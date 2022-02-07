Altın fiyatı son dakika bugün ne kadar? 7 Şubat 2022 canlı, güncel ve anlık gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altın fiyatı:

Anlık altın fiyatları… Altın fiyatı haftanın ilk işlem gününde merak konusu oldu. Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz hem dolar hem altın hem de petrol fiyatlarını vurdu. Rusya ile ABD ve NATO arasındaki Ukrayna krizi sürerken, Türkiye Rusya ve Ukrayna arasıaad ara buluculuk rolünü üstlenmeye hazır olduğunu duyurdu. FED’in ocak ayında yaptığı faiz açıklamasında mart ayından itibaren faiz artırımına gideceğini duyurması altın fiyatlarında son durum takibi yapanları daha da heyecalandırdı. Peki çeyrek altın ne kadar? Gram altın fiyatı bugün ne kadar? Canlı altın fiyatı bugün kaç TL, güncel gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatı ne kadar oldu. İşte 7 Şubat 2022 Pazartesi canlı altın fiyatları…