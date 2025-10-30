AA Giriş Tarihi: Altay Tankı yerli robotlara emanet!
Geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilk teslimatları yapılan ALTAY Tankı'nın üretim hattında Türk mühendis ve işçilerinin geliştirdiği endüstriyel robot teknolojileri kullanılıyor. Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (HAB) faaliyet gösteren 840 bin metrekarelik BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi'nin en önemli kısımlarından birini seri imalat hattı oluşturuyor. Seri imalat hattı, tesiste 63 bin metrekarelik kapalı alanda yer alıyor. İmalat hatları, aylık 8 ALTAY ve 10 ALTUĞ 8x8 üretebilecek kapasitede tasarlandı.