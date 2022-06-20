Altın fiyatları: Gram altın anlık fiyatı | Çeyrek altın canlı fiyatı, cumhuriyet, yarım altın güncel fiyatları 20 Haziran 2022

20 Haziran 2022 Pazartesi altın fiyatları: Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladığı bir hayli araştırılıyor. Fed’in 75 baz puan artışının etkileri piyasalarda etkisini göstermeye başladı. Dolar kuru, kur korumalı TL mevduat hesabının işleme alındığı 21 Aralık’tan bu yana ilk kez zirveye yeniden oturdu. Altın yatırımcısı da güncel altın fiyatları son durumu merak ediyor. Anlık altın fiyatlar son günlerde Fed’in faiz kararının ardından yukarı yönlü hareket etmeyi sürdürüyor. Peki anlık altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatı anlık ne kadar? Gram altın fiyatı canlı ne kadar? Güncel altın fiyatları kaç TL? Cumhuriyet altın, yarım altın, ata altın fiyatları, bilezik fiyatları anlık ne kadar oldu? İşte 20 Haziran altın fiyatları.