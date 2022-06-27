Altın fiyatları son dakika: Gram altın fiyatı anlık ne kadar? Çeyrek altın güncel fiyatı: 27 Haziran 2022 canlı altın fiyatları:

Altın fiyatları son dakika haberleri yatırımcı tarafından internet üzerinden bir hayli araştırılıyor. Fed’in faiz artırımı sonrası dolar kuruna bağlı olarak altın fiyatları aldı başını gitti. Altın fiyatları yatırımcısının yüzünü Merkez Bankalarının faiz karları sonrası güldürmeyi sürdürürken, devreye BDDK girdi. BDDK, şirketlerin kredi kullanımındaki dövize sınır getirdi. Olan ondan sonra oldu. Anlık altın fiyatları o karar sonrası deyim yerindeyse tepe taklak oldu. Dolar erimeye başladı, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını yarım altın düştükçe düştü. Yeni haftayı iple çeken ve altın fiyatları güne nasıl başladığını sorgulayan yatırımcılar, anlık altın ne kadar? Canlı altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı anlık ne kadar? Gram altın ne kadar düştü, gram altın ne kadar? sorularını sormaya devam ediyor. Peki 27 Haziran 2022 Pazartesi anlık altın fiyatı ne kadar? İşte detaylar.