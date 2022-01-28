2022-01-28 10:21:21 Altın fiyatları ne kadar oldu? Anlık altın fiyatları son dakika: Gram atın, çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL?
Anlık altın fiyatları altına yatırım yapanlarca sorgulanıyor. Kur korumalı TL mevduat hesabının devreye alınmasından sonra dolar kurundaki köpüğün alınmasıyla birlikte dolara paralel olarak altın fiyatları da erimeye başladı. Merkez Bankası ve Fed’in ocak ayına ilişkin faiz kararını bekleyen altın piyasası, Fed’in faizleri sabit tutması sonrası adeta mum gibi erimeye başldı. Canlı altın fiyatı takibi yapanlar güncele altın fiyatları, anlık çeyrek altın fiyatı, anlık gram altın fiyatlarını sorgular oldu. Peki 28 Ocak 2022 Cuma altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Gram altın bugün ne kadar, çeyrek altın fiyatı bugün kaç lira? İşte canlı gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın, bilezik, gremse fiyatları…