Altın fiyatı canlı son dakika ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Gram altın fiyatı ne kadar kaç lira? 1 Nisan 2022 güncel altın fiyatları:

Canlı altın fiyatları yatırımcılar tarafından bir hayli merak ediliyor. Piyasalarda savaş hareketliliği halen sürmekte. Rusya ve Ukrayna taraflarının pozitif yöndeki açıklamaları küresel piyasalarda pozitif hava estiriyor gibi dursa da Hem ABD’den hem de Ukrayna’dan gelen Ruslara güvene olmaz açıklamaları piyasaları bir hayli gerginleştirmekte. ABD ve AB’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara karşılık şimdi de Putin’den rest gelmeye başladı. AB ülkeleriyle yapılan gaz satışında bundan böyle ruble ile yapılacak olması AB ve Rusya’yı bir kez daha karşı karşıya getirdi. Piyasalarda dalgalanmalar devam ederken yatırımcılar ise gram altın ne kadar? 1 Nisan Cuma anlık altın fiyatları çeyrek ne karar? Canlı çeyrek altın fiyatı son durum ne? sorusunu araştırıyor. İşte 1 Nisan 2022 Cuma canlı, anlık, güncel altın fiyatları son durum.