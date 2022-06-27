2022-06-27 08:09:53 Altın fiyatları son dakika: Gram altın fiyatı anlık ne kadar? Çeyrek altın güncel fiyatı: 27 Haziran 2022 canlı altın fiyatları:
BDDK, TL kredi kullanımındaki döviz sınırıyla ilgili karasından sonra anlık altın fiyatları yeniden düşüşe geçti. Fed’in faiz artırımı sonrası dolar kurana paralel olarak altın fiyatları da yeniden kur korumalı TL mevduat hesabının devreye alınmasından önceki seviyeye gelmişti. Güvenli liman olarak bilinen altın fiyatlarının yukarı yönlü her hareket ettiğinde yatırımcıların yüzü gülmeye devam etti. Canlı altın fiyatları takibi yapan yatırıcılar cuma günü akşam BDDK’dan son dakika kredi kullanan şirketlere yönelik dövizle kredi kullanımı sınırlaması getirmesine ilişkin kararından sonra güncel altın fiyatları yeniden adeta çakıldı. Piyasaların kapanmasıyla birlikte yatıtırmcılar canı altın fiyatları yeni haftaya nasıl başlayanını hafta sonu boyunca sordu durdu. Piyasalar açıldı. Yeni hafta baladı. Peki anlık altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatları: Gram altın fiyatı ne kadar? Güncel altın fiyatları çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 27 Haziran 2022 güncel, anlık, canlı altın fiyatları son durum bilgileri.