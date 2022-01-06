Altın fiyatı anlık ne kadar? Canlı altın fiyatları 6 Ocak 2022 gram altın fiyatları çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altın fiyatları

Canlı gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altın fiyatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kur Korumalı TL Mevduat sisteminin devreye germesinin ardından dolar fiyatına bağlı olarak bir hayli geriledi. Dolar kurunun üzerindeki köpüğün gitmesinin ardından dolar 13 TL seviyelerine gerilerken, dolara paralel olarak da anlık altın fiyatları da geriledi. Bankada gram altını bulunan ya da yastık altında çeyrek bulunduranlar güncel altın fiyatı bugün ne kadar? Çeyrek altın anlık ne kadar, çeyrek altın güncel fiyatı kaç TL? Anlık gram altın fiyatı ne kadar, bugün kaç TL? sorularını sormakta. Peki anlık altın fiyatları bugün ne kadar? Güncel altın fiyatları bugün kaç lira? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2021 fiyatı anlık ne kadar? 6 Ocak 2021 güncel altın fiyatları.