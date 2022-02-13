Altın fiyatları son dakika! Anlık altın fiyatları: 13 Şubat çeyrek altın ne kadar? Canlı gram altın fiyatı bugün!

Anlık altın fiyatları… Altın fiyatları son dakika haberleri özellikle de şu günlerde bir hayli merak ediliyor. ABD’den gelen yüksek enflasyon rakamları sonrası altın fiyatları anlık olarak daha da sık aranırken, Rusya ve Ukrayna savaşının kapıda olması canlı altın fiyatları takibi yapan yatırımcılar tarafından da merak edilir oldu. TC Merkez banaksı’nın şubat ayına ilişkin faiz karanını açıklayacak olması, bunun yanında yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik açıklanan teşvik paketi sonrası altın fiyatları yukarı yönlü hareket etti. Güncel altın fiyatları son bir kaç gündür baya bir hareketlendi Peki anlık altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatı canlı bugün ne kadar? Canlı altın fiyatı, anlık çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını ve bilezik fiyatları kaç TL? İşte 13 Şubat 2022 güncel altın fiyatı…