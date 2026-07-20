Altay Tankı gümbür gümbür gelirken ünlü tank projesi çıkmaza girdi: Program her an sonlandırabilir

Almanya ve Fransa, Nisan 2024’te MGCS kapsamındaki sanayi sorumluluklarına ilişkin bir mutabakat imzalamıştı. Bu anlaşmada, MGCS araç ailesinin tamamının temelini tek bir ortak şasinin oluşturacağı açıkça belirtilmişti. Söz konusu yapı; araç şasisi, otomatik seyrüsefer, sensörler, koruma sistemleri ve simülasyon ortamları dahil olmak üzere sekiz ayrı geliştirme alanına, yani sanayi tarafından “sütunlar” olarak adlandırılan çalışma başlıklarına ayrılmıştı. Her bir alandaki liderlik Almanya, Fransa veya iki ülkenin ortak sorumluluğuna verilmişti. Ancak 2024 tarihli anlaşma daha başından itibaren önemli sorunlar barındırıyordu. Özellikle tank programlarının en kritik ve tartışmalı unsurlarından biri olan top, kule ve mühimmat sistemini kapsayan ikinci sütunda taraflar tek bir kule tasarımı üzerinde anlaşamadı.