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Ekonomi
14
Altın fiyatları son dakika! Anlık altın fiyatları: 13 Şubat çeyrek altın ne kadar? Canlı gram altın fiyatı bugün!

2022-02-13 10:08:20
Altın fiyatları son dakika! Anlık altın fiyatları: 13 Şubat çeyrek altın ne kadar? Canlı gram altın fiyatı bugün!

Anlık altın fiyatları… Altın fiyatları son dakika haberleri özellikle de şu günlerde bir hayli merak ediliyor. ABD’den gelen yüksek enflasyon rakamları sonrası altın fiyatları anlık olarak daha da sık aranırken, Rusya ve Ukrayna savaşının kapıda olması canlı altın fiyatları takibi yapan yatırımcılar tarafından da merak edilir oldu. TC Merkez banaksı’nın şubat ayına ilişkin faiz karanını açıklayacak olması, bunun yanında yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik açıklanan teşvik paketi sonrası altın fiyatları yukarı yönlü hareket etti. Güncel altın fiyatları son bir kaç gündür baya bir hareketlendi Peki anlık altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatı canlı bugün ne kadar? Canlı altın fiyatı, anlık çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını ve bilezik fiyatları kaç TL? İşte 13 Şubat 2022 güncel altın fiyatı…

#1
Foto - Canlı altın fiyatları… Altın fiyatları son günlerde bir hayli haraketlendi. Enflasyonla mücadele konusunda kolları sıvayan hükümet, ilk adım olarak KDV’de indirime gitti. Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e çekildi? KDV’nin indirilmesi güncel altın fiyatları üzerinde son dakika etkili oldu. Yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırmak için açıklanan yeni ekonomik paket ile birlikte altın yatırımcısı birikimlerini nasıl değerlendireceği konusunda fikir alış verişi yaparken, bir yandan da tüm bu gelişmeler ışığında güncel altın fiyatları son durum analizlerini de yapmakta. Peki anlık altın fiyatı, güncel altın fiyatları. Çeyrek altın ne kadar? Anlık gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? İşte 13 Şubat canlı altın fiyatları…

Canlı altın fiyatları… Altın fiyatları son günlerde bir hayli haraketlendi. Enflasyonla mücadele konusunda kolları sıvayan hükümet, ilk adım olarak KDV’de indirime gitti. Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e çekildi? KDV’nin indirilmesi güncel altın fiyatları üzerinde son dakika etkili oldu. Yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırmak için açıklanan yeni ekonomik paket ile birlikte altın yatırımcısı birikimlerini nasıl değerlendireceği konusunda fikir alış verişi yaparken, bir yandan da tüm bu gelişmeler ışığında güncel altın fiyatları son durum analizlerini de yapmakta. Peki anlık altın fiyatı, güncel altın fiyatları. Çeyrek altın ne kadar? Anlık gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? İşte 13 Şubat canlı altın fiyatları…

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.858,17 TL, 1.859,35 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.858,17 TL, 1.859,35 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 806,37 TL, 809,19 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 806,37 TL, 809,19 TL,

#4
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.292,68 TL, 1.321,34 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.292,68 TL, 1.321,34 TL,

#5
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.170,72 TL, 5.269,20 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.170,72 TL, 5.269,20 TL,

#6
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.577,28 TL, 2.642,68 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.577,28 TL, 2.642,68 TL,

#7
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.170,72 TL, 5.269,20 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.170,72 TL, 5.269,20 TL,

#8
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.326,64 TL, 5.459,63 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.326,64 TL, 5.459,63 TL,

#9
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 441,57 TL, 530,97 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 441,57 TL, 530,97 TL,

#10
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 731,80 TL, 753,23 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 731,80 TL, 753,23 TL,

#11
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 13.063,00 TL, 13.240,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 13.063,00 TL, 13.240,00 TL,

#12
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,25 TL, 10,25 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,25 TL, 10,25 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,54 TL, 23,63 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,54 TL, 23,63 TL,

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