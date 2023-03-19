2023-03-19 14:14:06 Altın fiyatları sert yükseldi! İşte 4 maddede yükselişin nedeni...
Ons altın fiyatları, kritik Mart ayı Fed faiz kararı yaklaşırken 2000 dolar düzeyine dayanırken, gram altın fiyatı ise buradan aldığı destekle üst üste rekor kırdı. ABD'de Silikon Vadisi Bankası öncülüğünde başlayan bankacılık krizi endişesi Avrupa Credit Suisse üzerine sıçradı. Bununla beraber altın gram fiyatı yükseliş trendini güçlendirerek tüm zamanların zirvesini gördü. İşte 4 maddede altının yükseliş nedeni…