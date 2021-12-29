  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
17
Altın fiyatı bugün ne kadar? Gram altın anlık ne kadar? Çeyrek altın anlık bugün kaç TL? 29 Aralık Çarşamba anlık altın fiyatları

2021-12-29 10:17:27
Altın fiyatı bugün ne kadar? Gram altın anlık ne kadar? Çeyrek altın anlık bugün kaç TL? 29 Aralık Çarşamba anlık altın fiyatları

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kur Korumalı Vadeli TL Mevduatı programı ile ilgili açıklamaları dolar/TL kurunda sert düşüş gerçekleşti. Doların düşmesine paralel olarak altın fiyatları da adeta çakıldı. Güncel altın fiyatları bugün ne kadar olduğu da bir hayli merak edilirken, altın son bir kaç gündür biraz da olsa yukarı yönlü harekete başladı. Anlık altın fiyatları ne kadar bugün? sorusu atına yatırım yapanlarca araştırılırken, altın ne kadar? Altın fiyatı bugün ne kadar? Gram altın düştü mü? Gram altın anlık ne kadar? Çeyrek altın anlık bugün kaç TL? Anlık cumhuriyet altın güncel fiyatı ile yarım altın anlık fiyatları bugün serbest piyasada hareketlilik gözlenmekte. Peki canlı altın bugün ne kadar? 29 Aralık Çarşamba anlık çeyrek, gram, yarım altın, cumhuriyet altını, ata atın ve bilezik fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları bugün anlık gram altın, çeyrek altın fiyatı.

#1
Foto - Anlık altın fiyatı bugün son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 29 Aralık 2021. Altın hesaplarının Türk Lirası mevduat hesaplarına dönüşümünün desteklenmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Altın hesaplarının Türk Lirası'na çevrilmesinde Merkez Bankası'nın o gün saat 11.00'de ilan edeceği gram altın fiyatı esas alınacak. Merkez Bankası’nın altınlarını TL’ye çevren vatandaşlara destek vereceğini açıklamasından sonra anlık altın fiyatları da bir hayli sorgulanır oldu. Peki altın bugün ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın bugün ne kadar? Anlık gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? İşte anlık çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını güncel fiyatı.

Anlık altın fiyatı bugün son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 29 Aralık 2021. Altın hesaplarının Türk Lirası mevduat hesaplarına dönüşümünün desteklenmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Altın hesaplarının Türk Lirası'na çevrilmesinde Merkez Bankası'nın o gün saat 11.00'de ilan edeceği gram altın fiyatı esas alınacak. Merkez Bankası’nın altınlarını TL’ye çevren vatandaşlara destek vereceğini açıklamasından sonra anlık altın fiyatları da bir hayli sorgulanır oldu. Peki altın bugün ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın bugün ne kadar? Anlık gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? İşte anlık çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını güncel fiyatı.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.805,03 TL, 1.805,51 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.805,03 TL, 1.805,51 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 705,72 TL, 721,81 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 705,72 TL, 721,81 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 701,64 TL, 701,71 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 701,64 TL, 701,71 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.122,19 TL, 1.146,96 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.122,19 TL, 1.146,96 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.490,48 TL, 4.575,16 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.490,48 TL, 4.575,16 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.238,24 TL, 2.294,62 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.238,24 TL, 2.294,62 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 4.490,48 TL, 4.575,16 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 4.490,48 TL, 4.575,16 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 4.625,28 TL, 4.746,97 TL,

ATA ALTIN FİYATI 4.625,28 TL, 4.746,97 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 385,05 TL, 474,24 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 385,05 TL, 474,24 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 640,95 TL, 671,80 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 640,95 TL, 671,80 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 11.358,00 TL, 11.781,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 11.358,00 TL, 11.781,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 8,96 TL, 8,97 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 8,96 TL, 8,97 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,04 TL, 23,06 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,04 TL, 23,06 TL,

#15
Foto - MERKEZ BANKASI’NDAN ALTINI TL’YE ÇEVİRENE DESTEK! Merkez Bankası, altın hesabını TL'ye çevirene destek verecek. Resmi Gazete'de yayımlanan Merkez Bankası tebliğine göre, 28 Aralık 2021 tarihi itibariyle altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde Türk Lirası mevduat hesabına çevrilecek. Katılma hesabına sağlanacak getirinin TCMB'nin katılım bankaları ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptığı bir hafta vadeli geri satım vaadi ile alım işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde aradaki farkı katılım bankacılığı esasları çerçevesinde katılım bankası karşılayabilecek. Karşılanmayan kısım için Merkez Bankasınca ödeme yapılmayacak.

