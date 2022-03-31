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Ekonomi
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Altın fiyatları son dakika ne kadar? 31 Mart 2022 Perşembe güncel anlık gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altın fiyatları

2022-03-31 09:08:58
Altın fiyatları son dakika ne kadar? 31 Mart 2022 Perşembe güncel anlık gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altın fiyatları

Canlı altın fiyatları mart ayının son gününde bir hayli hareketli. Anlık altın fiyatları son dakika gelişmelerini yakından takip eden yatırımcılar güncel altın fiyatları sorgulamasını yapmaya devam ediyor. Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgale başlamasıyla birlikte altın fiyatları bir hayli yükseldi. Rusya ve Ukrayna’nın geçen süre içinde müzakere masasına oturmasıyla birlikte anlık altın fiyatı da aşağıya çekildi. Gram altın fiyatı 965 TL’den 900 seviyelerine düştü. Mart ayında hızlı bir yükseliş gerçekleştiren altın fiyatları yükselecek mi? Altın anlık ne kadar? GRam altın canlı fiyatı bugün kaç TL? soruları da araştırılıyor. İşte 31 Mart 2022 Perşembe güncel anlık, son dakika gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altın fiyatları.

#1
Foto - Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş nedeniyle altın fiyatları oldukça yükseldi. Kur korumalı TL hesabının devreye girmesiyle birlikte güncel altın fiyatları düşmüş ve uzun bir süredir de az da olsa altın fiyatlarında hareketlenme söz konusu olmuştu. Ne zaman Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıya geçti işte o zaman altın fiyatalrı yeniden rekorları kırdı. Hem Fed hem de TCMB’nin faiz kararları altın fiyatlarına az da olsa frenlese de altın fiyatlarındaki düşüşün asıl sebebi Rusya ve Ukrayna’nın müzakere masasına oturması. İstanbul’da yapılan son müzakere toplantısında olumlu havanın oluşması sonrası altın fiyatları başta olmak üzere, petrol ve dolar kuru fiyatları aşağıya çekildi. Altına yatırım yapanlar ise güncel altın fiyatları, anlık altın fiyat, canlı altın fiyatları çeyrek, gram, cumhuriyet, yarım altın, bilezik fiyatlarını araştırıyor. Peki 31 Mart 2022 canlı altın fiyatı bugün ne kadar? Altın ne kadar oldu? Gram altın canlı bugün ne kadar? İşte güncel , son dakika altın fiyatları.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş nedeniyle altın fiyatları oldukça yükseldi. Kur korumalı TL hesabının devreye girmesiyle birlikte güncel altın fiyatları düşmüş ve uzun bir süredir de az da olsa altın fiyatlarında hareketlenme söz konusu olmuştu. Ne zaman Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıya geçti işte o zaman altın fiyatalrı yeniden rekorları kırdı. Hem Fed hem de TCMB’nin faiz kararları altın fiyatlarına az da olsa frenlese de altın fiyatlarındaki düşüşün asıl sebebi Rusya ve Ukrayna’nın müzakere masasına oturması. İstanbul’da yapılan son müzakere toplantısında olumlu havanın oluşması sonrası altın fiyatları başta olmak üzere, petrol ve dolar kuru fiyatları aşağıya çekildi. Altına yatırım yapanlar ise güncel altın fiyatları, anlık altın fiyat, canlı altın fiyatları çeyrek, gram, cumhuriyet, yarım altın, bilezik fiyatlarını araştırıyor. Peki 31 Mart 2022 canlı altın fiyatı bugün ne kadar? Altın ne kadar oldu? Gram altın canlı bugün ne kadar? İşte güncel , son dakika altın fiyatları.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.923,61 TL, 1.924,06 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.923,61 TL, 1.924,06 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 904,09 TL, 907,88 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 904,09 TL, 907,88 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 905,25 TL, 905,47 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 905,25 TL, 905,47 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.448,36 TL, 1.480,44 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.448,36 TL, 1.480,44 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.793,59 TL, 5.903,66 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.793,59 TL, 5.903,66 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.887,74 TL, 2.960,89 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.887,74 TL, 2.960,89 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.793,59 TL, 5.903,66 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.793,59 TL, 5.903,66 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.007,19 TL, 6.156,92 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.007,19 TL, 6.156,92 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 496,31 TL, 595,14 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 496,31 TL, 595,14 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 820,75 TL, 847,01 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 820,75 TL, 847,01 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 14.602,00 TL, 14.804,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 14.602,00 TL, 14.804,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,60 TL, 11,62 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,60 TL, 11,62 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,62 TL, 24,64 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,62 TL, 24,64 TL,

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