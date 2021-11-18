Altın fiyatları Merkez Bankası kararı sonrası ne oldu? Çeyrek altın fiyatları, 22 Ayar altın fiyatları, gram altın fiyatları, Tam altın ne kadar?

Kapalı Çarşı altın fiyatları! Merkez Bankası bugün saat 14:00’da toplandı. Merkez Bankası toplantısı öncesi dolar kuru ve altın fiyatları koşar adımlarla rekor üsüne rekora gitmekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünkü grip toplantısında faiz indirimi sinyalini vermesi piyasalarda Merkez Bankası’nın faiz indirimine gideceği yönünde bir beklenti oluştu. Altına yatırım yapanlar son bir iki haftada cüzdanlarını doldururken, altına yatırım yapmayıp yüzünü dönenler ise saç baş yolmakta. Peki cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? Kapalı Çarşı altın fiyatları, Ata Altın, çeyrek altın fiyatları, 22 Ayar altın fiyatları, gram altın fiyatları, Tam altın ne kadar? İşte 18 Kasım altın fiyatları son durum.