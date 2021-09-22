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Ekonomi
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Altın fiyatları bu akşam yön bulacak! Sayılı saatler kaldı

2021-09-22 13:13:39
Altın fiyatları bu akşam yön bulacak! Sayılı saatler kaldı

Son günlerde altın fiyatları için hareketlilik arttı. Ons altın, Eylül ayının ilk haftasının ardından FED baskısıyla beraber 1745 dolara kadar çekilirken, toplantı yaklaştıkça toparlanmaya başladı. Gram altın ise 478-488 bandını yukarı yönlü kırdı. Dünyada tüm gözler FED’e dönerken, faiz kararı sonrası yapılacak açıklamalar, piyasalarda gelecek dönemin para politikası için önemli mesajlar barındıracak. Altın ayrıca piyasalarda fiyatlamaların gidişatı için önemli bir gösterge olarak kullanıldığından, ekonomistler altın fiyatları için kritik olacak açıklamalara kilitlendi. Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? İşte altın fiyatları için olumlu ya da olumsuz olabilecek gelişmeler ve kritik teknik seviyeler...

#1
Foto - Altın fiyatları için hareketlilik artarken, merkez bankaları haftası başladı. Bu akşam ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararı takip edilecekken, yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın PPK toplantısı öne çıkacak.

Altın fiyatları için hareketlilik artarken, merkez bankaları haftası başladı. Bu akşam ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararı takip edilecekken, yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın PPK toplantısı öne çıkacak.

#2
Foto - MERKEZ BANKALARI HAFTASI BAŞLADI - Küresel piyasalar için kritik FMOC toplantısı dün başladı. Fed'in bu akşam saat 21:00'de açıklayacağı faiz kararı sonrası varlık alımlarıyla ilgili verilecek mesajlar piyasalara yönü tayin edecek. Faizlerde herhangi bir değişiklik beklenmezken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmeler bütün dünyada altın, döviz ve hisse senedi yatırımcılarının odağında olacak.

MERKEZ BANKALARI HAFTASI BAŞLADI - Küresel piyasalar için kritik FMOC toplantısı dün başladı. Fed'in bu akşam saat 21:00'de açıklayacağı faiz kararı sonrası varlık alımlarıyla ilgili verilecek mesajlar piyasalara yönü tayin edecek. Faizlerde herhangi bir değişiklik beklenmezken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmeler bütün dünyada altın, döviz ve hisse senedi yatırımcılarının odağında olacak.

#3
Foto - ALTIN YÖN BULMAKTA ZORLUK ÇEKİYOR - Altın fiyatları, 'Küresel düzeyde artan enflasyon endişeleri ve beklenenden önce olası bir sıkılaşma hamlesi' arasında kalarak yön bulmakta zorlanıyor. Enflasyon altın fiyatlarını desteklerken, olası sıkılaşma hamlesi baskılanmayı beraberinde getiriyor.

ALTIN YÖN BULMAKTA ZORLUK ÇEKİYOR - Altın fiyatları, 'Küresel düzeyde artan enflasyon endişeleri ve beklenenden önce olası bir sıkılaşma hamlesi' arasında kalarak yön bulmakta zorlanıyor. Enflasyon altın fiyatlarını desteklerken, olası sıkılaşma hamlesi baskılanmayı beraberinde getiriyor.

#4
Foto - FED TOPLANTISI YAKLAŞTIKÇA ALTIN TOPARLADI - Ons altın, Fed'in olası genişlemeci para politikalarından dönüş için ilk adımı olacak varlık alımlarını kısma sürecinin başlayacağı beklentisi ile 1745 dolara kadar çekilmesinin ardından toplantı yaklaştıkça, bir miktar toparlayarak 1780 dolar seviyesini gördü.

