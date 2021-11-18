  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
13
Altın fiyatları Merkez Bankası kararı sonrası ne oldu? Çeyrek altın fiyatları, 22 Ayar altın fiyatları, gram altın fiyatları, Tam altın ne kadar?

2021-11-18 14:02:20
Altın fiyatları Merkez Bankası kararı sonrası ne oldu? Çeyrek altın fiyatları, 22 Ayar altın fiyatları, gram altın fiyatları, Tam altın ne kadar?

Kapalı Çarşı altın fiyatları! Merkez Bankası bugün saat 14:00’da toplandı. Merkez Bankası toplantısı öncesi dolar kuru ve altın fiyatları koşar adımlarla rekor üsüne rekora gitmekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünkü grip toplantısında faiz indirimi sinyalini vermesi piyasalarda Merkez Bankası’nın faiz indirimine gideceği yönünde bir beklenti oluştu. Altına yatırım yapanlar son bir iki haftada cüzdanlarını doldururken, altına yatırım yapmayıp yüzünü dönenler ise saç baş yolmakta. Peki cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? Kapalı Çarşı altın fiyatları, Ata Altın, çeyrek altın fiyatları, 22 Ayar altın fiyatları, gram altın fiyatları, Tam altın ne kadar? İşte 18 Kasım altın fiyatları son durum.

#1
Foto - Altın piyasaların bugün saat 14'te açıklanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz kararına kilitlendi. Merkez Bankası faizi bir puan aşağıya çekti. 18 Kasım sabahında dolar kuru 10,85 lira seviyelerinde işleme başlamıştı Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası altın fiyatları son durum merak ediliyor. 18 Kasım Perşembe Kapalıçarşı’da ve kuyumcularda altın fiyatları alım satım kaç TL olduğu altına yatırım yapanlarca sorgulanıyor. İşte altın fiyatları.

Altın piyasaların bugün saat 14'te açıklanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz kararına kilitlendi. Merkez Bankası faizi bir puan aşağıya çekti. 18 Kasım sabahında dolar kuru 10,85 lira seviyelerinde işleme başlamıştı Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası altın fiyatları son durum merak ediliyor. 18 Kasım Perşembe Kapalıçarşı’da ve kuyumcularda altın fiyatları alım satım kaç TL olduğu altına yatırım yapanlarca sorgulanıyor. İşte altın fiyatları.

#2
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 626,81, 631,67,

GRAM ALTIN FİYATI 626,81, 631,67,

#3
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 630,56, 630,67,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 630,56, 630,67,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 630,56, 630,67,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 630,56, 630,67,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.007,92, 1.030,11,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.007,92, 1.030,11,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.035,61, 4.111,99,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.035,61, 4.111,99,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.011,50, 2.062,30,

YARIM ALTIN FİYATI 2.011,50, 2.062,30,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 4.035,61, 4.111,99,

ZİYNET ALTINI FİYATI 4.035,61, 4.111,99,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 4.147,08, 4.253,08,

ATA ALTIN FİYATI 4.147,08, 4.253,08,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 346,29, 412,74,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 346,29, 412,74,

#11
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 346,29, 412,74,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 346,29, 412,74,

#12
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 567,71, 589,66,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 567,71, 589,66,

Ne altın ne de dolar! Öyle bir tavsiye verdi ki... Artuğ Çetin o para birimini üstü kapalı 'alın' dedi
Ekonomi

Ne altın ne de dolar! Öyle bir tavsiye verdi ki... Artuğ Çetin o para birimini üstü kapalı 'alın' dedi

Piyasalar altın ve doların seyrine odaklanmışken ekonomist yazar Dr. Artuğ Çetin'den ezber bozan bir çıkış geldi.
Bayram değil seyran değil, Gates Türkiye'ye niye geldi?
Gündem

Bayram değil seyran değil, Gates Türkiye'ye niye geldi?

Microsoft'un kurucusu milyarder Bill Gates'in Türkiye ziyaretlerinin sebebi belli oldu. Sözcü yazarı Serpil Yılmaz, bugünkü "Bill Gates'in T..
Elektrik faturalarında yeni dönem!
Ekonomi

Elektrik faturalarında yeni dönem!

Hükûmet, dar gelirlilerin elektrik zamlarından etkilenmemesi için faturalarda kademeli tarife modeline geçiyor. İşte dar gelirliyi sevindire..
Orhan Gencebay hakkındaki iddiaların doğru olduğu ortaya çıktı! Eşi açıkladı
Medya

Orhan Gencebay hakkındaki iddiaların doğru olduğu ortaya çıktı! Eşi açıkladı

Sanatçı Orhan Gencebay hakkındaki koronavirüs iddiaları doğru çıktı. Sevin Emre, Orhan Gencebay ile koronavirüse yakalandıklarını itiraf ett..
Kan kaybeden Fransa defolup gidiyor! Stratejik üsten çekildi
Dünya

Kan kaybeden Fransa defolup gidiyor! Stratejik üsten çekildi

Fransa'nın, Mali'nin kuzeyinde yer alan Tessalit şehrindeki stratejik öneme sahip askeri üsten çekildiği duyuruldu.

İstanbul'da otomobil otobüs durağına çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Yerel

İstanbul'da otomobil otobüs durağına çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde otomobilin otobüs durağına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay