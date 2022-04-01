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Ekonomi
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Altın fiyatı canlı son dakika ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Gram altın fiyatı ne kadar kaç lira? 1 Nisan 2022 güncel altın fiyatları:

2022-04-01 09:35:52
Altın fiyatı canlı son dakika ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Gram altın fiyatı ne kadar kaç lira? 1 Nisan 2022 güncel altın fiyatları:

Anlık altın fiyatları: Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle altın fiyatları 968 TL’ye kadar çıktı. Gram altın fiyatı kur korumalı TL hesabının devreye alınmasından sonra ilk kez bu seviyeleri görmüştü. Anlık altın fiyatları savaş ortamında en güvenli liman olduğu düşünülmekte idi ve bu süreçte altına ilgi bir hayli fazla oldu. Bundan dolayı da güncel altın fiyatları günden güne yükselmekteydi. İstanbul’da gerçekleştiren Rusya-Ukrayna müzakerelerinden kısmi de olsa barış havasının oluşması sonrası canlı alın fiyatlarında gerileme söz konusu oldu. Altın anlık fiyatı gram altın 885 TL seviyelerine kadar düştü. Rusya’dan doğalgaz resti gelmesiyle birlikte güncel altın fiyatları yeniden revize edildi. Peki anlık altın fiyatı ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın bugün ne kadar kaç TL? Canlı altın fiyatı gram ne kadar oldu? Güncel altını fiyatı çeyrek son durum ne? İşte 1 Nisan 2022 güncel gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın fiyatları…

#1
Foto - Canlı altın fiyatları yatırımcılar tarafından bir hayli merak ediliyor. Piyasalarda savaş hareketliliği halen sürmekte. Rusya ve Ukrayna taraflarının pozitif yöndeki açıklamaları küresel piyasalarda pozitif hava estiriyor gibi dursa da Hem ABD’den hem de Ukrayna’dan gelen Ruslara güvene olmaz açıklamaları piyasaları bir hayli gerginleştirmekte. ABD ve AB’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara karşılık şimdi de Putin’den rest gelmeye başladı. AB ülkeleriyle yapılan gaz satışında bundan böyle ruble ile yapılacak olması AB ve Rusya’yı bir kez daha karşı karşıya getirdi. Piyasalarda dalgalanmalar devam ederken yatırımcılar ise gram altın ne kadar? 1 Nisan Cuma anlık altın fiyatları çeyrek ne karar? Canlı çeyrek altın fiyatı son durum ne? sorusunu araştırıyor. İşte 1 Nisan 2022 Cuma canlı, anlık, güncel altın fiyatları son durum.

Canlı altın fiyatları yatırımcılar tarafından bir hayli merak ediliyor. Piyasalarda savaş hareketliliği halen sürmekte. Rusya ve Ukrayna taraflarının pozitif yöndeki açıklamaları küresel piyasalarda pozitif hava estiriyor gibi dursa da Hem ABD’den hem de Ukrayna’dan gelen Ruslara güvene olmaz açıklamaları piyasaları bir hayli gerginleştirmekte. ABD ve AB’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara karşılık şimdi de Putin’den rest gelmeye başladı. AB ülkeleriyle yapılan gaz satışında bundan böyle ruble ile yapılacak olması AB ve Rusya’yı bir kez daha karşı karşıya getirdi. Piyasalarda dalgalanmalar devam ederken yatırımcılar ise gram altın ne kadar? 1 Nisan Cuma anlık altın fiyatları çeyrek ne karar? Canlı çeyrek altın fiyatı son durum ne? sorusunu araştırıyor. İşte 1 Nisan 2022 Cuma canlı, anlık, güncel altın fiyatları son durum.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.936,99 TL, 1.937,44 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.936,99 TL, 1.937,44 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 910,89 TL, 914,14 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 910,89 TL, 914,14 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 913,07 TL, 913,26 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 913,07 TL, 913,26 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.461,03 TL, 1.493,24 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.461,03 TL, 1.493,24 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.843,64 TL, 5.954,44 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.843,64 TL, 5.954,44 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.912,69 TL, 2.986,35 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.912,69 TL, 2.986,35 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.843,64 TL, 5.954,44 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.843,64 TL, 5.954,44 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.036,09 TL, 6.186,52 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.036,09 TL, 6.186,52 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 500,10 TL, 599,20 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 500,10 TL, 599,20 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 826,96 TL, 852,98 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 826,96 TL, 852,98 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 14.711,00 TL, 14.905,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 14.711,00 TL, 14.905,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,71 TL, 11,72 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,71 TL, 11,72 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,77 TL, 24,80 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,77 TL, 24,80 TL,

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