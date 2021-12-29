Altın fiyatı bugün ne kadar? Gram altın anlık ne kadar? Çeyrek altın anlık bugün kaç TL? 29 Aralık Çarşamba anlık altın fiyatları

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kur Korumalı Vadeli TL Mevduatı programı ile ilgili açıklamaları dolar/TL kurunda sert düşüş gerçekleşti. Doların düşmesine paralel olarak altın fiyatları da adeta çakıldı. Güncel altın fiyatları bugün ne kadar olduğu da bir hayli merak edilirken, altın son bir kaç gündür biraz da olsa yukarı yönlü harekete başladı. Anlık altın fiyatları ne kadar bugün? sorusu atına yatırım yapanlarca araştırılırken, altın ne kadar? Altın fiyatı bugün ne kadar? Gram altın düştü mü? Gram altın anlık ne kadar? Çeyrek altın anlık bugün kaç TL? Anlık cumhuriyet altın güncel fiyatı ile yarım altın anlık fiyatları bugün serbest piyasada hareketlilik gözlenmekte. Peki canlı altın bugün ne kadar? 29 Aralık Çarşamba anlık çeyrek, gram, yarım altın, cumhuriyet altını, ata atın ve bilezik fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları bugün anlık gram altın, çeyrek altın fiyatı.