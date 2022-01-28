Altın fiyatları ne kadar oldu? Anlık altın fiyatları son dakika: Gram atın, çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 21 Kasım 2021 Pazar altın fiyatları: Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası Fed’in ocak ayında da faizi sabit tutması canlı altın fiyatlarını aşağıya çekti. Fed kararı sonrası anlık altın fiyatı yine kayıplar vermeye devam ediyor. Kur korumalı TL mevduat hesabının devreye alınmasından sonra 1060 TL’den gram altın fiyatı 770 TL seviyelerine kadar düşen gram altın fiyatı bugün ne kadar olduğu da yine altın yatırıccısı tarafından anlık altın fiyatları sorgulaması yapılarak merak gideriliyor. Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın fiyatı kaçtan satılıyor? Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar, kaç para? İşte güncel altın fiyatları ne kadar? sorusunun cevabı.