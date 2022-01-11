2022-01-11 08:37:40 Altın fiyatları dikkat! 11 Ocak 2022 anlık gram altın çeyrek altın cumhuriyet altını yarım altın yorumlarına kulak verin…
Altın fiyatları son günlerde yine en çok sorgulanan konular arasında. Anlık altın fiyatı ve canlı gram altın, güncel çeyrek altın, anlık yarım altın fiyatı hakkındaki uzman yorumları vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Anlık altın fiyatları başta olmak üzere anlık gram altın ve güncel çeyrek altın fiyatları konusunda ekonomistler uyarı üstüne uyarılarda bulunmakta. Bazı muhalif isimler her zaman olduğu gibi altın konusunda yine felaket tellallığı yaptı. Peki altın fiyatı bugün ne kadar? Anlık gram altın fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatları çeyrek altını güncel bugün ne kadar? Yarım altın anlık bugün ne kadar oldu? Cumhuriyet altını ne kadar kaç TL? İşte 11 Ocak 2022 Salı altın fiyatları.