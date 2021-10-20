Altın fiyatları 20 Ekim Çarşamba günü ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Çeyrek kaç para?

Altın fiyatları güvenli liman olarak görülen altına yatıram yapan yatırımcıların gündemindeki en önemli konularından biridir. Gram altın ve çeyrek altın fiyatları güncel gelişmelere göre hareket eden vatandaşlar, altın alım satım işlemlerini gerçekleştirmete. Son 1 haftadır baş döndüren bir yükseliş seyri gösteren altın fiyatları ne kadar yükselecek, altın düşer mi, altın çıkar mı? Altın ne kadar yükselir? Altın fiyatları ne kadar olur? soruları da yine son günlerin en çok merak edilen konuları arasında. Peki, altın fiyatları hafta sonu ne kadar oldu? İşte, binlerce kişinin merak ettiği husus hakkında bazı bilgiler.