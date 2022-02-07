2022-02-07 09:27:02 Altın fiyatı son dakika bugün ne kadar? 7 Şubat 2022 canlı, güncel ve anlık gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altın fiyatı:
Son dakika: Altın fiyatları canlı, güncel ve anlık rakamları merakla takip ediliyor. Altın fiyatları anlık olarak yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatlarında ABD enflasyon verisine odaklanan yatırımcılar için analistlerden flaş altın tahmini geldi. Canlı altın fiyatları takibi yapanların gözü kulağı ABD’den gelecek tarım dışı istihdam raporundaydı. ABD’de arım dışı istihdam 467 bin olarak açıklandı. ABD’den gelen bu veriler sonrası güncel altın fiyatları da yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatı bugün ne kadar? Anlık gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte canlı, güncel ve anlık altın fiyatları için son dakika gelişmeleri…