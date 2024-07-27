Alparslan Kuytul o cemaate desteğini açıkladı

Hülâsatülkelâm; Ali Erhan Kurişii, nezih cemaatimizi, dünyanın gelmiş-geçmiş en büyük terör ve suç örgütüne döndürdü. Sayısız mali suçların, mafyavari suçların yanında, telafisi asla olmayacak asıl manevi, itikadi suçların baş sebebi olduğu için, bu rezalet durumuna düştü. İtikadi cürümleri, sizin okuduğunuz mali suçlardan çok daha vahimdir. Bize göre de en büyük hatası, affı olmayacak hataları da bu itikadi cürümleridir. O yüzden, aylardır hiç bir açıklama, savunma yapamayacak kadar; rezil bir durumdadır. Ferasetten, basiretten, liderlikten çok uzak bir durumdadır.