MERKEZ BANKASI’NDAN ALTINI TL’YE ÇEVİRENE DESTEK! Merkez Bankası, altın hesabını TL'ye çevirene destek verecek. Resmi Gazete'de yayımlanan Merkez Bankası tebliğine göre, 28 Aralık 2021 tarihi itibariyle altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde Türk Lirası mevduat hesabına çevrilecek. Katılma hesabına sağlanacak getirinin TCMB'nin katılım bankaları ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptığı bir hafta vadeli geri satım vaadi ile alım işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde aradaki farkı katılım bankacılığı esasları çerçevesinde katılım bankası karşılayabilecek. Karşılanmayan kısım için Merkez Bankasınca ödeme yapılmayacak.

#16
Foto - Altın hesaplarının Türk Lirası'na çevrilmesinde Merkez Bankası'nın o gün saat 11.00'de ilan edeceği gram altın fiyatı esas alınacak. Dönüşüm sonrası açılacak yeni hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olacak. Bankanın hesaba uygulayacağı faiz, Merkez Bankası'nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacak. Türk lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması halinde TCMB tarafından fiyat farkına ilişkin ödeme yapılmayacak. Bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesapları, belirtilen destekten bir defaya mahsus faydalanabilecek.

Altın hesaplarının Türk Lirası'na çevrilmesinde Merkez Bankası'nın o gün saat 11.00'de ilan edeceği gram altın fiyatı esas alınacak. Dönüşüm sonrası açılacak yeni hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olacak. Bankanın hesaba uygulayacağı faiz, Merkez Bankası'nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacak. Türk lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması halinde TCMB tarafından fiyat farkına ilişkin ödeme yapılmayacak. Bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesapları, belirtilen destekten bir defaya mahsus faydalanabilecek.

Altını 1000 liradan bozdurmayanları uyaran Mert Başaran'dan yeni çıkış: 3 Ocak'a kadar...
Ekonomi

Altını 1000 liradan bozdurmayanları uyaran Mert Başaran'dan yeni çıkış: 3 Ocak'a kadar...

Altın ve dolar yerine toprak ve konut alınması gerektiğini söyleyen ve yine aynı şekilde 1000 liradan altınlarını bozdurmayanlara 'Bekleyin'..
Dünyaca ünlü dergi tarih verdi... Türkiye en zengin 5. ülke olacak
Ekonomi

Dünyaca ünlü dergi tarih verdi... Türkiye en zengin 5. ülke olacak

İspanyol ekonomi dergisi "Mundo y Economía", Türkiye'nin 2030 yılında en zengin 5 ülke arasına gireceğini yazdı.
Bakan Akar açıkladı! O ülke Türkiye'ye karşı silahlanıyor
Gündem

Bakan Akar açıkladı! O ülke Türkiye'ye karşı silahlanıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada "Biz barışı istediğimizi söylüyoruz. Yunanistan'da bir silahlanma sevdasıdır gidiyor. B..
Öğrencisini döven öğretmenle ilgili flaş gelişme
Gündem

Öğrencisini döven öğretmenle ilgili flaş gelişme

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, öğrencisi T.K.'yi (10) darbedip, boğazını sıktığı gerekçesiyle hakkında 1,5 yıla kadar hapis cezası istenen öğ..
Dünyaya örnek olacak uygulama! Devlete isyan edenler öldürüldü
Dünya

Dünyaya örnek olacak uygulama! Devlete isyan edenler öldürüldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti dünyaya örnek olacak bir uygulamaya imza attı. Ülkede devlete isyan eden 39 kişi öldürüldü.

Bu 10 besinden birini alın, antibiyotiğe gerek kalmasın
Sağlık

Bu 10 besinden birini alın, antibiyotiğe gerek kalmasın

Hemen hemen her hastalığın tedavisinde uzmanların verdiği ilaçların başında gelen antibiyotik, kimyasal içerdiğinden uzun süreli tüketimde v..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay