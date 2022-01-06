  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
18
Altın fiyatı anlık ne kadar? Canlı altın fiyatları 6 Ocak 2022 gram altın fiyatları çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altın fiyatları

2022-01-06 09:13:22
Altın fiyatı anlık ne kadar? Canlı altın fiyatları 6 Ocak 2022 gram altın fiyatları çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altın fiyatları

Canlı gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altın fiyatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kur Korumalı TL Mevduat sisteminin devreye germesinin ardından dolar fiyatına bağlı olarak bir hayli geriledi. Dolar kurunun üzerindeki köpüğün gitmesinin ardından dolar 13 TL seviyelerine gerilerken, dolara paralel olarak da anlık altın fiyatları da geriledi. Bankada gram altını bulunan ya da yastık altında çeyrek bulunduranlar güncel altın fiyatı bugün ne kadar? Çeyrek altın anlık ne kadar, çeyrek altın güncel fiyatı kaç TL? Anlık gram altın fiyatı ne kadar, bugün kaç TL? sorularını sormakta. Peki anlık altın fiyatları bugün ne kadar? Güncel altın fiyatları bugün kaç lira? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2021 fiyatı anlık ne kadar? 6 Ocak 2021 güncel altın fiyatları.

#1
Foto - Altının gram fiyatı, kur korumalı TL mevduat sisteminin devreye girmesinden sonra bir hayli hareketlendi. Gram altın alış fiyatı ile gram satış fiyatı, çeyrek altın alış fiyatı ve çeyrek altın anlık satış fiyatı yine çeyrek altın ve gram altın yatırımı yapan vatandaşlar tarafından bugün canlı altın fiyatları takibi yapılmakta. Güncel gram altın fiyatı son bir kaç gündür yukarı yönlü hareket etmesiyle birlikte canlı gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? sorusunun yanında çeyrek altın anlık fiyatı ve güncel anlık cumhuriyet altını fiyatı, yarım altın fiyatı, ata altın fiyatı ve anlık bilezik fiyatları da yine vatandaşlar tarafından internet üzerinden araştırılmakta. İşte 6 Ocak 2022 Perşembe güncel altın fiyatları…

Altının gram fiyatı, kur korumalı TL mevduat sisteminin devreye girmesinden sonra bir hayli hareketlendi. Gram altın alış fiyatı ile gram satış fiyatı, çeyrek altın alış fiyatı ve çeyrek altın anlık satış fiyatı yine çeyrek altın ve gram altın yatırımı yapan vatandaşlar tarafından bugün canlı altın fiyatları takibi yapılmakta. Güncel gram altın fiyatı son bir kaç gündür yukarı yönlü hareket etmesiyle birlikte canlı gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? sorusunun yanında çeyrek altın anlık fiyatı ve güncel anlık cumhuriyet altını fiyatı, yarım altın fiyatı, ata altın fiyatı ve anlık bilezik fiyatları da yine vatandaşlar tarafından internet üzerinden araştırılmakta. İşte 6 Ocak 2022 Perşembe güncel altın fiyatları…

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.809,65 TL, 1.810,86 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.809,65 TL, 1.810,86 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 784,79 TL, 804,82 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 784,79 TL, 804,82 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 798,69 TL, 798,87 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 798,69 TL, 798,87 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.276,81 TL, 1.304,99 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.276,81 TL, 1.304,99 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.111,64 TL, 5.208,64 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.111,64 TL, 5.208,64 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.535,47 TL, 2.599,53 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.535,47 TL, 2.599,53 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.086,84 TL, 5.183,17 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.086,84 TL, 5.183,17 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.234,36 TL, 5.371,04 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.234,36 TL, 5.371,04 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 431,59 TL, 524,91 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 431,59 TL, 524,91 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 716,58 TL, 745,86 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 716,58 TL, 745,86 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 12.775,00 TL, 13.088,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 12.775,00 TL, 13.088,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,97 TL, 9,98 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,97 TL, 9,98 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,64 TL, 22,66 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,64 TL, 22,66 TL,

#15
Foto - Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışına mayısta başlayabileceğine ilişkin fiyatlamaların güçlenmesinin küresel dolar talebini artırdığını, bu durumun altının ons fiyatını baskıladığını söyledi. Buna karşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin gündemde kalmasının ons altındaki düşüşleri sınırladığına işaret eden analistler, yatırımcıların Fed'in bu akşam açıklanacak toplantı tutanaklarından çıkacak detaylara odaklandığını kaydetti.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışına mayısta başlayabileceğine ilişkin fiyatlamaların güçlenmesinin küresel dolar talebini artırdığını, bu durumun altının ons fiyatını baskıladığını söyledi. Buna karşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin gündemde kalmasının ons altındaki düşüşleri sınırladığına işaret eden analistler, yatırımcıların Fed'in bu akşam açıklanacak toplantı tutanaklarından çıkacak detaylara odaklandığını kaydetti.

