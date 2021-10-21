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Ekonomi
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Altın fiyatları son dakika! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2020 fiyatı 21 Ekim güncel altın fiyatları

2021-10-21 13:58:17
Altın fiyatları son dakika! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2020 fiyatı 21 Ekim güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları kaç lira? 21 Ekim 2021 altın fiyatlarında son durum! Altın fiyatları vatandaş ve yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Kapalıçarşı’da cumhuriyet altının fiyatı 3.485,41 liradan, 14 ayar bileziğin fiyatı ise 351,26 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar? İşte, 21 Ekim altın fiyatlarında son durum...

#1
Foto - Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar? Binlerce yatırımcı altın fiyatlarındaki hareketliliği takip ediyor. Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kapalıçarşı altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Altın piyasasında büyük hareketlilik hissedilmeye başladı. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor ve yatırım yapacak en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 21 Ekim 2021 gram altın, çeyrek alın, yarım altın ve tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar? Binlerce yatırımcı altın fiyatlarındaki hareketliliği takip ediyor. Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kapalıçarşı altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Altın piyasasında büyük hareketlilik hissedilmeye başladı. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor ve yatırım yapacak en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 21 Ekim 2021 gram altın, çeyrek alın, yarım altın ve tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

#2
Foto - Gram altın ne kadar? Gram altın alış ne kadar? Gram altın fiyatı alış 532,22 TL olurken gram altın fiyatı satış ise 533,75 TL olarak işlem görmekte.

Gram altın ne kadar? Gram altın alış ne kadar? Gram altın fiyatı alış 532,22 TL olurken gram altın fiyatı satış ise 533,75 TL olarak işlem görmekte.

#3
Foto - Spot altın gram fiyatı ne kadar? Spot altın gram altın alış ne kadar? Gram altın fiyatı alış 534,49 TL olurken gram altın fiyatı satış ise 534,56 TL olarak işlem görmekte.

Spot altın gram fiyatı ne kadar? Spot altın gram altın alış ne kadar? Gram altın fiyatı alış 534,49 TL olurken gram altın fiyatı satış ise 534,56 TL olarak işlem görmekte.

#4
Foto - Altın ONS ne kadar? Altın ONS alış fiyatı 1.785,06 TL olurken, altın ONS satış fiyatı 1.785,38 TL’dir.

Altın ONS ne kadar? Altın ONS alış fiyatı 1.785,06 TL olurken, altın ONS satış fiyatı 1.785,38 TL’dir.

#5
Foto - Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın alış fiyatı kaçtan? Çeyrek altın alış fiyatı 854,56 TL olurken, çeyrek altın satış fiyatı ise 873,42 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın alış fiyatı kaçtan? Çeyrek altın alış fiyatı 854,56 TL olurken, çeyrek altın satış fiyatı ise 873,42 TL seviyelerinde işlem görüyor.

#6
Foto - Cumhuriyet altını ne kadar? Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatı da yine cumhuriyet altını alacak ya da satacaklarsa sorgulanıyor. Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.420,63 TL olurken, cumhuriyet altını satış fiyatı 3.485,41 TL seviyelerinde işlem görmekte.

Cumhuriyet altını ne kadar? Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatı da yine cumhuriyet altını alacak ya da satacaklarsa sorgulanıyor. Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.420,63 TL olurken, cumhuriyet altını satış fiyatı 3.485,41 TL seviyelerinde işlem görmekte.

#7
Foto - Yarım altın ne kadar? Yarım altın alış ve satış fiyatı ise şöyle: Yarım altın alış fiyatı 1.705,03 TL yarım altın satış fiyatı 1.748,00 TL.

Yarım altın ne kadar? Yarım altın alış ve satış fiyatı ise şöyle: Yarım altın alış fiyatı 1.705,03 TL yarım altın satış fiyatı 1.748,00 TL.

#8
Foto - Ziynet altın ne kadar? Ziynet altın alış fiyatı 3.420,63 TL, ziynet altın satış fiyatı 3.485,41 TL

Ziynet altın ne kadar? Ziynet altın alış fiyatı 3.420,63 TL, ziynet altın satış fiyatı 3.485,41 TL

#9
Foto - Ata altın ne kadar? Ata altın alış fiyatı 3.517,34 TL, ata altın satış fiyatı 3.605,80 TL

Ata altın ne kadar? Ata altın alış fiyatı 3.517,34 TL, ata altın satış fiyatı 3.605,80 TL

#10
Foto - 14 ayar bilezik fiyatı kaç para? 14 ayar bilezik alış fiyatı 293,32 TL olurken, 14 ayar bilezik satış fiyatı ise 351,26 TL seviyelerinde.

14 ayar bilezik fiyatı kaç para? 14 ayar bilezik alış fiyatı 293,32 TL olurken, 14 ayar bilezik satış fiyatı ise 351,26 TL seviyelerinde.

#11
Foto - 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? 22 ayar bilezik alış fiyatı 482,10 TL satış fiyatı 500,75 TL.

22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? 22 ayar bilezik alış fiyatı 482,10 TL satış fiyatı 500,75 TL.

#12
Foto - Gremse altın fiyatı ne kadar? Gremse alış fiyatı 8.603,00 TL satış fiyatı 8.755,00 TL.

Gremse altın fiyatı ne kadar? Gremse alış fiyatı 8.603,00 TL satış fiyatı 8.755,00 TL.

#13
Foto - Gümüş gram fiyatı kaç para? Gümüş alış fiyatı 7,26 TL olurken, gümüş gram satış fiyatı ise 7,27 TL seviyelerinde.

Gümüş gram fiyatı kaç para? Gümüş alış fiyatı 7,26 TL olurken, gümüş gram satış fiyatı ise 7,27 TL seviyelerinde.

#14
Foto - Gümüş ONS fiyatı kaç para? Gümüş ONS fiyatı 24,23 TL olurken, gümüş ONS satış fiyatı ise 24,25 TL seviyelerinde.

Gümüş ONS fiyatı kaç para? Gümüş ONS fiyatı 24,23 TL olurken, gümüş ONS satış fiyatı ise 24,25 TL seviyelerinde.

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