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Ekonomi
11
Altın fiyatları için ters rüzgar! İslam Memiş o seviyeye dikkat çekti! Alım fırsatı olabilir

2023-08-11 13:53:58
Altın fiyatları için ters rüzgar! İslam Memiş o seviyeye dikkat çekti! Alım fırsatı olabilir

Altın fiyatları rekorlar serisine iki hafta ara verdi. Ons altın, ABD'den gelen haber akışıyla 1.910-2.000 dolar aralığında seyrederken, gram altın fiyatı son rekorunu temmuz ayında 1.734 TL seviyesi ile kırdı. Bundan sonra yeni rekorlar gelir mi merak edilirken, altın fiyatları dün açıklanan ABD verisi ile satış baskısı yedi. Ons altın fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın fiyatı, piyasada 1.660 TL seviyesinde işlem görüyor. Peki bu durum Fed'in para politikasını dolayısıyla altın fiyatlarını nasıl etkiler? Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, o seviyeye dikkat çekerek altın fiyatları için beklentilerini Sabah.com.tr'ye açıkladı.

#1
Foto - Altın fiyatları için ters rüzgar! İslam Memiş o seviyeye dikkat çekti! Alım fırsatı olabilir

ABD'de enflasyon 12 ay sonra ilk kez arttı. Fed'in para politikasında etkili olacak ABD enflasyon verisi sonrası altın fiyatları tarafında tepki yükselişleri ardından satış dalgası geldi. Altın piyasasındaki yaşanan bu hareketlilik sonrası, son dönemin en çok merak edilen konuları arasına giren 'Altın almalı mı satmalı mı?' sorusu tekrar yatırımcısının merakını tazeledi.

#2
Foto - Altın fiyatları için ters rüzgar! İslam Memiş o seviyeye dikkat çekti! Alım fırsatı olabilir

İSLAM MEMİŞ'TEN DİKKAT ÇEKEN ALTIN FİYATLARI ANALİZİ "Ons altın tarafında ABD enflasyon verisi piyasanın beklentisi doğrultusunda yüksek geldi. Enflasyonun düşük bekliyorlardı ama yüksek geldi. Bu da ister istemez Fed'in politikalarında bir değişikliğe neden olabilir. Fed faiz artışlarını biraz daha bekletebilir. Bence son kez faiz artırdı. Ben yıl sonuna kadar Fed'den bir faiz artışı beklemiyorum.

#3
Foto - Altın fiyatları için ters rüzgar! İslam Memiş o seviyeye dikkat çekti! Alım fırsatı olabilir

KRİTİK SEVİYE 1918 DOLAR ABD enflasyon verisi açıklandıktan sonra ons altında bir tepki yükselişi gördük. 1.930 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ama tekrar bir satış dalgası geldi. Bizim için şu anki kritik destek seviyesi 1.918 dolar. Ons altın 1.918 dolar seviyesi altında haftalık kapanış yaparsa, 1890 dolar seviyesi gündeme gelebilir. Yatırımcısı 1.890-1.960 bant aralığını takip etmesi lazım.

#4
Foto - Altın fiyatları için ters rüzgar! İslam Memiş o seviyeye dikkat çekti! Alım fırsatı olabilir

Yıl sonuna kadar ben 2.000 dolar seviyesinin üzerini bekliyorum. Tekrar 2.080-2.150 dolar bandı söz konusu olabilir. Çünkü Fed'ten artık faizi artırmayacağız sinyali gelirse bu altını pozitif yönde destekler. Kısa vadede bir baskı altında kalıyor ama yıl sonuna kadar süreç içerisinde 2.000 dolar seviyesi üzerinde yılı tamamlarız diye tahmin ediyorum.

#5
Foto - Altın fiyatları için ters rüzgar! İslam Memiş o seviyeye dikkat çekti! Alım fırsatı olabilir

İSLAM MEMİŞ GRAM ALTIN İÇİN UYARDI Serbest piyasalarla ekran fiyatı arasında makas aralığı açılmaya devam ediyor. 1.675 TL seviyesinde görünen gram altın, gerçek değer fiyatı serbest piyasalarda 1.716 TL seviyelerinde seyrediyor. Yatırımcısının yıl sonuna kadar bu farka alışması gerekiyor. Ekran fiyatı ile serbest piyasalarda 50 TL'lik bir fark oluşum olabilir. Kotadan dolayı talep artışı da destekler. Dolayısıyla gram altın her zaman serbest piyasalarda 50 TL yüksek olur.

#6
Foto - Altın fiyatları için ters rüzgar! İslam Memiş o seviyeye dikkat çekti! Alım fırsatı olabilir

ALTIN FİYATLARI TARAFINDA ALIM FIRSATLARI NELER? Kısa vadede 1.700 TL seviyesinin altındaki rakamları alım fırsatı olarak değerlendiriyorum. Ancak serbest piyasalarda 1.700 TL seviyesi altında gram altın şu anki koşullarda biraz zor görülür. Yıl sonuna kadar 1.770-1.820 TL devamında 1.880 TL direnç seviyelerimiz var. Elinde altın bulunduranlar satmak için aceleci davranmaması gerekir. Kotadan dolayı makas aralıkları gündeme gelebilir. Düşük bir fiyat mümkün olmayabilir."

#7
Foto - Altın fiyatları için ters rüzgar! İslam Memiş o seviyeye dikkat çekti! Alım fırsatı olabilir

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? CANLI GRAM ALTIN FİYATI ALIŞ (TL) 1.667,69 SATIŞ (TL) 1.667,96

#8
Foto - Altın fiyatları için ters rüzgar! İslam Memiş o seviyeye dikkat çekti! Alım fırsatı olabilir

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL? ALIŞ (TL) 2.780,00 SATIŞ (TL) 2.809,00

#9
Foto - Altın fiyatları için ters rüzgar! İslam Memiş o seviyeye dikkat çekti! Alım fırsatı olabilir

ONS ALTIN FİYATI KAÇ DOLAR? ALIŞ (USD) 1.917,86 SATIŞ (USD) 1.918,07

#10
Foto - Altın fiyatları için ters rüzgar! İslam Memiş o seviyeye dikkat çekti! Alım fırsatı olabilir

CUMHURİYET ALTINI FİYATI KAÇ TL? ALIŞ (TL) 11.358,00 SATIŞ (TL) 11.530,00

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