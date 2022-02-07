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Ekonomi
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Altın fiyatı son dakika bugün ne kadar? 7 Şubat 2022 canlı, güncel ve anlık gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altın fiyatı:

2022-02-07 09:27:02
Altın fiyatı son dakika bugün ne kadar? 7 Şubat 2022 canlı, güncel ve anlık gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altın fiyatı:

Son dakika: Altın fiyatları canlı, güncel ve anlık rakamları merakla takip ediliyor. Altın fiyatları anlık olarak yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatlarında ABD enflasyon verisine odaklanan yatırımcılar için analistlerden flaş altın tahmini geldi. Canlı altın fiyatları takibi yapanların gözü kulağı ABD’den gelecek tarım dışı istihdam raporundaydı. ABD’de arım dışı istihdam 467 bin olarak açıklandı. ABD’den gelen bu veriler sonrası güncel altın fiyatları da yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatı bugün ne kadar? Anlık gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte canlı, güncel ve anlık altın fiyatları için son dakika gelişmeleri…

#1
Foto - Anlık altın fiyatları… Altın fiyatı haftanın ilk işlem gününde merak konusu oldu. Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz hem dolar hem altın hem de petrol fiyatlarını vurdu. Rusya ile ABD ve NATO arasındaki Ukrayna krizi sürerken, Türkiye Rusya ve Ukrayna arasıaad ara buluculuk rolünü üstlenmeye hazır olduğunu duyurdu. FED’in ocak ayında yaptığı faiz açıklamasında mart ayından itibaren faiz artırımına gideceğini duyurması altın fiyatlarında son durum takibi yapanları daha da heyecalandırdı. Peki çeyrek altın ne kadar? Gram altın fiyatı bugün ne kadar? Canlı altın fiyatı bugün kaç TL, güncel gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatı ne kadar oldu. İşte 7 Şubat 2022 Pazartesi canlı altın fiyatları…

Anlık altın fiyatları… Altın fiyatı haftanın ilk işlem gününde merak konusu oldu. Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz hem dolar hem altın hem de petrol fiyatlarını vurdu. Rusya ile ABD ve NATO arasındaki Ukrayna krizi sürerken, Türkiye Rusya ve Ukrayna arasıaad ara buluculuk rolünü üstlenmeye hazır olduğunu duyurdu. FED’in ocak ayında yaptığı faiz açıklamasında mart ayından itibaren faiz artırımına gideceğini duyurması altın fiyatlarında son durum takibi yapanları daha da heyecalandırdı. Peki çeyrek altın ne kadar? Gram altın fiyatı bugün ne kadar? Canlı altın fiyatı bugün kaç TL, güncel gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatı ne kadar oldu. İşte 7 Şubat 2022 Pazartesi canlı altın fiyatları…

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.809,83 TL, 1.810,17 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.809,83 TL, 1.810,17 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 787,84 TL, 795,95 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 787,84 TL, 795,95 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 789,34 TL, 789,52 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 789,34 TL, 789,52 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.262,94 TL, 1.290,86 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.262,94 TL, 1.290,86 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.051,77 TL, 5.147,66 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.051,77 TL, 5.147,66 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.517,99 TL, 2.581,72 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.517,99 TL, 2.581,72 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.051,77 TL, 5.147,66 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.051,77 TL, 5.147,66 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.199,54 TL, 5.329,39 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.199,54 TL, 5.329,39 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 431,19 TL, 522,37 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 431,19 TL, 522,37 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 715,93 TL, 740,65 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 715,93 TL, 740,65 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 12.763,00 TL, 13.024,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 12.763,00 TL, 13.024,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,92 TL, 9,93 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,92 TL, 9,93 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,76 TL, 22,78 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,76 TL, 22,78 TL,

#15
Foto - ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, 12 aylık fiyat tahminini 2 bin dolardan 2 bin 150 dolara yükseltti. Analistler altın fiyatlarının artan jeopolitik gerilimler ABD’deki iç siyasi ve sosyal belirsizlikler ve korona virüsün ikinci dalgasından destek bulacağını kaydetti. Ancak banka, daha önce de altınla ilgili iyimser tahminlerde bulunmuş ve fiyatlar bu tahminlerin uzağında kalmıştı. Banka 2020 sonunda yaptığı tahminde bu yılın başında altın fiyatının 2 bin 300 dolar olacağını öngörmüştü. Ancak altın fiyatları yılbaşında 1800 dolar seviyelerine yakın seyretmişti.

