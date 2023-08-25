Altın fiyatlarında neler oluyor? Tüm piyasalar Powell'a odaklandı

Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları piyasalar için büyük önem arz ediyor. Bugün saat 17:05'te konuşacak olan Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları altının seyrini değiştirebilir. Ons Altın bugün zayıf seyretse de geçtiğimiz günlere göre yükseliş kaydetti. Bugün Jackson Hole'de konuşacak Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözleri altında hareketlilik yaratabilir. Altın fiyatları durgun ve satıcılı seyre yönelmişti. Dolardaki yükselişin etkisiyle birlikte altına olan talep azalmıştı. Son iki gündür altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket olmaya başladı ve ayın ilk zamanlarına göre performansını artırdı.