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Ekonomi
15
Altın fiyatları sert yükseldi! İşte 4 maddede yükselişin nedeni...

2023-03-19 14:14:06
Altın fiyatları sert yükseldi! İşte 4 maddede yükselişin nedeni...

Ons altın fiyatları, kritik Mart ayı Fed faiz kararı yaklaşırken 2000 dolar düzeyine dayanırken, gram altın fiyatı ise buradan aldığı destekle üst üste rekor kırdı. ABD'de Silikon Vadisi Bankası öncülüğünde başlayan bankacılık krizi endişesi Avrupa Credit Suisse üzerine sıçradı. Bununla beraber altın gram fiyatı yükseliş trendini güçlendirerek tüm zamanların zirvesini gördü. İşte 4 maddede altının yükseliş nedeni…

#1
Foto - Altın fiyatları sert yükseldi! İşte 4 maddede yükselişin nedeni...

Mart ayıyla beraber altın fiyatları ons öncülüğünde yükselişini hızlandırdı.. Ons altın 2000 dolar seviyesine dayanarak 11 ayın zirvesini tazerlerken yurt içinde gram altın fiyatı da buradan esen rüzgarın etkisiyle tüm zamanların zirvesini test etti. Piyasalarda Fed faiz kararı önümüzdeki haftanın en önemli gündem maddesi olurken, altın yatırımcılarının gözü kulağı Fed faiz kararı ve sonrasında gelecek açıklamalarda olacak.

#2
Foto - Altın fiyatları sert yükseldi! İşte 4 maddede yükselişin nedeni...

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ? Altın fiyatları için yükselişin başlıca 4 nedeni bulunuyor.

#3
Foto - Altın fiyatları sert yükseldi! İşte 4 maddede yükselişin nedeni...

ABD'de 3 bankanın iflası ve bankacılık sektöründe yaşanan krizin Avrupa'ya da sıçrayacağı endişesi yatırımcıları güvenli liman arayışına yöneltti.

#4
Foto - Altın fiyatları sert yükseldi! İşte 4 maddede yükselişin nedeni...

Yaşanan krize ek olarak Fed'in faiz artırım sürecinde yumuşayacağı beklentisinin artması ve Mart FOMC toplantısı yaklaşması altın fiyatlarına destek oldu.

#5
Foto - Altın fiyatları sert yükseldi! İşte 4 maddede yükselişin nedeni...

Şubat ayı ABD enflasyon verisi beklentilere paralel yüzde 6'ya geriledi. Bu durum Fed'in faiz artırım hızını yavaşlatma beklentisini artırdı.

#6
Foto - Altın fiyatları sert yükseldi! İşte 4 maddede yükselişin nedeni...

ABD ekonomisinde 2023 yılı içerisinde resesyon yaşanabileceği endişesi arttı. Yine bu durum altın fiyatları için destek olan bir diğer etmen olarak dikkat çekti.

#7
Foto - Altın fiyatları sert yükseldi! İşte 4 maddede yükselişin nedeni...

Sonuç olarak Fed'in enflasyonu baskılamak için şahin politikalar güderek yüksek faiz artırımı yapacağı beklentileri ABD'de başlayan bankacılık krizi sonrası yerini güvercin para politikası beklentisine bıraktı. Bu durum altına yaradı.

#8
Foto - Altın fiyatları sert yükseldi! İşte 4 maddede yükselişin nedeni...

ALTIN GRAM FİYATI 1215 TL'Yİ AŞTI Ons altın fiyatları yaklaşık 11 ay sonra 2000 dolar bandını dayanırken, buradan esen rüzgarın etkisiyle de gram altın 1215 TL'yi aşarak tüm zamanların zirvesini gördü. Ons altın en son 19 Nisan 2022 tarihinde bu seviyenin üzerinde işlem görmüştü.

#9
Foto - Altın fiyatları sert yükseldi! İşte 4 maddede yükselişin nedeni...

10 gün önce 1810 dolar bandında hareket eden ons altın yaklaşık yüzde 10 değer kazanırken, aynı dönemde 1100 TL bandında hareket eden gram altın ise 115 TL'nin üzerinde artışla 1215 TL'nin üzerine yükseldi.

#10
Foto - Altın fiyatları sert yükseldi! İşte 4 maddede yükselişin nedeni...

ABD ENFLASYON VERİSİ YÜZDE 6'YA GERİLEDİ Şubat ayı ABD enflasyon verisi açıklandı. Enflasyon verisi Fed'in faiz kararı için belirleyici olduğundan ekonomistlerin radarında yer alıyordu. ABD enflasyon verisi Şubat döneminde beklentilere paralel yüzde 6 düzeyinde gerçekleşti.

#11
Foto - Altın fiyatları sert yükseldi! İşte 4 maddede yükselişin nedeni...

ABD enflasyon verisi Fed'in 22 Mart'ta vereceği faiz kararı için kritik önem arz ediyordu. Banka krizleri ve enflasyon verisi öncesi Fed'in 50 veya 75 baz puan faiz artırması öngörülüyordu. Ancak yaşanan son gelişmeler beklentileri değiştirdi.

#12
Foto - Altın fiyatları sert yükseldi! İşte 4 maddede yükselişin nedeni...

FED'İN FAİZİ SABİT TUTMA İHTİMALİ GÜÇLENİYOR ABD'de Silvergate, Silicon Valley ve Signature Bank'ın batması riskli varlıklardan çıkışı beraberinde getirirken altın ve tahviller başta olmak üzere güvenli liman talebini artırdı. Ekonomistler artık 22 Mart'ta Fed'in faizi sabit tutabileceği beklentisinin arttığını ifade etti.

#13
Foto - Altın fiyatları sert yükseldi! İşte 4 maddede yükselişin nedeni...

Öte yandan enflasyonda yaşanan beklentilere paralel gerileme Fed'in faiz indirim sürecine ara verebileceği veya daha düşük bir oranda faiz artırımı yapabileceği algısını güçlendirdi. Piyasadaki fiyatlamalar Fed'in faizi sabit tutabileceği veya 25 baz puan artırım kartını kullanabileceği yönünde oluşmaya başladı.

#14
Foto - Altın fiyatları sert yükseldi! İşte 4 maddede yükselişin nedeni...

AVRUPA'DA CREDIT SUISSE HABERLERİ TAKİP EDİLİYOR ABD'de Silvergate ile başlayarak Silicon Valley Bank ile devam eden bankacılık krizi Avrupa'da Credit Suisse ile devam etti. Bankacılık krizine karşı 54 milyar dolarlık dev bir kurtarma paketi gelmesi Credit Suisse üzerinde bir miktar toparlanmaya neden olsa da güvenin tesis edilemesi nedeniyle paketin etkisi sınırlı kaldı.

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