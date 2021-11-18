2021-11-18 07:56:17 Altın fiyatları son dakika rakamları: Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Anlık altın fiyatları 18 Kasım 2021
Altın fiyatları son haftalarda adeta zirveleri bir bir geçiyor. Yurttan ve dünyadan gelen gelişmelerden etkilenen altın fiyatları son haftadaki hafif yükselişi nedeniyle yakından takip ediliyor. Uzun süre sonra ons altının dalgalı trafik sergilemesi altın fiyatlarına da aynı oranda yansıdı. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 18 Kasım 2021 anlık altın fiyatları…