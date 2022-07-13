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Ekonomi
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Altın fiyatları bugün ne kadar? Anlık altın fiyatı: Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet, yarım altın 13 Temmuz 2022 fiyatları:

2022-07-13 09:36:04
Altın fiyatları bugün ne kadar? Anlık altın fiyatı: Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet, yarım altın 13 Temmuz 2022 fiyatları:

Altın baskıyı atamıyor. Artan dolar talebi altının ons fiyatını baskılamaya devam ederken gözler ise ABD’den gelecek enflasyon verilerinde. AB Merkez Bankası yüksek enflasyonla yeteri kadar mücadele edememesi bunun yanında Ged’in yüksek enflasyonla mücadele etmek için şahince faiz artışları gibi argümanları kullanması 20 yıl aradan sonra doların euroyı yakalamasına neden oldu. Dolar ile euronun mücdelesi sürerken altın yatırımcısı ise altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Anlık altın fiyatları bayram tatili sonrası merak edilir oldu. Piyasalar bugün açıldı. Peki canlı altın fiyatları ne kadar? Güncel altın fiyatı: Çeyrek altın, gram altın, yarım altın bugün ne kadar? Altın düştü mü çıktı mı? İşte 13 Temmuz 2022 Çarşamba canlı altın fiyatları:

#1
Foto - Altın yatırımcıları, gram, çeyrek ve ons altının güncel fiyatlarını merak ediyor. Kurban Bayramı nedeniyle piyasalar kapalıydı. Bayram bitmesiyle birlikte vatandaşlar da altın fiyatlarını araştırıyor. Doların 20 yıl aradan sonra euuroyla eşitlenmesi büyük bir merakla takip edilirken, güveli liman olarak bilenen altına yatırım yapanlar da altın fiyatlarında son durum merak ediyor. Peki 13 Temmuz 2022 anlık altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları:

Altın yatırımcıları, gram, çeyrek ve ons altının güncel fiyatlarını merak ediyor. Kurban Bayramı nedeniyle piyasalar kapalıydı. Bayram bitmesiyle birlikte vatandaşlar da altın fiyatlarını araştırıyor. Doların 20 yıl aradan sonra euuroyla eşitlenmesi büyük bir merakla takip edilirken, güveli liman olarak bilenen altına yatırım yapanlar da altın fiyatlarında son durum merak ediyor. Peki 13 Temmuz 2022 anlık altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları:

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.725,76 TL, 1.726,36 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.725,76 TL, 1.726,36 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 975,11 TL, 983,49 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 975,11 TL, 983,49 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 963,06 TL, 963,22 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 963,06 TL, 963,22 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.540,88 TL, 1.574,91 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.540,88 TL, 1.574,91 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.163,60 TL, 6.280,19 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.163,60 TL, 6.280,19 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.072,17 TL, 3.149,73 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 3.072,17 TL, 3.149,73 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.163,60 TL, 6.280,19 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.163,60 TL, 6.280,19 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.481,17 TL, 6.648,02 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.481,17 TL, 6.648,02 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 536,01 TL, 644,05 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 536,01 TL, 644,05 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 885,27 TL, 918,49 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 885,27 TL, 918,49 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 15.747,00 TL, 16.026,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 15.747,00 TL, 16.026,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,58 TL, 10,59 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,58 TL, 10,59 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 18,96 TL, 18,97 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 18,96 TL, 18,97 TL,

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