2022-03-30 10:03:19 Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 30 Mart 2022 anlık fiyatı:
Canlı altın fiyatlarına ilişkin gelişmeleri araştıran vatandaşlara son dakika haberini yakından takip ediliyor. Anlık altın fiyataları küresel piyasalardaki olumla havadan nasibini aldı. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden müzakerelerden çıkan iyimser haberlerin gelmesiyle piyasalarda dün sert düşüşler oldu. Anlık gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı başta olmak üzere bilezik fiyatları, yarım altın ve cumhuriyet altın fiyatları bir hayli düştü. Peki yeni güne altın kaçtan başladı? Anlık çeyrek altın fiyatı ne kadar? Güncel gram altın fiyatı bugün kaç TL? İşte canlı altın fiyatları son durum gelişmeleri.