FED TOPLANTISI YAKLAŞTIKÇA ALTIN TOPARLADI - Ons altın, Fed'in olası genişlemeci para politikalarından dönüş için ilk adımı olacak varlık alımlarını kısma sürecinin başlayacağı beklentisi ile 1745 dolara kadar çekilmesinin ardından toplantı yaklaştıkça, bir miktar toparlayarak 1780 dolar seviyesini gördü.

#5
Foto - Ekonomistler ons tarafındaki bu toparlanmayı Fed'in piyasa dostu güvercin tonda mesajlarını sürdüreceği beklentisinin artmasına bağladı.

Ekonomistler ons tarafındaki bu toparlanmayı Fed'in piyasa dostu güvercin tonda mesajlarını sürdüreceği beklentisinin artmasına bağladı.

#6
Foto - GRAM ALTIN ONS TARAFINA GÖRE DAHA ŞANSLI - Gram altın, ons ve dolar/TL tarafındaki gelişmelerden etkilenerek yön bulduğundan, ons altına göre daha pozitif beklentiler içeriyor. Bunun nedeni ons tarafında oluşabilecek negatif dalgalanmanın, dolar tarafındaki hareket ile dengelenebileceği durumu. Gram altın fiyatları, dolar tarafından destek bularak yaklaşık 1 aydır sıkıştığı 478-488 lira bandından yukarı yönlü hareketle sıyrılarak 494 liraya kadar yükseldi.

GRAM ALTIN ONS TARAFINA GÖRE DAHA ŞANSLI - Gram altın, ons ve dolar/TL tarafındaki gelişmelerden etkilenerek yön bulduğundan, ons altına göre daha pozitif beklentiler içeriyor. Bunun nedeni ons tarafında oluşabilecek negatif dalgalanmanın, dolar tarafındaki hareket ile dengelenebileceği durumu. Gram altın fiyatları, dolar tarafından destek bularak yaklaşık 1 aydır sıkıştığı 478-488 lira bandından yukarı yönlü hareketle sıyrılarak 494 liraya kadar yükseldi.

#7
Foto - Altın fiyatları için destek olabilecek veya oluımsuz olabilecek gelişmeler şöyle:

Altın fiyatları için destek olabilecek veya oluımsuz olabilecek gelişmeler şöyle:

#8
Foto - ALTIN FİYATLARI İÇİN DESTEK OLABİLECEK OLASI GELİŞMELER! Fed'in genişlemeci para politikalarını sürdürmesi (Varlık alımların azaltım sürecinin ötelenmesi) ABD ve küresel düzeyde güçlü enflasyon beklentileri ve istihdam piyasasındaki zayıflık Ticaret savaşlarının yeniden gündeme gelmesi Covid-19 sürecinde varyantların getirdiği endişeler ve vaka sayılarında artış Dünyada ülkeler veya birlikler arasında yaşanabilecek siyasi-politik gerilimler Merkez bankalarının fiziki altın talebinin sürmesi

ALTIN FİYATLARI İÇİN DESTEK OLABİLECEK OLASI GELİŞMELER! Fed'in genişlemeci para politikalarını sürdürmesi (Varlık alımların azaltım sürecinin ötelenmesi) ABD ve küresel düzeyde güçlü enflasyon beklentileri ve istihdam piyasasındaki zayıflık Ticaret savaşlarının yeniden gündeme gelmesi Covid-19 sürecinde varyantların getirdiği endişeler ve vaka sayılarında artış Dünyada ülkeler veya birlikler arasında yaşanabilecek siyasi-politik gerilimler Merkez bankalarının fiziki altın talebinin sürmesi

#9
Foto - ALTIN FİYATLARI İÇİN OLUMSUZ OLABİLECEK GELİŞMELER! Fed'in varlık alım programında beklenenden erken ve daha hızlı bir azalım sürecine girmesi Merkez bankalarının beklenenden önce parasal sıkılaşmaya gitmesi (Faiz artırması) Ekonomilerde güçlü toparlanma (Parasal destek ve teşviklerin geri çekilme ve erken faiz artırma beklentisi yaratabilir) ABD 10 yıllık tahvil faizlerin yükselmesi Dolar endeksindeki güçlenme

