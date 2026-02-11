  • İSTANBUL
Ekonomi
Altın alacaklar sakın yapmayın! İslam Memiş'ten "610 TL" uyarısı: Hortumu kesecekler
Altın alacaklar sakın yapmayın! İslam Memiş'ten "610 TL" uyarısı: Hortumu kesecekler

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, fiziki altın alımındaki fahiş işçilik maliyetlerine dikkat çekerek vatandaşı "sessiz sedasız yapılan vurguna" karşı sert bir dille uyardı. Kilogram başına 14 bin dolara varan ek maliyetlerin gram başına 610 TL zarar anlamına geldiğini belirten Memiş, bu soygun bitene kadar Darphane sertifikası veya banka hesaplarına yönelinmesini tavsiye etti. Memiş, fırsatçıların "milletin kanını emmeye devam etmesi" durumunda Darphane’nin 24 ayar gram altın basarak piyasaya doğrudan müdahale edeceğinin sinyalini verdi.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş katıldığı canlı yayında altının kısa orta vadedeki pozisyonuyla ilgili öngörülerini paylaştı! Altındaki işçilik maliyetlerine değinen Memiş, bir kilo altın alırken vatandaşın 610 bin TL ek maliyet altına girdiğini söyledi. Bu kaba bir hesapla gram başına 610 TL ek satın alma maliyeti demek.

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in öngörüleri şöyle: Memiş son dönemde neden fiziki altın yerine Darphane'nin altın sertifikasını tavsiye ettiğiyle ilgili soru üzerine şunları söyledi: "Bazen fırsatçılık, bazen vurgun, bazen soygun vatandaşları zarar ettirebiliyor. Bizim buradaki vazifemiz ve görevimiz vatandaşlara doğru bilgileri aktarmak. Her şey su yolunda gitmiyor yani. Ara ara uyarılar yapmak gerekiyor. Şimdi malum altın tarafının sert bir geri çekilme gördük. O balonu patlattılar."

İslam Memiş, ince işçiliği olmayan döküm altınlarda fahiş maliyetler üretildiğini söyledi: "Gram altın tarafında 1200, ons altın tarafı 1200 dolarlık bir geri çekilme gördük. Ve haliyle orada yoğun bir talep oluştu. Herkes kuyumculara gitti ve fiziki altın talebinde bulundu. Bunu da fırsat bilen fırsatçılar 1 kilogram altına 14 bin dolar işçilik koydular. O yüzden burada bir fırsatçılık yapıyorlar. İnsanları soyuyorlar yani. Müşteri olarak, vatandaş olarak, karşı karşıya kaldığımız durum bu."

Memiş, bu ortamda fiziki altın almak yerine, bankadan altın hesabı açmanın ya da darphaneden altın sertifikası almanın daha karlı olacağının altını çizdi: "Dolayısıyla kardeşim bak sen bugüne kadar biz fiziki altın alıyorduk. Şu anda bu fiziki altın tarafında bir soygun var. Dolayısıyla sen bugünlerde bankadan alabilirsin, darphanenin altın sertifikasını alabilirsen, bu noktada bir aksiyon alırsan daha ucuza almış alıyorsun. Muhtemelen de bu yılın yaz aylarında bu altın ithalatı yasağı kalkacak. Benim inancım bu yönde. Ve kalkması da lazım."

İslam Memiş, şu aşamada elinden gelenin vatandaşı uyarmak ve 'uyandırmak' olduğuna vurgu yaptı: "Bunların hortumu kesilene kadar bunlar yine milletin kanını emmeye devam eder. Vatandaşa benim söyleyebileceğim; böyle bir sessiz sedası bir vurgun var. Ben de diyorum ki benim bu noktada dürüst bir vatan evladı olarak yapabileceğim ne? Vatandaşları uyandırmak. Vatandaşlar altını bankadan alırsa, bankadan sertifika alırsa altını daha ucuza mal eder. Durum bu kadar basit ve bundan ibaret."

Memiş, bu çerçevede kuyumculara seslenerek "Vatandaşın ucuz altın alma hakkını elinden almayın" dedi. Memiş, şunları söyledi: "Altın fiyatları yüksekken millet zaten satın alamıyor. Hani altın borcu var ya milletin. Kenarda üç kuruşu var, ya da 2 tane çeyrek altın borcu var ya. Sen bu fiyatlar geri çekildiği zaman kilogram başına niye 14 bin dolar işçilik koyuyorsun kardeşim. Millet gitsin borcunu ödesin. Alabiliyorsa ucuza altınını alsın."

Bir kilo fiziki altının bugünün şartlarında 7 milyon lira civarında olduğuna işaret eden İslam Memiş, bu noktada alım yapan vatandaşın ekstra olarak ciddi bir maliyetin altına girdiğine değindi: "Gram başına 5 lira alırsın, helali hoş olsun. O kadar insanı istihdam ediyorsun, devlete millete vergi kazandırıyorsun. Ama siz yani gram başı 14 dolar, bir kiloda 14 bin dolar. Yani kilo başına 610 bin 400 lira kazanıyorsun. Bizim itiraz ettiğimiz nokta burası. Türkçesini konuşayım. Şimdi 1 kilo altın duyunca sevgili izleyen her şey. havada kalabilir, kafalarda oturmayabilir. 1 kilo altın eşittir bir daire. O parayla bir daire alıyorsun yani. Bir daire alırken de 610 bin 400 lira fazla para ödüyorsun. Durum aşağı yukarı bu."

Memiş son olarak fahiş işçilik maliyetlerinin normal bir noktaya çekilmemesi durumunda Darphane'nin duruma müdahale edebileceğinin sinyalini verdi: "O kabul edilecek bir şey değil. Bu yüzden bu vurgunlar artık bitecek. Herkesin kendine çeki düzen vermesi lazım. Yoksa ne olacak? Darphane Genel Müdürlüğü devreye girecek; nasıl cumhuriyete altını basıyor, nasıl çeyrek yarım altını basıyor 24 ayar gram altın basmak zorunda kalacak.”

