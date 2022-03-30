  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
15
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 30 Mart 2022 anlık fiyatı:

2022-03-30 10:03:19
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 30 Mart 2022 anlık fiyatı:

Canlı altın fiyatlarına ilişkin gelişmeleri araştıran vatandaşlara son dakika haberini yakından takip ediliyor. Anlık altın fiyataları küresel piyasalardaki olumla havadan nasibini aldı. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden müzakerelerden çıkan iyimser haberlerin gelmesiyle piyasalarda dün sert düşüşler oldu. Anlık gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı başta olmak üzere bilezik fiyatları, yarım altın ve cumhuriyet altın fiyatları bir hayli düştü. Peki yeni güne altın kaçtan başladı? Anlık çeyrek altın fiyatı ne kadar? Güncel gram altın fiyatı bugün kaç TL? İşte canlı altın fiyatları son durum gelişmeleri.

#1
Foto - 30 Mart 2022 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları yatırımcı tarafından en çok merak edilin konular arasında. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte altın fiyatlarında dalganlanma sürerken, İstanbul’da görüşmelerin yapıldığı Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakereden kısmi de olsa ateşkes çıkması piyasalarda olumlu hava oluşturdu. Petrol fiyatları başta olmak üzere dolar duru ve atın fiyatlarında öneli düşüşler gerçekleşti. Altına yatırım yapanlar ise anlık altın fiyatlarını sorgulamaya devam ediyor. Peki altın fiyatı bugün ne kadar? Canlı altın fiyatları… İşte 30 Mart 2022 Çarşamba gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın güncel fiyatları…

30 Mart 2022 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları yatırımcı tarafından en çok merak edilin konular arasında. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte altın fiyatlarında dalganlanma sürerken, İstanbul’da görüşmelerin yapıldığı Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakereden kısmi de olsa ateşkes çıkması piyasalarda olumlu hava oluşturdu. Petrol fiyatları başta olmak üzere dolar duru ve atın fiyatlarında öneli düşüşler gerçekleşti. Altına yatırım yapanlar ise anlık altın fiyatlarını sorgulamaya devam ediyor. Peki altın fiyatı bugün ne kadar? Canlı altın fiyatları… İşte 30 Mart 2022 Çarşamba gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın güncel fiyatları…

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.925,41, 1.925,92,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.925,41, 1.925,92,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 904,96, 908,94,

GRAM ALTIN FİYATI 904,96, 908,94,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 906,32, 906,52,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 906,32, 906,52,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.450,00, 1.481,99,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.450,00, 1.481,99,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.800,46, 5.910,51,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.800,46, 5.910,51,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.891,17, 2.964,32,

YARIM ALTIN FİYATI 2.891,17, 2.964,32,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.800,46, 5.910,51,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.800,46, 5.910,51,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.924,05, 6.073,81,

ATA ALTIN FİYATI 5.924,05, 6.073,81,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 496,78, 595,81,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 496,78, 595,81,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 821,51, 847,99,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 821,51, 847,99,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 14.615,00, 14.820,00,

GREMSE ALTIN FİYATI 14.615,00, 14.820,00,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,71, 11,71,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,71, 11,71,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,82, 24,85,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,82, 24,85,

Heyecanlandıran gelişme! 65 tonluk önemli parça Türkiye'ye getirildi
Ekonomi

Heyecanlandıran gelişme! 65 tonluk önemli parça Türkiye'ye getirildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen gazın karaya taşınmasında kullanılacak ve önemli bir göreve sahip kuy..
İslam Memiş'ten flaş iddia: Bir gecede 10 dolar yükselecek
Ekonomi

İslam Memiş'ten flaş iddia: Bir gecede 10 dolar yükselecek

Ekonomist İslam Memiş, gümüş ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

İstanbul'daki zirve sonrası petrol fiyatları hareketlendi
Ekonomi

İstanbul'daki zirve sonrası petrol fiyatları hareketlendi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sırasında altüst olan piyasalarda İstanbul'daki görüşmelerin ardından hareketli saatler yaşanıyor. Borsal..
Tıp öğrencisi başkenti bilemedi, suçlusu Müslümanlar oldu! Skandal haber
Medya

Tıp öğrencisi başkenti bilemedi, suçlusu Müslümanlar oldu! Skandal haber

Amerikancı Merdan Yanardağ’ın sahibi olduğu Tele1, Kim Milyoner Olmak İster’de Türkiye’nin başkentini bilemeyen üniversite öğrencisinin ‘suç..
Aman solcular duymasın! Ali Erbaş açıkladı: 70 bin camimizde...
İSLAM

Aman solcular duymasın! Ali Erbaş açıkladı: 70 bin camimizde...

Kütüphaneler Haftası münasebetiyle Ankara’da düzenlenen “Yazma Eser Restorasyon Sergisi”nin açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. ..
Malezya HÜRJET'i radarına aldı
Teknoloji

Malezya HÜRJET'i radarına aldı

Malezya İçişleri Bakanı Hamzah Zainudin ve beraberindeki heyet, "17. Defence Service Asia (DSA)" ile "National Security (NATSEC) Asia 2022" ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay