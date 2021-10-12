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Altın fiyatları 12 Ekim gram altın fiyatları çeyrek altın bugün ne kadar? Anlık altın fiyatları

2021-10-12 08:52:39
Altın fiyatları 12 Ekim gram altın fiyatları çeyrek altın bugün ne kadar? Anlık altın fiyatları

Kapalı Çarşı altın fiyatları başta olmak üzere 22 ayar altın fiyatları, cumhuriyet altın fiyatları ile tam altın fiyatları vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları 12 Ekim 2021 Salı günü yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altın fiyatları yükselişe geçti. Gram altın fiyatları dünkü yükselişinin ardından bugün ise gram altın fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar oldu? Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte 12 Ekim Salı çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 

#1
Foto - Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesi sonrası altın yükselişe geçti. Altın fiyatları haftanın dördüncü günü altın piyasasına göre yeniden düşüşe geçti ve aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Gram altın 510 lira barajında dengelenme seviyesinde yer almaya devam ederken altın fiyatları ons altının etkisiyle yukarı yönlü hareketlilik söz konusu. Çeyrek altın ve diğer altın fiyatları bugün yükseliş yaşarken altının onsu 1.760,14 dolar oldu. Peki 12 Ekim Salı günü çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL?

Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesi sonrası altın yükselişe geçti. Altın fiyatları haftanın dördüncü günü altın piyasasına göre yeniden düşüşe geçti ve aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Gram altın 510 lira barajında dengelenme seviyesinde yer almaya devam ederken altın fiyatları ons altının etkisiyle yukarı yönlü hareketlilik söz konusu. Çeyrek altın ve diğer altın fiyatları bugün yükseliş yaşarken altının onsu 1.760,14 dolar oldu. Peki 12 Ekim Salı günü çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL?

#2
Foto - Gram altın ne kadar? Gram altın alış ne kadar? Gram altın fiyatı alış 507,44 TL olurken gram altın fiyatı satış ise 511,14 TL olarak işlem görmekte.

Gram altın ne kadar? Gram altın alış ne kadar? Gram altın fiyatı alış 507,44 TL olurken gram altın fiyatı satış ise 511,14 TL olarak işlem görmekte.

#3
Foto - Spot altın gram fiyatı ne kadar? Spot altın gram altın alış ne kadar? Gram altın fiyatı alış 510,09 TL olurken gram altın fiyatı satış ise 510,19 TL olarak işlem görmekte.

Spot altın gram fiyatı ne kadar? Spot altın gram altın alış ne kadar? Gram altın fiyatı alış 510,09 TL olurken gram altın fiyatı satış ise 510,19 TL olarak işlem görmekte.

#4
Foto - Altın ONS ne kadar? Altın ONS alış fiyatı 1.758,51 TL olurken, altın ONS satış fiyatı 1.758,80 TL’dir.

Altın ONS ne kadar? Altın ONS alış fiyatı 1.758,51 TL olurken, altın ONS satış fiyatı 1.758,80 TL’dir.

#5
Foto - Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın alış fiyatı kaçtan? Çeyrek altın alış fiyatı 816,13 TL olurken, çeyrek altın satış fiyatı ise 834,11 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın alış fiyatı kaçtan? Çeyrek altın alış fiyatı 816,13 TL olurken, çeyrek altın satış fiyatı ise 834,11 TL seviyelerinde işlem görüyor.

#6
Foto - Cumhuriyet altını ne kadar? Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatı da yine cumhuriyet altını alacak ya da satacaklarsa sorgulanıyor. Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.264,60 TL olurken, cumhuriyet altını satış fiyatı 3.326,45 TL seviyelerinde işlem görmekte.

Cumhuriyet altını ne kadar? Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatı da yine cumhuriyet altını alacak ya da satacaklarsa sorgulanıyor. Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.264,60 TL olurken, cumhuriyet altını satış fiyatı 3.326,45 TL seviyelerinde işlem görmekte.

#7
Foto - Yarım altın ne kadar? Yarım altın alış ve satış fiyatı ise şöyle: Yarım altın alış fiyatı 1.627,20 TL yarım altın satış fiyatı 1.668,32 TL.

Yarım altın ne kadar? Yarım altın alış ve satış fiyatı ise şöyle: Yarım altın alış fiyatı 1.627,20 TL yarım altın satış fiyatı 1.668,32 TL.

#8
Foto - Ziynet altın ne kadar? Ziynet altın alış fiyatı 3.264,60 TL, ziynet altın satış fiyatı 3.326,45 TL

Ziynet altın ne kadar? Ziynet altın alış fiyatı 3.264,60 TL, ziynet altın satış fiyatı 3.326,45 TL

#9
Foto - Ata altın ne kadar? Ata altın alış fiyatı 3.335,65 TL, ata altın satış fiyatı 3.419,64 TL

Ata altın ne kadar? Ata altın alış fiyatı 3.335,65 TL, ata altın satış fiyatı 3.419,64 TL

#10
Foto - 14 ayar bilezik fiyatı kaç para? 14 ayar bilezik alış fiyatı 279,21 TL olurken, 14 ayar bilezik satış fiyatı ise 334,89 TL seviyelerinde.

14 ayar bilezik fiyatı kaç para? 14 ayar bilezik alış fiyatı 279,21 TL olurken, 14 ayar bilezik satış fiyatı ise 334,89 TL seviyelerinde.

#11
Foto - 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? 22 ayar bilezik alış fiyatı 459,31 TL satış fiyatı 477,07 TL.

22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? 22 ayar bilezik alış fiyatı 459,31 TL satış fiyatı 477,07 TL.

#12
Foto - Gremse altın fiyatı ne kadar? Gremse alış fiyatı 8.197,00 TL satış fiyatı 8.383,00 TL.

Gremse altın fiyatı ne kadar? Gremse alış fiyatı 8.197,00 TL satış fiyatı 8.383,00 TL.

#13
Foto - Gümüş gram fiyatı kaç para? Gümüş alış fiyatı 6,56 TL olurken, gümüş gram satış fiyatı ise 6,57 TL seviyelerinde.

Gümüş gram fiyatı kaç para? Gümüş alış fiyatı 6,56 TL olurken, gümüş gram satış fiyatı ise 6,57 TL seviyelerinde.

#14
Foto - Gümüş ONS fiyatı kaç para? Gümüş ONS fiyatı 22,45 TL olurken, gümüş ONS satış fiyatı ise 22,47 TL seviyelerinde.

Gümüş ONS fiyatı kaç para? Gümüş ONS fiyatı 22,45 TL olurken, gümüş ONS satış fiyatı ise 22,47 TL seviyelerinde.

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