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, 12 aylık fiyat tahminini 2 bin dolardan 2 bin 150 dolara yükseltti. Analistler altın fiyatlarının artan jeopolitik gerilimler ABD’deki iç siyasi ve sosyal belirsizlikler ve korona virüsün ikinci dalgasından destek bulacağını kaydetti. Ancak banka, daha önce de altınla ilgili iyimser tahminlerde bulunmuş ve fiyatlar bu tahminlerin uzağında kalmıştı. Banka 2020 sonunda yaptığı tahminde bu yılın başında altın fiyatının 2 bin 300 dolar olacağını öngörmüştü. Ancak altın fiyatları yılbaşında 1800 dolar seviyelerine yakın seyretmişti.

#16
Foto - İngiltere merkezli Sucden Financial, üç aylık raporunda, altındaki dalgalanmanın devam edeceğini belirtti. Ancak destek seviyelerinin korunacağı, yani altının küçük bir aralıkta hareketini sürdüreceği bildiriliyor. Raporda, altının, enflasyonist baskılar ve merkez bankalarının para basımlarını azaltmak için çaba göstermemesi gibi sebeplerle güçlenebileceğine yer veriliyor. Üretim fiyatlarındaki gevşeme, ABD’de tahvil alımının azaltılması gibi faktörlerle altının 1.720-1.880 dolar aralığında hareket edeceği düşünülüyor.

İngiltere merkezli Sucden Financial, üç aylık raporunda, altındaki dalgalanmanın devam edeceğini belirtti. Ancak destek seviyelerinin korunacağı, yani altının küçük bir aralıkta hareketini sürdüreceği bildiriliyor. Raporda, altının, enflasyonist baskılar ve merkez bankalarının para basımlarını azaltmak için çaba göstermemesi gibi sebeplerle güçlenebileceğine yer veriliyor. Üretim fiyatlarındaki gevşeme, ABD’de tahvil alımının azaltılması gibi faktörlerle altının 1.720-1.880 dolar aralığında hareket edeceği düşünülüyor.

#17
Foto - Piyasa uzmanı İslam Memiş de altın fiyatlarının geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunarak şu ifadeleri kullandı: “Gram altın 790-795 fiyat aralığında devam ediyor. FED'in faiz artırımlarıyla baskı altında kalan düşecek olan ons altın altın var karşımızda. Bu da 1750 belki 1650 dolar seviyesine geri çekilmeyi gündeme getirebilir. Altın fiyatları dünyada artan enflasyon fiyatlamasını daha başlatmadı.

Piyasa uzmanı İslam Memiş de altın fiyatlarının geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunarak şu ifadeleri kullandı: “Gram altın 790-795 fiyat aralığında devam ediyor. FED'in faiz artırımlarıyla baskı altında kalan düşecek olan ons altın altın var karşımızda. Bu da 1750 belki 1650 dolar seviyesine geri çekilmeyi gündeme getirebilir. Altın fiyatları dünyada artan enflasyon fiyatlamasını daha başlatmadı.

#18
Foto - Şubat ayının sonuna kadar gram altın tl fiyatının 750 lira seviyesine kadar geri çekilebileceğini söyleyebilirim. Gram altın Dolar/TL ’nin geçen hafta 13,45-13,65 arasında dalgalanmasına rağmen küresel altın fiyatlarındaki düşüşle gerilemişti. Yeni haftaya da küresel altın fiyatlarının etkisiyle başlayan gram altın, dolar kuru ve küresel altın fiyatlarındaki yatay seyirle 788 TL seviyesinde bulundu.”

Şubat ayının sonuna kadar gram altın tl fiyatının 750 lira seviyesine kadar geri çekilebileceğini söyleyebilirim. Gram altın Dolar/TL ’nin geçen hafta 13,45-13,65 arasında dalgalanmasına rağmen küresel altın fiyatlarındaki düşüşle gerilemişti. Yeni haftaya da küresel altın fiyatlarının etkisiyle başlayan gram altın, dolar kuru ve küresel altın fiyatlarındaki yatay seyirle 788 TL seviyesinde bulundu.”

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