Altın çakıldı! Peki düşüş ne olacak?

"ALTIN ENFLASYONDAN KORUNMA ARACI OLARAK ÖNE ÇIKTI" Spot altın tarafında Rusya Ukrayna Savaşı'nın etkisiyle 1.868 dolar bandının kırıldığını ifade eden uzman isim, "Altın için yani 1.868 dolar düzeyinin üzerindeki fiyatlamalar risk fiyatlaması. Bununla beraber emtia fiyatlarında da çok ciddi yükselişler oldu. Bu durum küresel enflasyon endişelerini artırıyor. Altın da enflasyondan korunma aracı olarak öne çıktı burada" diye konuştu.