ALTIN FİYATLARI İÇİN OLUMSUZ OLABİLECEK GELİŞMELER! Fed'in varlık alım programında beklenenden erken ve daha hızlı bir azalım sürecine girmesi Merkez bankalarının beklenenden önce parasal sıkılaşmaya gitmesi (Faiz artırması) Ekonomilerde güçlü toparlanma (Parasal destek ve teşviklerin geri çekilme ve erken faiz artırma beklentisi yaratabilir) ABD 10 yıllık tahvil faizlerin yükselmesi Dolar endeksindeki güçlenme

#10
Foto - Altın fiyatları için kritik bu 2 nota dikkat: NOT 1: Enflasyon normalde şartlarda, enflasyondan korunma aracı olarak öne çıkan altın için destekleyici olabilecekken, verinin öngörülemez boyutlara ulaşması veya beklentisi, merkez bankalarının duruma müdahale istediğini artıracağından, parasal sıkılaşma gündeme gelebilir. Bu durum altın fiyatları için baskılayıcı olabilir.

Altın fiyatları için kritik bu 2 nota dikkat: NOT 1: Enflasyon normalde şartlarda, enflasyondan korunma aracı olarak öne çıkan altın için destekleyici olabilecekken, verinin öngörülemez boyutlara ulaşması veya beklentisi, merkez bankalarının duruma müdahale istediğini artıracağından, parasal sıkılaşma gündeme gelebilir. Bu durum altın fiyatları için baskılayıcı olabilir.

#11
Foto - NOT 2: Piyasalarda toparlanmanın önemli göstergelerinden biri petrol fiyatlarıdır. Petrol fiyatlarındaki talep yönlü artışlar sanayilerde çarkların daha hızlı döndüğüne işaret ettiğinden, yine merkez bankalarının para politikalarının geleceği açısından öne çıkan etmenlerden.

NOT 2: Piyasalarda toparlanmanın önemli göstergelerinden biri petrol fiyatlarıdır. Petrol fiyatlarındaki talep yönlü artışlar sanayilerde çarkların daha hızlı döndüğüne işaret ettiğinden, yine merkez bankalarının para politikalarının geleceği açısından öne çıkan etmenlerden.

#12
Foto - HİSSE SENEDİ VE DÖVİZ YATIRIMCILARI DA ALTINI İZLEYECEK - Faiz kararı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması izlenirken, özellikle ons altın fiyatları eş zamanlı olarak takip edilecek. Altın, öncü bir veri olması nedeniyle fiyatın çıkacak mesajlara vereceği tepkiler piyasalarda belirleyici olabilir. Powell'ın varlık alımlarıyla ilgili verdiği mesajlar dikkate alındığında, Fed karar alırken tarım dışı istihdam ve enflasyon olmak üzere 2 veriyi gündeme alarak karar alacak.

HİSSE SENEDİ VE DÖVİZ YATIRIMCILARI DA ALTINI İZLEYECEK - Faiz kararı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması izlenirken, özellikle ons altın fiyatları eş zamanlı olarak takip edilecek. Altın, öncü bir veri olması nedeniyle fiyatın çıkacak mesajlara vereceği tepkiler piyasalarda belirleyici olabilir. Powell'ın varlık alımlarıyla ilgili verdiği mesajlar dikkate alındığında, Fed karar alırken tarım dışı istihdam ve enflasyon olmak üzere 2 veriyi gündeme alarak karar alacak.

