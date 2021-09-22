Altın fiyatları bu akşam yön bulacak! Sayılı saatler kaldı

Son günlerde altın fiyatları için hareketlilik arttı. Ons altın, Eylül ayının ilk haftasının ardından FED baskısıyla beraber 1745 dolara kadar çekilirken, toplantı yaklaştıkça toparlanmaya başladı. Gram altın ise 478-488 bandını yukarı yönlü kırdı. Dünyada tüm gözler FED’e dönerken, faiz kararı sonrası yapılacak açıklamalar, piyasalarda gelecek dönemin para politikası için önemli mesajlar barındıracak. Altın ayrıca piyasalarda fiyatlamaların gidişatı için önemli bir gösterge olarak kullanıldığından, ekonomistler altın fiyatları için kritik olacak açıklamalara kilitlendi. Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? İşte altın fiyatları için olumlu ya da olumsuz olabilecek gelişmeler ve kritik teknik seviyeler...