Altın fiyatları bugün ne kadar? Anlık altın fiyatı: Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet, yarım altın 13 Temmuz 2022 fiyatları:

Altın baskıyı atamıyor. Artan dolar talebi altının ons fiyatını baskılamaya devam ederken gözler ise ABD’den gelecek enflasyon verilerinde. AB Merkez Bankası yüksek enflasyonla yeteri kadar mücadele edememesi bunun yanında Ged’in yüksek enflasyonla mücadele etmek için şahince faiz artışları gibi argümanları kullanması 20 yıl aradan sonra doların euroyı yakalamasına neden oldu. Dolar ile euronun mücdelesi sürerken altın yatırımcısı ise altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Anlık altın fiyatları bayram tatili sonrası merak edilir oldu. Piyasalar bugün açıldı. Peki canlı altın fiyatları ne kadar? Güncel altın fiyatı: Çeyrek altın, gram altın, yarım altın bugün ne kadar? Altın düştü mü çıktı mı? İşte 13 Temmuz 2022 Çarşamba canlı altın fiyatları: