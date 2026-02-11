Altın alacaklar sakın yapmayın! İslam Memiş’ten “610 TL” uyarısı: Hortumu kesecekler

Bir kilo fiziki altının bugünün şartlarında 7 milyon lira civarında olduğuna işaret eden İslam Memiş, bu noktada alım yapan vatandaşın ekstra olarak ciddi bir maliyetin altına girdiğine değindi: "Gram başına 5 lira alırsın, helali hoş olsun. O kadar insanı istihdam ediyorsun, devlete millete vergi kazandırıyorsun. Ama siz yani gram başı 14 dolar, bir kiloda 14 bin dolar. Yani kilo başına 610 bin 400 lira kazanıyorsun. Bizim itiraz ettiğimiz nokta burası. Türkçesini konuşayım. Şimdi 1 kilo altın duyunca sevgili izleyen her şey. havada kalabilir, kafalarda oturmayabilir. 1 kilo altın eşittir bir daire. O parayla bir daire alıyorsun yani. Bir daire alırken de 610 bin 400 lira fazla para ödüyorsun. Durum aşağı yukarı bu."