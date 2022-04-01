2022-04-01 09:35:52 Altın fiyatı canlı son dakika ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Gram altın fiyatı ne kadar kaç lira? 1 Nisan 2022 güncel altın fiyatları:
Anlık altın fiyatları: Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle altın fiyatları 968 TL’ye kadar çıktı. Gram altın fiyatı kur korumalı TL hesabının devreye alınmasından sonra ilk kez bu seviyeleri görmüştü. Anlık altın fiyatları savaş ortamında en güvenli liman olduğu düşünülmekte idi ve bu süreçte altına ilgi bir hayli fazla oldu. Bundan dolayı da güncel altın fiyatları günden güne yükselmekteydi. İstanbul’da gerçekleştiren Rusya-Ukrayna müzakerelerinden kısmi de olsa barış havasının oluşması sonrası canlı alın fiyatlarında gerileme söz konusu oldu. Altın anlık fiyatı gram altın 885 TL seviyelerine kadar düştü. Rusya’dan doğalgaz resti gelmesiyle birlikte güncel altın fiyatları yeniden revize edildi. Peki anlık altın fiyatı ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın bugün ne kadar kaç TL? Canlı altın fiyatı gram ne kadar oldu? Güncel altını fiyatı çeyrek son durum ne? İşte 1 Nisan 2022 güncel gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın fiyatları…