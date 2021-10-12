Altın fiyatları 12 Ekim gram altın fiyatları çeyrek altın bugün ne kadar? Anlık altın fiyatları

Kapalı Çarşı altın fiyatları başta olmak üzere 22 ayar altın fiyatları, cumhuriyet altın fiyatları ile tam altın fiyatları vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları 12 Ekim 2021 Salı günü yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altın fiyatları yükselişe geçti. Gram altın fiyatları dünkü yükselişinin ardından bugün ise gram altın fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar oldu? Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte 12 Ekim Salı çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?