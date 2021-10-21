2021-10-21 13:58:17 Altın fiyatları son dakika! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2020 fiyatı 21 Ekim güncel altın fiyatları
Gram altın fiyatları kaç lira? 21 Ekim 2021 altın fiyatlarında son durum! Altın fiyatları vatandaş ve yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Kapalıçarşı’da cumhuriyet altının fiyatı 3.485,41 liradan, 14 ayar bileziğin fiyatı ise 351,26 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar? İşte, 21 Ekim altın fiyatlarında son durum...