#16
Foto - Analistler, bugün Almanya, Avro Bölgesi ve ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de ADP özel sektör istihdam verilerinin izleneceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Analistler, bugün Almanya, Avro Bölgesi ve ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de ADP özel sektör istihdam verilerinin izleneceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

#17
Foto - Altın ve para uzmanı İslam Memiş ''2022 yılında gram altın ne kadar olacak?'' sorusunun cevabını verdi. Ocak ayına dikkat çeken İslam Memiş Çarşamba akşamı FED’in form tutanakları olduğuna işaret etti. Fed faiz kararı ve Merkez Bankası faiz kararının altın fiyatı üzerinde etkili olduğunu hatırlatan Memiş düşüşlerin bittiğini ifade etti. ''Alım fırsatı olarak değerlendireceğim rakamlar olacak. Mesela Dolar - TL kurunda 12,60 lira seviyesini destek seviyesi olarak takip edeceğim. Gram altın - TL fiyatında 710, devamında 680 lira seviyesine kadar geri çekilme olabilir. Ama yıllık bazda bakmak gerekiyor. Yıl içinde hem döviz hem altının ve gümüşün ons fiyatında yeni rekorlar bekliyor olacağım'' sözlerine yer verdi. İslam Memiş 2022 yılı gram altın fiyatı hakkında 1450 lira seviyesini işaret etti.

Altın ve para uzmanı İslam Memiş ''2022 yılında gram altın ne kadar olacak?'' sorusunun cevabını verdi. Ocak ayına dikkat çeken İslam Memiş Çarşamba akşamı FED’in form tutanakları olduğuna işaret etti. Fed faiz kararı ve Merkez Bankası faiz kararının altın fiyatı üzerinde etkili olduğunu hatırlatan Memiş düşüşlerin bittiğini ifade etti. ''Alım fırsatı olarak değerlendireceğim rakamlar olacak. Mesela Dolar - TL kurunda 12,60 lira seviyesini destek seviyesi olarak takip edeceğim. Gram altın - TL fiyatında 710, devamında 680 lira seviyesine kadar geri çekilme olabilir. Ama yıllık bazda bakmak gerekiyor. Yıl içinde hem döviz hem altının ve gümüşün ons fiyatında yeni rekorlar bekliyor olacağım'' sözlerine yer verdi. İslam Memiş 2022 yılı gram altın fiyatı hakkında 1450 lira seviyesini işaret etti.

Ayçiçek yağına indirim yaptıklarını duyurdular
Ekonomi

Ayçiçek yağına indirim yaptıklarını duyurdular

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde bazı ürünlere indirim geldi. Birçok markette 109,90 liradan satışa sunulan ayçiçek yağı Tarım Kredi'de ..
Yunanistan'dan Rafale hamlesi
Gündem

Yunanistan'dan Rafale hamlesi

Yunanistan, 6 Rafale savaş uçağını teslim almaya hazırlanıyor.
O ülke yine kapımızı çaldı! Bize 6 SİHA daha verin
Dünya

O ülke yine kapımızı çaldı! Bize 6 SİHA daha verin

Rus medyası, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 6 Türk SİHA'sı daha alacağını iddia etti.

Kazakistan alev alev!
Dünya

Kazakistan alev alev! "Azami düzeyde sert olmayı planlıyorum"

Kazakistan'da protestolar bugün de sürerken Devlet Başkanı Tokayev'den yeni bir açıklama geldi. Bugün itibaren Güvenlik Konseyi Başkanı göre..
Mersin'de şaşırtan görüntü!
Yaşam

Mersin'de şaşırtan görüntü!

Mersin'de havanın kapalı olduğu anda bulutların arasından yansıyan gün ışığı muhteşem bir manzara oluşturdu. Vatandaşların şaşkınlığını gizl..
Türk vatandaşlığına kabul şartları değişti
Gündem

Türk vatandaşlığına kabul şartları değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; yabancı uyruklu kişilerin bazı şartları karşılayarak Türk vatandaşlığına kabulündeki yönetmelikte de..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay