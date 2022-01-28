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Ekonomi
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Altın fiyatları ne kadar oldu? Anlık altın fiyatları son dakika: Gram atın, çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL?

2022-01-28 10:21:21
Altın fiyatları ne kadar oldu? Anlık altın fiyatları son dakika: Gram atın, çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL?

Anlık altın fiyatları altına yatırım yapanlarca sorgulanıyor. Kur korumalı TL mevduat hesabının devreye alınmasından sonra dolar kurundaki köpüğün alınmasıyla birlikte dolara paralel olarak altın fiyatları da erimeye başladı. Merkez Bankası ve Fed’in ocak ayına ilişkin faiz kararını bekleyen altın piyasası, Fed’in faizleri sabit tutması sonrası adeta mum gibi erimeye başldı. Canlı altın fiyatı takibi yapanlar güncele altın fiyatları, anlık çeyrek altın fiyatı, anlık gram altın fiyatlarını sorgular oldu. Peki 28 Ocak 2022 Cuma altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Gram altın bugün ne kadar, çeyrek altın fiyatı bugün kaç lira? İşte canlı gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın, bilezik, gremse fiyatları…

#1
Foto - Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 21 Kasım 2021 Pazar altın fiyatları: Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası Fed’in ocak ayında da faizi sabit tutması canlı altın fiyatlarını aşağıya çekti. Fed kararı sonrası anlık altın fiyatı yine kayıplar vermeye devam ediyor. Kur korumalı TL mevduat hesabının devreye alınmasından sonra 1060 TL’den gram altın fiyatı 770 TL seviyelerine kadar düşen gram altın fiyatı bugün ne kadar olduğu da yine altın yatırıccısı tarafından anlık altın fiyatları sorgulaması yapılarak merak gideriliyor. Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın fiyatı kaçtan satılıyor? Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar, kaç para? İşte güncel altın fiyatları ne kadar? sorusunun cevabı.

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 21 Kasım 2021 Pazar altın fiyatları: Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası Fed’in ocak ayında da faizi sabit tutması canlı altın fiyatlarını aşağıya çekti. Fed kararı sonrası anlık altın fiyatı yine kayıplar vermeye devam ediyor. Kur korumalı TL mevduat hesabının devreye alınmasından sonra 1060 TL’den gram altın fiyatı 770 TL seviyelerine kadar düşen gram altın fiyatı bugün ne kadar olduğu da yine altın yatırıccısı tarafından anlık altın fiyatları sorgulaması yapılarak merak gideriliyor. Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın fiyatı kaçtan satılıyor? Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar, kaç para? İşte güncel altın fiyatları ne kadar? sorusunun cevabı.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.795,73 TL, 1.796,16 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.795,73 TL, 1.796,16 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 787,55 TL, 792,58 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 787,55 TL, 792,58 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 788,11 TL, 788,24 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 788,11 TL, 788,24 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.260,77 TL, 1.288,56 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.260,77 TL, 1.288,56 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.042,66 TL, 5.138,28 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.042,66 TL, 5.138,28 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.514,13 TL, 2.577,51 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.514,13 TL, 2.577,51 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.042,66 TL, 5.138,28 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.042,66 TL, 5.138,28 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.223,33 TL, 5.355,75 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.223,33 TL, 5.355,75 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 430,99 TL, 520,16 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 430,99 TL, 520,16 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 715,80 TL, 737,64 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 715,80 TL, 737,64 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 12.757,00 TL, 12.969,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 12.757,00 TL, 12.969,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,97 TL, 9,98 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,97 TL, 9,98 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,77 TL, 22,79 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,77 TL, 22,79 TL,

#15
Foto - Amerikan Merkez Bankası merakla beklenen kararını açıklayarak politika faizini değiştirmedi ve 0-0,25 aralığında sabit tuttu. Ancak FED, bu kararla ilgili metninde faiz artırımı için Mart ayını işaret etti. Fed kararı sonrası gözler İslam Memiş’e çevrildi. İslam Memiş altın yorumu şu şekilde oldu: Gram altın için Şubat ayında bir düşüş bekliyorum. Hani FED’den sonra uçacaktı. Hala yerinde sayıyor. Her ayın hikayesi farklı.. Şubat ayı Cumhurbaşkanı yurt dışına gidecek. Şirketler para bozduracak. Acele etmeyelim.