#13
Foto - TOPARLANMANIN GÖSTERGESİ 2 KRİTİK VERİ - ABD'de enflasyon aylık bazda yüzde 0,3 ile beklenenden az, yıllık bazda ise beklentilere paralel yüzde 5,3 düzeyinde arttı. Böylece enflasyon yüzde 5 üzerindeki yüksek seyrini korusa da üst üste beklentilerden fazla artışına son vermiş oldu. Enflasyon artışı toparlanmanın bir göstergesi olarak öne çıkarken, ayrıca parasal bolluğun getirdiği bir yan etki. Toparlanmanın en önemli belirteçlerinden tarım dışı istihdam verisi 720 bin artış beklenirken beklentilerin oldukça altında kalarak 235 bin düzeyinde gerçekleşti. Powell'ın daha önceki yaptığı açıklamalar dikkate alındığında, varlık alımlarının azaltılmasına başlanmadan önce istihdam verisinde süreklilik kazanan güçlü toparlanma görülmesi gerektiği öne çıkmıştı.

TOPARLANMANIN GÖSTERGESİ 2 KRİTİK VERİ - ABD'de enflasyon aylık bazda yüzde 0,3 ile beklenenden az, yıllık bazda ise beklentilere paralel yüzde 5,3 düzeyinde arttı. Böylece enflasyon yüzde 5 üzerindeki yüksek seyrini korusa da üst üste beklentilerden fazla artışına son vermiş oldu. Enflasyon artışı toparlanmanın bir göstergesi olarak öne çıkarken, ayrıca parasal bolluğun getirdiği bir yan etki. Toparlanmanın en önemli belirteçlerinden tarım dışı istihdam verisi 720 bin artış beklenirken beklentilerin oldukça altında kalarak 235 bin düzeyinde gerçekleşti. Powell'ın daha önceki yaptığı açıklamalar dikkate alındığında, varlık alımlarının azaltılmasına başlanmadan önce istihdam verisinde süreklilik kazanan güçlü toparlanma görülmesi gerektiği öne çıkmıştı.

#14
Foto - Enflasyon verisi, 'Enflasyon gerçekten geçici olur mu' sorusunu gündeme taşırken, beklentilerin altında kalan istihdam verisi de ekonominin desteğe ihtiyacı olduğu şeklinde yorumlandı.

Enflasyon verisi, 'Enflasyon gerçekten geçici olur mu' sorusunu gündeme taşırken, beklentilerin altında kalan istihdam verisi de ekonominin desteğe ihtiyacı olduğu şeklinde yorumlandı.

#15
Foto - MERKEZ BANKASI YILIN SON ÇEYREĞİNE DİKKAT ÇEKTİ: ENFLASYON DÜŞÜŞ EĞİLİMİNE GİRECEK - Fed'in faiz kararının sonraki günü yurt içinde Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilecek. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu son yaptığı konuşmada,

MERKEZ BANKASI YILIN SON ÇEYREĞİNE DİKKAT ÇEKTİ: ENFLASYON DÜŞÜŞ EĞİLİMİNE GİRECEK - Fed'in faiz kararının sonraki günü yurt içinde Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilecek. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu son yaptığı konuşmada, "Türkiye ekonomisinde enflasyon, rezervler ve risk primi alanında iyileşme aralığı olduğunu görüyoruz" açıklamasında bulunarak enflasyonun son çeyrekte düşüş eğilimine girmesinin beklendiğini açıkladı.

#16
Foto - Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (PPK) yarın toplanacak. Merkez, geniş veri setiyle karar alırken önce Fed'in açıklamalarını takip edecek ardından 23 Eylül saat 14:00'de faiz kararını açıklayacak. Özellikle faiz karar metnindeki açıklamalar gelecek dönemin para politikasına ilişkin sinyalleri barındıracak.

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (PPK) yarın toplanacak. Merkez, geniş veri setiyle karar alırken önce Fed'in açıklamalarını takip edecek ardından 23 Eylül saat 14:00'de faiz kararını açıklayacak. Özellikle faiz karar metnindeki açıklamalar gelecek dönemin para politikasına ilişkin sinyalleri barındıracak.

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