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Ekonomi
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Altın fiyatları: Gram altın anlık fiyatı | Çeyrek altın canlı fiyatı, cumhuriyet, yarım altın güncel fiyatları 20 Haziran 2022

2022-06-20 08:46:20
Altın fiyatları: Gram altın anlık fiyatı | Çeyrek altın canlı fiyatı, cumhuriyet, yarım altın güncel fiyatları 20 Haziran 2022

20 Haziran 2022 Pazartesi altın fiyatları: Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladığı bir hayli araştırılıyor. Fed’in 75 baz puan artışının etkileri piyasalarda etkisini göstermeye başladı. Dolar kuru, kur korumalı TL mevduat hesabının işleme alındığı 21 Aralık’tan bu yana ilk kez zirveye yeniden oturdu. Altın yatırımcısı da güncel altın fiyatları son durumu merak ediyor. Anlık altın fiyatlar son günlerde Fed’in faiz kararının ardından yukarı yönlü hareket etmeyi sürdürüyor. Peki anlık altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatı anlık ne kadar? Gram altın fiyatı canlı ne kadar? Güncel altın fiyatları kaç TL? Cumhuriyet altın, yarım altın, ata altın fiyatları, bilezik fiyatları anlık ne kadar oldu? İşte 20 Haziran altın fiyatları.

#1
Foto - Canlı altın fiyatları son günlerin en hareketli anlarını yaşıyor. Fed’in agresif olarak hazirana ayında 50 baz puan yerine 75 baz puan faiz artırımına gitmesi sonrası dolar kuru 17,30 TL’yi geçerken dolara paralel olarak da altın fiyatları yukarı yönlü gitmeye devam ediyor. Anlık altın fiyatları sorgulaması yapan yatırımcılar da gram altın güncel fiyatı, çeyrek altın canlı fiyatı, cumhuriyet altını, yarım altın anlık fiyatları ne kadar, kaç TL? sorusunu sormakta. Peki 20 Haziran 2022 Pazartesi altın ne kadar? Altın indi mi çıktı mı? Altın fiyatlarında son durum ne? İşte anlık, güncel, canlı altın fiyatları…

Canlı altın fiyatları son günlerin en hareketli anlarını yaşıyor. Fed’in agresif olarak hazirana ayında 50 baz puan yerine 75 baz puan faiz artırımına gitmesi sonrası dolar kuru 17,30 TL’yi geçerken dolara paralel olarak da altın fiyatları yukarı yönlü gitmeye devam ediyor. Anlık altın fiyatları sorgulaması yapan yatırımcılar da gram altın güncel fiyatı, çeyrek altın canlı fiyatı, cumhuriyet altını, yarım altın anlık fiyatları ne kadar, kaç TL? sorusunu sormakta. Peki 20 Haziran 2022 Pazartesi altın ne kadar? Altın indi mi çıktı mı? Altın fiyatlarında son durum ne? İşte anlık, güncel, canlı altın fiyatları…

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.842,73 TL, 1.843,23 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.842,73 TL, 1.843,23 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 1.027,31 TL, 1.035,69 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 1.027,31 TL, 1.035,69 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 1.027,40 TL, 1.027,58 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 1.027,40 TL, 1.027,58 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.643,92 TL, 1.680,15 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.643,92 TL, 1.680,15 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.575,35 TL, 6.699,84 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.575,35 TL, 6.699,84 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.277,40 TL, 3.360,20 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 3.277,40 TL, 3.360,20 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.575,35 TL, 6.699,84 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.575,35 TL, 6.699,84 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.795,22 TL, 6.964,32 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.795,22 TL, 6.964,32 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 565,27 TL, 678,17 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 565,27 TL, 678,17 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 932,82 TL, 968,37 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 932,82 TL, 968,37 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 16.590,00 TL, 16.879,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 16.590,00 TL, 16.879,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 12,09 TL, 12,11 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 12,09 TL, 12,11 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 21,70 TL, 21,72 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 21,70 TL, 21,72 TL,

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