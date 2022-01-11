Altın fiyatları dikkat! 11 Ocak 2022 anlık gram altın çeyrek altın cumhuriyet altını yarım altın yorumlarına kulak verin…

Altın fiyatları ve dolar kurunda dalgalanmalar devam ediyor. Hem Fed hem de TC Merkez Bankası’nın toplantısı öncesi Dolar kuru ve altın gram fiyatları vatandaşlar tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor. Kamuoyanda gram altın fiyatı 500 TL olurum merakı söz konusu olurken, altın yorumcuları ise “Gram altın için söylüyorum, 500TL gibi bir beklenti içine girmesinin anlamı yok, özellikle dolar fiyatlarındaki yükseliş durumunda ise dış sermaye kaynaklı olarak bir yükseliş gösterecektir” yorumlarında bulunuyor. Ünlü analistlerden dikkat çeken altın yorumu geldi! ''Tüm zamanların en yüksek seviyesini test edecek!'' Anlık altın fiyatları 20 Aralık’tan öncekine göre çok düşük seviyelerde olsa bile analistler, altın fiyatının kısa vadede 1800-1820 dolar/ons aralığında sıkışmasını bekliyorlar. Peki altın fiyatı ne kadar? Altın bugün ne kadar? Çeyrek altın anlık fiyatı kaç lira? Anlık gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını, çeyrek altın bugün ne kadar? İşte 11 Ocak 2022 Salı canlı altın fiyatları.