki yüzde 7'lik düşüş nedeniyle gram altın 1600 liranın altına geriledi. Gram altın güne 1588 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1581 lira, en yüksek de 1601 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 1600 liradan alıcı buluyor.

#2
Foto - Altın fiyatlarında neler oluyor? Tüm piyasalar Powell'a odaklandı

ABD HAZİNE TAHVİLİ GETİRİLERİ DE ALTINI ETKİLEDİ ABD Hazine tahvili getirilerinin düşüşe geçmesi nedeniyle altın fiyatları 10 Ağustos'tan bu yana görülen en yüksek seviyesine ulaştı ve haftalık olarak yüzde 1,3 değer kazandı.

#3
Foto - Altın fiyatlarında neler oluyor? Tüm piyasalar Powell'a odaklandı

FED YETKİLİLERİ FAİZ ARTIRIMINDAN YANA Fed yetkilileri daha fazla faiz artırımına ihtiyaç duyulmaması yönünde açıklamalarda bulundu. Fed'in faiz oranlarıyla ilgili olarak ipuçlarını Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün saat 17:05'te Jackson Hole'de açıklaması bekleniyor.

#4
Foto - Altın fiyatlarında neler oluyor? Tüm piyasalar Powell'a odaklandı

#5
Foto - Altın fiyatlarında neler oluyor? Tüm piyasalar Powell'a odaklandı

Analistler güçlü doların altın için ters rüzgar etkisi yapabileceğini de belirtti.

#6
Foto - Altın fiyatlarında neler oluyor? Tüm piyasalar Powell'a odaklandı

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