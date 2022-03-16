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Altın çakıldı! Peki düşüş ne olacak?

2022-03-16 09:34:14
Altın çakıldı! Peki düşüş ne olacak?

Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü. Gram altında düşüş sürerken an itibarı ile 908 lira seviyelerinden işlem görüyor. Yatırımcılar, bugün saat 22.00'de açıklanacak olan Fed faiz kararını beklerken, "Gram altında düşüş dürecek mi? Altın alım satımı için doğru zaman mı? 16 Mart güncel altın fiyatları nedir?" sorularına yanıt aranıyor. Uzmanlar, Fed faiz artışının 25 baz puan artacağını belirtirken Rusya-Ukrayna arsında ateşkes sağlanırsa altın fiyatlarının sert düşeceğini ifade ediyor

#1
Foto - Ons altın Fed faiz kararı öncesi 1.920 dolar bandına çekilirken, gram altın ise buradan esen ters rüzgarın etkisiyle 900 TL psikolojik bandın altı test edildi.

Ons altın Fed faiz kararı öncesi 1.920 dolar bandına çekilirken, gram altın ise buradan esen ters rüzgarın etkisiyle 900 TL psikolojik bandın altı test edildi.

#2
Foto - ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ? Sabah'ta yer alan habere göre Altın ve Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, 'Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi' sorusuna yanıt verdi.

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ? Sabah'ta yer alan habere göre Altın ve Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, 'Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi' sorusuna yanıt verdi.

#3
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"ALTIN ENFLASYONDAN KORUNMA ARACI OLARAK ÖNE ÇIKTI" Spot altın tarafında Rusya Ukrayna Savaşı'nın etkisiyle 1.868 dolar bandının kırıldığını ifade eden uzman isim, "Altın için yani 1.868 dolar düzeyinin üzerindeki fiyatlamalar risk fiyatlaması. Bununla beraber emtia fiyatlarında da çok ciddi yükselişler oldu. Bu durum küresel enflasyon endişelerini artırıyor. Altın da enflasyondan korunma aracı olarak öne çıktı burada" diye konuştu.

#4
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"1.937 DOLARIN ALTINDA ONS, 1.868 DOLAR DÜZEYİNE ÇEKİLEBİLİR" Ons altın fiyatları için Rusya Ukrayna çatışması sürdüğü sürece 1.650 bandına doğru bir çekilme beklemediğini ifade eden Ergezen, "Altında bu hafta yaşanan satışlar trendlerin kırılmasına yol açtı. Ons tarafında 1.937 doların altında kalındığı sürece öncelikle 1.918 sonrasında da 1.868 dolar düzeyi gündeme gelebilir" dedi.

#5
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"1.868 DOLAR ÜZERİ RUSYA UKRAYNA SAVAŞI FİYATLAMASI" Altın fiyatları için 1.868 dolar ve üzerinin Rusya Ukrayna krizi ile geldiğini belirten uzman isim, bu kriz bitmeden buradan aşağı bir düzeyin görülmesi olasılığının düşük olduğunu açıkladı. Fed faiz kararının piyasalar için önemli olduğuna dikkat çeken Ergezen, "Fed faiz kararı verecek. Piyasa faiz artırımı fiyatlaması yapıyor ve bu zaten fiyatlandı. Fed'in beklentiler doğrultusunda faiz kararı vermesi durumunda altın fiyatları için düşüş sınırlı kalır" dedi.

#6
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"RUSYA UKRAYNA SAVAŞI ENFLASYON ENDİŞELERİNİ KÖRÜKLÜYOR" Rusya Ukrayna haberlerinin altın için belirleyici olacağına dikkat çeken uzman isim, "Rusya Ukrayna krizi küresel düzeyde enflasyon beklentilerini artırdı. Küresel düzeyde artan enflasyon baskısı da altın fiyatları için destek oluyor. Alıcıların büyük bir kısmı enflasyondan korunma güdüsüyle altın alımı yapıyor" diye konuştu.

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"RUSYA UKRAYNA ARASINDA ATEŞKES SAĞLANIRSA ALTIN FİYATLARI SERT DÜŞER" Ergezen, "Fed kararı altın piyasasında etkili. Ancak Rusya Ukrayna Savaşı'nda kalıcı ateşkes ve iyimserlik oluşmadığı sürece spot altın fiyatları için 1.868 dolar bandının daha aşağının olası olduğunu düşünmüyorum. Eğer Mins Anlaşması benzeri bir anlaşma veya ateşkes sağlanırsa altın fiyatları için ozaman sert düşüş görebiliriz" açıklamasında bulundu.

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