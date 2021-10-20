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Ekonomi
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Altın fiyatları 20 Ekim Çarşamba günü ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Çeyrek kaç para?

2021-10-20 09:12:36
Altın fiyatları 20 Ekim Çarşamba günü ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Çeyrek kaç para?

Altın fiyatları güvenli liman olarak görülen altına yatıram yapan yatırımcıların gündemindeki en önemli konularından biridir. Gram altın ve çeyrek altın fiyatları güncel gelişmelere göre hareket eden vatandaşlar, altın alım satım işlemlerini gerçekleştirmete. Son 1 haftadır baş döndüren bir yükseliş seyri gösteren altın fiyatları ne kadar yükselecek, altın düşer mi, altın çıkar mı? Altın ne kadar yükselir? Altın fiyatları ne kadar olur? soruları da yine son günlerin en çok merak edilen konuları arasında. Peki, altın fiyatları hafta sonu ne kadar oldu? İşte, binlerce kişinin merak ettiği husus hakkında bazı bilgiler.

#1
Foto - Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı ile gram altın alış fiyatı da sorgulanıyor. Havaların soğuması ve kış mevsiminin kapıda olması nedeniyle düğün yapacaklar yavaş yavaş düğün sezonunun sonuna gelinmesiyle birlikte düğün takılarını halletmek için altın fiyatlarını takip etmekte. Peki altın ne kadar? Altın fiyatları 20 Ekim Çarşamba günü ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Çeyrek kaç para?

Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı ile gram altın alış fiyatı da sorgulanıyor. Havaların soğuması ve kış mevsiminin kapıda olması nedeniyle düğün yapacaklar yavaş yavaş düğün sezonunun sonuna gelinmesiyle birlikte düğün takılarını halletmek için altın fiyatlarını takip etmekte. Peki altın ne kadar? Altın fiyatları 20 Ekim Çarşamba günü ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Çeyrek kaç para?

#2
Foto - Gram altın ne kadar? Gram altın alış ne kadar? Gram altın fiyatı alış 528,73 TL olurken gram altın fiyatı satış ise 531,67 TL olarak işlem görmekte.

Gram altın ne kadar? Gram altın alış ne kadar? Gram altın fiyatı alış 528,73 TL olurken gram altın fiyatı satış ise 531,67 TL olarak işlem görmekte.

#3
Foto - Spot altın gram fiyatı ne kadar? Spot altın gram altın alış ne kadar? Gram altın fiyatı alış 530,75 TL olurken gram altın fiyatı satış ise 530,83 TL olarak işlem görmekte.

Spot altın gram fiyatı ne kadar? Spot altın gram altın alış ne kadar? Gram altın fiyatı alış 530,75 TL olurken gram altın fiyatı satış ise 530,83 TL olarak işlem görmekte.

#4
Foto - Altın ONS ne kadar? Altın ONS alış fiyatı 1.773,74 TL olurken, altın ONS satış fiyatı 1.774,13 TL’dir.

Altın ONS ne kadar? Altın ONS alış fiyatı 1.773,74 TL olurken, altın ONS satış fiyatı 1.774,13 TL’dir.

#5
Foto - Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın alış fiyatı kaçtan? Çeyrek altın alış fiyatı 848,75 TL olurken, çeyrek altın satış fiyatı ise 867,46 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın alış fiyatı kaçtan? Çeyrek altın alış fiyatı 848,75 TL olurken, çeyrek altın satış fiyatı ise 867,46 TL seviyelerinde işlem görüyor.

#6
Foto - Cumhuriyet altını ne kadar? Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatı da yine cumhuriyet altını alacak ya da satacaklarsa sorgulanıyor. Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.397,76 TL olurken, cumhuriyet altını satış fiyatı 3.461,97 TL seviyelerinde işlem görmekte.

Cumhuriyet altını ne kadar? Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatı da yine cumhuriyet altını alacak ya da satacaklarsa sorgulanıyor. Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.397,76 TL olurken, cumhuriyet altını satış fiyatı 3.461,97 TL seviyelerinde işlem görmekte.

#7
Foto - Yarım altın ne kadar? Yarım altın alış ve satış fiyatı ise şöyle: Yarım altın alış fiyatı 1.693,57 TL yarım altın satış fiyatı 1.736,29 TL.

Yarım altın ne kadar? Yarım altın alış ve satış fiyatı ise şöyle: Yarım altın alış fiyatı 1.693,57 TL yarım altın satış fiyatı 1.736,29 TL.

#8
Foto - Ziynet altın ne kadar? Ziynet altın alış fiyatı 3.397,76 TL, ziynet altın satış fiyatı 3.461,97 TL

Ziynet altın ne kadar? Ziynet altın alış fiyatı 3.397,76 TL, ziynet altın satış fiyatı 3.461,97 TL

#9
Foto - Ata altın ne kadar? Ata altın alış fiyatı 3.508,87 TL, ata altın satış fiyatı 3.597,13 TL

Ata altın ne kadar? Ata altın alış fiyatı 3.508,87 TL, ata altın satış fiyatı 3.597,13 TL

#10
Foto - 14 ayar bilezik fiyatı kaç para? 14 ayar bilezik alış fiyatı 291,24 TL olurken, 14 ayar bilezik satış fiyatı ise 348,85 TL seviyelerinde.

14 ayar bilezik fiyatı kaç para? 14 ayar bilezik alış fiyatı 291,24 TL olurken, 14 ayar bilezik satış fiyatı ise 348,85 TL seviyelerinde.

#11
Foto - 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? 22 ayar bilezik alış fiyatı 47860 TL satış fiyatı 497,07 TL.

22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? 22 ayar bilezik alış fiyatı 47860 TL satış fiyatı 497,07 TL.

#12
Foto - Gremse altın fiyatı ne kadar? Gremse alış fiyatı 8.543,00 TL satış fiyatı 8.720,00 TL.

Gremse altın fiyatı ne kadar? Gremse alış fiyatı 8.543,00 TL satış fiyatı 8.720,00 TL.

#13
Foto - Gümüş gram fiyatı kaç para? Gümüş alış fiyatı 7,12 TL olurken, gümüş gram satış fiyatı ise 7,13 TL seviyelerinde.

Gümüş gram fiyatı kaç para? Gümüş alış fiyatı 7,12 TL olurken, gümüş gram satış fiyatı ise 7,13 TL seviyelerinde.

#14
Foto - Gümüş ONS fiyatı kaç para? Gümüş ONS fiyatı 23,81 TL olurken, gümüş ONS satış fiyatı ise 23,83 TL seviyelerinde.

Gümüş ONS fiyatı kaç para? Gümüş ONS fiyatı 23,81 TL olurken, gümüş ONS satış fiyatı ise 23,83 TL seviyelerinde.

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