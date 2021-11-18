Altın fiyatları son dakika rakamları: Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Anlık altın fiyatları 18 Kasım 2021

Altın piyasasındaki son rakamlar sabah saatleriyle birlikte belli oldu. Altın fiyatları bugün dolar kuru etkisiyle yine zirveye oturdu. 1.865,80 seviyelerindeki ons, altın fiyatlarını yeniden güncelledi. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını ne kadar? İşte güncel altın fiyatları, altın fiyatlarında son durum