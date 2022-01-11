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Ekonomi
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Altın fiyatları dikkat! 11 Ocak 2022 anlık gram altın çeyrek altın cumhuriyet altını yarım altın yorumlarına kulak verin…

2022-01-11 08:37:40
Altın fiyatları dikkat! 11 Ocak 2022 anlık gram altın çeyrek altın cumhuriyet altını yarım altın yorumlarına kulak verin…

Altın fiyatları son günlerde yine en çok sorgulanan konular arasında. Anlık altın fiyatı ve canlı gram altın, güncel çeyrek altın, anlık yarım altın fiyatı hakkındaki uzman yorumları vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Anlık altın fiyatları başta olmak üzere anlık gram altın ve güncel çeyrek altın fiyatları konusunda ekonomistler uyarı üstüne uyarılarda bulunmakta. Bazı muhalif isimler her zaman olduğu gibi altın konusunda yine felaket tellallığı yaptı. Peki altın fiyatı bugün ne kadar? Anlık gram altın fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatları çeyrek altını güncel bugün ne kadar? Yarım altın anlık bugün ne kadar oldu? Cumhuriyet altını ne kadar kaç TL? İşte 11 Ocak 2022 Salı altın fiyatları.

#1
Foto - Altın fiyatları ve dolar kurunda dalgalanmalar devam ediyor. Hem Fed hem de TC Merkez Bankası’nın toplantısı öncesi Dolar kuru ve altın gram fiyatları vatandaşlar tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor. Kamuoyanda gram altın fiyatı 500 TL olurum merakı söz konusu olurken, altın yorumcuları ise “Gram altın için söylüyorum, 500TL gibi bir beklenti içine girmesinin anlamı yok, özellikle dolar fiyatlarındaki yükseliş durumunda ise dış sermaye kaynaklı olarak bir yükseliş gösterecektir” yorumlarında bulunuyor. Ünlü analistlerden dikkat çeken altın yorumu geldi! ''Tüm zamanların en yüksek seviyesini test edecek!'' Anlık altın fiyatları 20 Aralık’tan öncekine göre çok düşük seviyelerde olsa bile analistler, altın fiyatının kısa vadede 1800-1820 dolar/ons aralığında sıkışmasını bekliyorlar. Peki altın fiyatı ne kadar? Altın bugün ne kadar? Çeyrek altın anlık fiyatı kaç lira? Anlık gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını, çeyrek altın bugün ne kadar? İşte 11 Ocak 2022 Salı canlı altın fiyatları.

Altın fiyatları ve dolar kurunda dalgalanmalar devam ediyor. Hem Fed hem de TC Merkez Bankası’nın toplantısı öncesi Dolar kuru ve altın gram fiyatları vatandaşlar tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor. Kamuoyanda gram altın fiyatı 500 TL olurum merakı söz konusu olurken, altın yorumcuları ise “Gram altın için söylüyorum, 500TL gibi bir beklenti içine girmesinin anlamı yok, özellikle dolar fiyatlarındaki yükseliş durumunda ise dış sermaye kaynaklı olarak bir yükseliş gösterecektir” yorumlarında bulunuyor. Ünlü analistlerden dikkat çeken altın yorumu geldi! ''Tüm zamanların en yüksek seviyesini test edecek!'' Anlık altın fiyatları 20 Aralık’tan öncekine göre çok düşük seviyelerde olsa bile analistler, altın fiyatının kısa vadede 1800-1820 dolar/ons aralığında sıkışmasını bekliyorlar. Peki altın fiyatı ne kadar? Altın bugün ne kadar? Çeyrek altın anlık fiyatı kaç lira? Anlık gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını, çeyrek altın bugün ne kadar? İşte 11 Ocak 2022 Salı canlı altın fiyatları.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.805,67 TL, 1.806,03 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.805,67 TL, 1.806,03 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 798,13 TL, 809,63 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 798,13 TL, 809,63 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 802,29 TL, 802,39 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 802,29 TL, 802,39 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.281,54 TL, 1.309,71 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.281,54 TL, 1.309,71 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.134,63 TL, 5.231,57 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.134,63 TL, 5.231,57 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.559,29 TL, 2.623,81 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.559,29 TL, 2.623,81 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.134,63 TL, 5.231,57 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.134,63 TL, 5.231,57 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.285,38 TL, 5.419,30 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.285,38 TL, 5.419,30 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 437,07 TL, 531,42 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 437,07 TL, 531,42 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 725,45 TL, 753,85 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 725,45 TL, 753,85 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 12.933,00 TL, 13.250,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 12.933,00 TL, 13.250,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,00 TL, 10,02 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,00 TL, 10,02 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,51 TL, 22,53 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,51 TL, 22,53 TL,

