2022-03-31 09:08:58 Altın fiyatları son dakika ne kadar? 31 Mart 2022 Perşembe güncel anlık gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altın fiyatları
Canlı altın fiyatları mart ayının son gününde bir hayli hareketli. Anlık altın fiyatları son dakika gelişmelerini yakından takip eden yatırımcılar güncel altın fiyatları sorgulamasını yapmaya devam ediyor. Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgale başlamasıyla birlikte altın fiyatları bir hayli yükseldi. Rusya ve Ukrayna’nın geçen süre içinde müzakere masasına oturmasıyla birlikte anlık altın fiyatı da aşağıya çekildi. Gram altın fiyatı 965 TL’den 900 seviyelerine düştü. Mart ayında hızlı bir yükseliş gerçekleştiren altın fiyatları yükselecek mi? Altın anlık ne kadar? GRam altın canlı fiyatı bugün kaç TL? soruları da araştırılıyor. İşte 31 Mart 2022 Perşembe güncel anlık, son dakika gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altın fiyatları.