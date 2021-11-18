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Ekonomi
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Altın fiyatları son dakika rakamları: Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Anlık altın fiyatları 18 Kasım 2021

2021-11-18 07:56:17
Altın fiyatları son dakika rakamları: Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Anlık altın fiyatları 18 Kasım 2021

Altın fiyatları son haftalarda adeta zirveleri bir bir geçiyor. Yurttan ve dünyadan gelen gelişmelerden etkilenen altın fiyatları son haftadaki hafif yükselişi nedeniyle yakından takip ediliyor. Uzun süre sonra ons altının dalgalı trafik sergilemesi altın fiyatlarına da aynı oranda yansıdı. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 18 Kasım 2021 anlık altın fiyatları…

#1
Foto - Altın piyasasındaki son rakamlar sabah saatleriyle birlikte belli oldu. Altın fiyatları bugün dolar kuru etkisiyle yine zirveye oturdu. 1.865,80 seviyelerindeki ons, altın fiyatlarını yeniden güncelledi. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını ne kadar? İşte güncel altın fiyatları, altın fiyatlarında son durum

Altın piyasasındaki son rakamlar sabah saatleriyle birlikte belli oldu. Altın fiyatları bugün dolar kuru etkisiyle yine zirveye oturdu. 1.865,80 seviyelerindeki ons, altın fiyatlarını yeniden güncelledi. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını ne kadar? İşte güncel altın fiyatları, altın fiyatlarında son durum

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.865,38 TL, 1.865,80 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.865,38 TL, 1.865,80 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 644,70 TL, 654,52 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 644,70 TL, 654,52 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 651,50 TL, 651,61 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 651,50 TL, 651,61 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.042,34 TL, 1.065,34 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.042,34 TL, 1.065,34 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.169,55 TL, 4.248,50 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.169,55 TL, 4.248,50 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.078,26 TL, 2.130,77 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.078,26 TL, 2.130,77 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 4.169,55 TL, 4.248,50 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 4.169,55 TL, 4.248,50 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 4.188,89 TL, 4.295,93 TL,

ATA ALTIN FİYATI 4.188,89 TL, 4.295,93 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 356,03 TL, 424,05 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 356,03 TL, 424,05 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 583,45 TL, 606,02 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 583,45 TL, 606,02 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 10.315,00 TL, 10.653,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 10.315,00 TL, 10.653,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 8,74 TL, 8,74 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 8,74 TL, 8,74 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,09 TL, 25,10 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,09 TL, 25,10 TL,

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