Altın alacaklar sakın yapmayın! İslam Memiş’ten “610 TL” uyarısı: Hortumu kesecekler
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, fiziki altın alımındaki fahiş işçilik maliyetlerine dikkat çekerek vatandaşı "sessiz sedasız yapılan vurguna" karşı sert bir dille uyardı. Kilogram başına 14 bin dolara varan ek maliyetlerin gram başına 610 TL zarar anlamına geldiğini belirten Memiş, bu soygun bitene kadar Darphane sertifikası veya banka hesaplarına yönelinmesini tavsiye etti. Memiş, fırsatçıların "milletin kanını emmeye devam etmesi" durumunda Darphane’nin 24 ayar gram altın basarak piyasaya doğrudan müdahale edeceğinin sinyalini verdi.