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Ekonomi
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Altın fiyatları: Gram altın bugün ne kadar, Canlı altın fiyatları çeyrek altın fiyatı kaç TL? | 3 Marat 2022

2022-03-03 10:01:27
Altın fiyatları: Gram altın bugün ne kadar, Canlı altın fiyatları çeyrek altın fiyatı kaç TL? | 3 Marat 2022

Altın fiyatları ne kadar? sorusu Rusya-Ukrayna savaşından gelen son dakika gelişmelerine göre merak ediliyor. Rusya-Ukranya savaşı ile ABD ve AB’den ardı ardına yaptırım kararları çıkarken, anlık altın fiyatları son günlerde bir hayli sorgulanır oldu. Artan petrol fiyatları piyasaları bir hayli gererken, Ukrayna savaşının tedirginliği yetmiyormuş gibi bir de Fed’den son dakika açıklamasıyla faiz artırımı mesajı geldi. Fed’in bu açıklaması güncel altın fiyatlarını daha da telaşlandırdı. Bu noktada ise “3 Mart 2022 bugün cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte canlı ve güncel altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve anlık rakamlar...

#1
Foto - Canlı altın fiyatları: Anlık altın fiyatı! Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği gerginlik neticesinde bir hayli merak edilen konar arasında. Son dakika altın fiyatları altına yatırım yapan vatandaşların radarında. Altın fiyatları haftanın dördüncü işlem gününde de milyonların gündeminde yerini alıyor. Son dönemde bir hayli hareketli olan anlık altın, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın fiyatları Rusya’nın, batının uyarılarına kulak ardı edip Ukrayna topraklarına girmesiyle birlikte kur korumalı TL hesabının devreye alınmasından sonra yeniden yukarılarda seyrediyor. Savaş nedeniyle tansiyonu bir hayli çıkan anık altın fiyatları Fed’den gelen açıklamaları sonrası altın çıkacak mı, altın fiyatı ne kadar? Gram altın, çeyrek altın son durum ne? gibi sorularının sorulmasına neden olmakta. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 3 Mart altın fiyatları alış satış tablosu.

Canlı altın fiyatları: Anlık altın fiyatı! Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği gerginlik neticesinde bir hayli merak edilen konar arasında. Son dakika altın fiyatları altına yatırım yapan vatandaşların radarında. Altın fiyatları haftanın dördüncü işlem gününde de milyonların gündeminde yerini alıyor. Son dönemde bir hayli hareketli olan anlık altın, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın fiyatları Rusya’nın, batının uyarılarına kulak ardı edip Ukrayna topraklarına girmesiyle birlikte kur korumalı TL hesabının devreye alınmasından sonra yeniden yukarılarda seyrediyor. Savaş nedeniyle tansiyonu bir hayli çıkan anık altın fiyatları Fed’den gelen açıklamaları sonrası altın çıkacak mı, altın fiyatı ne kadar? Gram altın, çeyrek altın son durum ne? gibi sorularının sorulmasına neden olmakta. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 3 Mart altın fiyatları alış satış tablosu.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.926,57 TL, 1.926,95 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.926,57 TL, 1.926,95 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 875,41 TL, 879,14 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 875,41 TL, 879,14 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 874,79 TL, 874,93 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 874,79 TL, 874,93 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.399,24 TL, 1.430,13 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.399,24 TL, 1.430,13 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.598,62 TL, 5.704,52 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.598,62 TL, 5.704,52 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.790,56 TL, 2.861,01 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.790,56 TL, 2.861,01 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.598,62 TL, 5.704,52 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.598,62 TL, 5.704,52 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.780,02 TL, 5.926,26 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.780,02 TL, 5.926,26 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 480,26 TL, 576,49 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 480,26 TL, 576,49 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 794,65 TL, 819,72 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 794,65 TL, 819,72 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 14.138,00 TL, 14.337,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 14.138,00 TL, 14.337,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,21 TL, 25,22 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,21 TL, 25,22 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,48 TL, 11,49 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,48 TL, 11,49 TL,

#15
Foto - Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalarda yaşanan bu gelişmeleri ‘tezgâh’ olarak yorumlayarak, “Kısa vadede al-sat yapmayın, varlıklarınıza sahip çıkın. 2022 yılında hiç kimseyi rahat bırakmayacaklar. 2022 yılında öyle bir tezgâh hazırladılar ki sizin elinizdeki altını alma tezgahı. Yaklaşık 2,5 aydır uyarılarımı yapıyorum. Hala ısrarla TL ile işlem yapan var. TL üzerinden işlem yapanlar zarar edecek. Bunu aylardır söylüyorum.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalarda yaşanan bu gelişmeleri ‘tezgâh’ olarak yorumlayarak, “Kısa vadede al-sat yapmayın, varlıklarınıza sahip çıkın. 2022 yılında hiç kimseyi rahat bırakmayacaklar. 2022 yılında öyle bir tezgâh hazırladılar ki sizin elinizdeki altını alma tezgahı. Yaklaşık 2,5 aydır uyarılarımı yapıyorum. Hala ısrarla TL ile işlem yapan var. TL üzerinden işlem yapanlar zarar edecek. Bunu aylardır söylüyorum.

#16
Foto - 2022 yılında insanların elindeki bütün varlıkları almak için piyasa oluşturdular. Rusya’da, Ukrayna’da bir tantana çıkarılıyor. Ama hedef başka. Film başka. Parayı çok güzel bir şekilde katlıyorlar şu anda. Günlerdir yaşananlara rağmen altının ons fiyatı 1925 dolar. Şu an altın fiyatlarının normalde 2000, 2500 hatta 3000 dolar seviyelerine çıkması gerekiyor. İşte manipülasyon burada” dedi.

2022 yılında insanların elindeki bütün varlıkları almak için piyasa oluşturdular. Rusya’da, Ukrayna’da bir tantana çıkarılıyor. Ama hedef başka. Film başka. Parayı çok güzel bir şekilde katlıyorlar şu anda. Günlerdir yaşananlara rağmen altının ons fiyatı 1925 dolar. Şu an altın fiyatlarının normalde 2000, 2500 hatta 3000 dolar seviyelerine çıkması gerekiyor. İşte manipülasyon burada” dedi.

#17
Foto - Fed, Başkan Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde, yarı yıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin yapacağı konuşmanın metnini yayımladı. Fed Başkanı yüksek enflasyonla mücadele için Mart ayı içinde faiz oranlarını artırma planları olduğunu açıkladı. Ancak dünyadaki siyasi gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD Merkez Bankasının politikalarından dolayı ekonomik gelişmelerin görünümü 'son derece belirsiz' olarak değerlendirildi.

Fed, Başkan Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde, yarı yıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin yapacağı konuşmanın metnini yayımladı. Fed Başkanı yüksek enflasyonla mücadele için Mart ayı içinde faiz oranlarını artırma planları olduğunu açıkladı. Ancak dünyadaki siyasi gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD Merkez Bankasının politikalarından dolayı ekonomik gelişmelerin görünümü 'son derece belirsiz' olarak değerlendirildi.

#18
Foto - Konuşmasının başında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına değinen Powell,

Konuşmasının başında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına değinen Powell, "Çatışma, Ukrayna halkı için büyük zorluklara neden oluyor. ABD ekonomisi üzerindeki etkileri oldukça belirsiz ve durumu yakından izleyeceğiz." ifadesini kullandı.

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