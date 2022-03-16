2022-03-16 09:34:14 Altın çakıldı! Peki düşüş ne olacak?
Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü. Gram altında düşüş sürerken an itibarı ile 908 lira seviyelerinden işlem görüyor. Yatırımcılar, bugün saat 22.00'de açıklanacak olan Fed faiz kararını beklerken, "Gram altında düşüş dürecek mi? Altın alım satımı için doğru zaman mı? 16 Mart güncel altın fiyatları nedir?" sorularına yanıt aranıyor. Uzmanlar, Fed faiz artışının 25 baz puan artacağını belirtirken Rusya-Ukrayna arsında ateşkes sağlanırsa altın fiyatlarının sert düşeceğini ifade ediyor