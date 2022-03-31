Altın fiyatları son dakika ne kadar? 31 Mart 2022 Perşembe güncel anlık gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altın fiyatları

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş nedeniyle altın fiyatları oldukça yükseldi. Kur korumalı TL hesabının devreye girmesiyle birlikte güncel altın fiyatları düşmüş ve uzun bir süredir de az da olsa altın fiyatlarında hareketlenme söz konusu olmuştu. Ne zaman Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıya geçti işte o zaman altın fiyatalrı yeniden rekorları kırdı. Hem Fed hem de TCMB’nin faiz kararları altın fiyatlarına az da olsa frenlese de altın fiyatlarındaki düşüşün asıl sebebi Rusya ve Ukrayna’nın müzakere masasına oturması. İstanbul’da yapılan son müzakere toplantısında olumlu havanın oluşması sonrası altın fiyatları başta olmak üzere, petrol ve dolar kuru fiyatları aşağıya çekildi. Altına yatırım yapanlar ise güncel altın fiyatları, anlık altın fiyat, canlı altın fiyatları çeyrek, gram, cumhuriyet, yarım altın, bilezik fiyatlarını araştırıyor. Peki 31 Mart 2022 canlı altın fiyatı bugün ne kadar? Altın ne kadar oldu? Gram altın canlı bugün ne kadar? İşte güncel , son dakika altın fiyatları.