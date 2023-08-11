Altın fiyatları için ters rüzgar! İslam Memiş o seviyeye dikkat çekti! Alım fırsatı olabilir

Altın fiyatları rekorlar serisine iki hafta ara verdi. Ons altın, ABD'den gelen haber akışıyla 1.910-2.000 dolar aralığında seyrederken, gram altın fiyatı son rekorunu temmuz ayında 1.734 TL seviyesi ile kırdı. Bundan sonra yeni rekorlar gelir mi merak edilirken, altın fiyatları dün açıklanan ABD verisi ile satış baskısı yedi. Ons altın fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın fiyatı, piyasada 1.660 TL seviyesinde işlem görüyor. Peki bu durum Fed'in para politikasını dolayısıyla altın fiyatlarını nasıl etkiler? Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, o seviyeye dikkat çekerek altın fiyatları için beklentilerini Sabah.com.tr'ye açıkladı.