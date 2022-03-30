Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 30 Mart 2022 anlık fiyatı:

30 Mart 2022 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları yatırımcı tarafından en çok merak edilin konular arasında. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte altın fiyatlarında dalganlanma sürerken, İstanbul’da görüşmelerin yapıldığı Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakereden kısmi de olsa ateşkes çıkması piyasalarda olumlu hava oluşturdu. Petrol fiyatları başta olmak üzere dolar duru ve atın fiyatlarında öneli düşüşler gerçekleşti. Altına yatırım yapanlar ise anlık altın fiyatlarını sorgulamaya devam ediyor. Peki altın fiyatı bugün ne kadar? Canlı altın fiyatları… İşte 30 Mart 2022 Çarşamba gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın güncel fiyatları…