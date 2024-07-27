Alparslan Kuytul o cemaate desteğini açıkladı

100'lerce yazımı okumadığınız için bir de demişsiniz ki; eğer madem bunları adalet niyetiyle yapıyorsun, o halde cemaat dışı başka kişileri de eleştirseydin, onların da hatalarını dile getirseydin diye bir yorum getirmişsiniz!!! Halbuki; tüm yazılarımı okusaydınız, kimsenin cesaret dahi edemeyeceği kişileri de eleştirdiğimi ve ifşalama yaptığımı görebilirdiniz!!! Şahsi tavsiyem; ya bizim cemaat konularına hiç girmeyin, veyahut size sadece tek yazımı okutup, yanlış yönlendiren güvendiğiniz danışmanlarınızı acilen değiştirin. Çünkü; sizi mahçup bir duruma düşürüyorlar!!!