Amerikan Merkez Bankası merakla beklenen kararını açıklayarak politika faizini değiştirmedi ve 0-0,25 aralığında sabit tuttu. Ancak FED, bu kararla ilgili metninde faiz artırımı için Mart ayını işaret etti. Fed kararı sonrası gözler İslam Memiş’e çevrildi. İslam Memiş altın yorumu şu şekilde oldu: Gram altın için Şubat ayında bir düşüş bekliyorum. Hani FED’den sonra uçacaktı. Hala yerinde sayıyor. Her ayın hikayesi farklı.. Şubat ayı Cumhurbaşkanı yurt dışına gidecek. Şirketler para bozduracak. Acele etmeyelim.

#16
Foto - Fed’e kadar 780 TL-820 TL aralığını takip etmelerini söylemiştim. Yine Fed’e kadar bu bant aralığını geçerliliğini korudu. Altında ne 780 TL aşağısına sarkmalar gördük. Ocak ayında ne de 820 TL seviyesinin üzerine ataklar gördük. Bu bant aralığında kaldı ama dolar kurundan çok etkilendiği için biraz daha zikzaklar çizmeye devam ediyor. Yani bir noktada aslında doları takip ettiğini söyleyebiliriz.

Fed’e kadar 780 TL-820 TL aralığını takip etmelerini söylemiştim. Yine Fed’e kadar bu bant aralığını geçerliliğini korudu. Altında ne 780 TL aşağısına sarkmalar gördük. Ocak ayında ne de 820 TL seviyesinin üzerine ataklar gördük. Bu bant aralığında kaldı ama dolar kurundan çok etkilendiği için biraz daha zikzaklar çizmeye devam ediyor. Yani bir noktada aslında doları takip ettiğini söyleyebiliriz.

#17
Foto - Gram Altın/TL fiyatında kısa vadeli olarak ben bir düşüş öngörümü devam ettiriyorum. Özellikle Şubat ayında Türkiye’de 10 milyar dolarlık bir bozdurum süreci var. Bu da dolar kurunda bir düşüşü gündeme getirebilir bu da Gram altın/TL’de düşüş ihtimalini göz önünde bulundurmak gerekir. Şubat için 750 TL devamında 720 TL seviyesini bekliyorum.

Gram Altın/TL fiyatında kısa vadeli olarak ben bir düşüş öngörümü devam ettiriyorum. Özellikle Şubat ayında Türkiye’de 10 milyar dolarlık bir bozdurum süreci var. Bu da dolar kurunda bir düşüşü gündeme getirebilir bu da Gram altın/TL’de düşüş ihtimalini göz önünde bulundurmak gerekir. Şubat için 750 TL devamında 720 TL seviyesini bekliyorum.

#18
Foto - Ama orta vadeye baktığımız zaman Gram Altın/TL fiyatı 1000 TL seviyesinin üzerine kırabilir ve yıl için bu yükselişlerini 1450 TL seviyelerine kadar yükseltebilir. Bu öngörümü ben ons altına hem de dolar kurundaki desteğe bağladığımı söyleyebilirim.

Ama orta vadeye baktığımız zaman Gram Altın/TL fiyatı 1000 TL seviyesinin üzerine kırabilir ve yıl için bu yükselişlerini 1450 TL seviyelerine kadar yükseltebilir. Bu öngörümü ben ons altına hem de dolar kurundaki desteğe bağladığımı söyleyebilirim."

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