#15
Foto - İslam Memiş'ten altın ve dolar için bomba tahmin! Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve dolar için öngörüsünü açıkladı. 2021'de gram altının 451 lira seviyesinden 1.057 lira seviyesine kadar çıktığını ve yılı 779 liradan tamamladığını belirten Memiş, ''Yani, 1 gram altın 1 yılda gramında 328 lira yükselerek yatırımcısına yüzde 73’e yakın getiri sağlamış oldu

İslam Memiş'ten altın ve dolar için bomba tahmin! Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve dolar için öngörüsünü açıkladı. 2021'de gram altının 451 lira seviyesinden 1.057 lira seviyesine kadar çıktığını ve yılı 779 liradan tamamladığını belirten Memiş, ''Yani, 1 gram altın 1 yılda gramında 328 lira yükselerek yatırımcısına yüzde 73’e yakın getiri sağlamış oldu" dedi. Gram altının yatırımcısını yine üzmediğini ifade eden Memiş, köşe yazısında 2022 yılı için altın tahminini yazdı.

#16
Foto - Memiş,

Memiş, "25 Ocak’ta Fed’i sadece ben değil, tüm küresel piyasalar ve oyuncuları bekliyor. Ondan sebep piyasalar yatay seyirde sıkıcı bir şekilde bekliyor. Ons, aşağı yönlü kırılırsa dolar/TL kuru yukarı. Ons, yukarı yönlü kırılırsa gram altın yine yukarı. Gram altın, hem ons hem dolar/TL kuruna göre belirlendiğinden her türlü avantajlı bir yatırım aracı olacak." ifadelerini kullandı.

#17
Foto - Gram altın düşer mi? Memiş sözlerine şöyle devam etti:

Gram altın düşer mi? Memiş sözlerine şöyle devam etti: "2022 yılı içinde dolar/TL kurunda yeni rekorlar beklediğimden, ons altında bu sürece destek olursa gram altında 1.450 lira seviyesi kaçınılmaz olur. Ama hemen değil! İlk önce son bir alım fırsatı olacağını öngördüğümden kısa vade için düşüş bekleyeceğim. Bu seviye ise 720 lira seviyesi. Öngördüğüm 720 lira seviyesi test edilirse, o gün tekrar bir yorum yapmakta fayda var. Belki biraz daha aşağısına sarkabilir. Bunu konuşmak için önce 720 liraya görmek gerek."

#18
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#19
Foto - Altın ne kadarken alınır? Bu seviyelerden dolar ve altın almayacağını belirten Memiş, yatırımcılara şu uyarıyı yaptı:

Altın ne kadarken alınır? Bu seviyelerden dolar ve altın almayacağını belirten Memiş, yatırımcılara şu uyarıyı yaptı: "Dolar için 13.80 lira üzerinden alım yapmam. Gram altında 700 lira ve daha altını beklemek gerekiyor. Şu anda erken. Bun 800 lira üzerinde gram altın almayı çok da tercih etmem."

#20
Foto - Fon yönetim şirketi Fat Prophets'in analisti David Lennox, spot altın fiyatının bu yıl 2100 dolar seviyesini test edebileceğini söyledi. ABD Doları'nda düşüş için her şeyin var olduğunu, ancak bunun henüz gerçekleşmediğini belirten Lennox, yatırım tavsiyesi olmayan yorumunda

Fon yönetim şirketi Fat Prophets'in analisti David Lennox, spot altın fiyatının bu yıl 2100 dolar seviyesini test edebileceğini söyledi. ABD Doları'nda düşüş için her şeyin var olduğunu, ancak bunun henüz gerçekleşmediğini belirten Lennox, yatırım tavsiyesi olmayan yorumunda "Eğer dolar zayıflar ise bu altın için bir lütuf olur. Enflasyonda yüksek ivmenin ve düşük ABD Doları'nın altın fiyatını 2022'de daha yüksek fiyatlara yönlendireceğine inanıyoruz" diye konuştu. Lennox, ABD ile Rusya, ABD ile Çin arasındaki jeopolitik gerilimlerin altın fiyatını beklentilerden daha erken yukarı çıkarabileceğini de vurguladı.

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