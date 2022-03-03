Altın fiyatları: Gram altın bugün ne kadar, Canlı altın fiyatları çeyrek altın fiyatı kaç TL? | 3 Marat 2022

Altın fiyatları ne kadar? sorusu Rusya-Ukrayna savaşından gelen son dakika gelişmelerine göre merak ediliyor. Rusya-Ukranya savaşı ile ABD ve AB’den ardı ardına yaptırım kararları çıkarken, anlık altın fiyatları son günlerde bir hayli sorgulanır oldu. Artan petrol fiyatları piyasaları bir hayli gererken, Ukrayna savaşının tedirginliği yetmiyormuş gibi bir de Fed’den son dakika açıklamasıyla faiz artırımı mesajı geldi. Fed’in bu açıklaması güncel altın fiyatlarını daha da telaşlandırdı. Bu noktada ise “3 Mart 2022 bugün cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte canlı ve güncel altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve anlık rakamlar...