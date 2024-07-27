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Alparslan Kuytul o cemaate desteğini açıkladı

2024-07-27 23:54:57
Alparslan Kuytul o cemaate desteğini açıkladı

Furkan cemaati lideri Alparslan Kuytul, eski AK Parti milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun'a tepki göstererek o cemaate desteğini açıkladı.

1
#1
Foto - Alparslan Kuytul o cemaate desteğini açıkladı

Furkan cemaati lideri Alparslan Kuytul, eski AK Parti milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun’u ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’i hedef aldı.

#2
Foto - Alparslan Kuytul o cemaate desteğini açıkladı

Kuytul, Denizolgun'u Süleymancılar cemaatini bölmekle suçladı. Doğu Perinçek’i ise derin devletin içinde olduğunu iddia etti.

#3
Foto - Alparslan Kuytul o cemaate desteğini açıkladı

Süleyman Denizolgun ise X sosyal medya hesabından Kuytul'a yanıt verdi. Denizolgun şöyle yazdı:

#4
Foto - Alparslan Kuytul o cemaate desteğini açıkladı

"Sayın Alparslan Kuytul, size anlaşılan sadece bir yazımı okutmuşlar. Yaklaşık 4 ayı geçkin süredir, her gün fasılasız yüzlerce yazı yazdım. Lütfen; Mart 2024 tarihinden itibaren tüm yazılarımı okuyup, akabinde bir değerlendirme yapmanız çok daha analitik, çok daha adaletli, çok daha isabetli ve çok daha hakkaniyetli olacaktır.

#5
Foto - Alparslan Kuytul o cemaate desteğini açıkladı

Elhamdülillah; cemaatimiz hakkında bildiklerimizi, değil cemaatimiz dışı kişilerin ve kurumların bilebilmesi, öz kuzenim Ali Erhan Kurişii dahil kimse, bizim kadar bilemez. Ali Erhan Kurişii; bizim bildiklerimizin zekatı miktarınca dahi bilemez.

#6
Foto - Alparslan Kuytul o cemaate desteğini açıkladı

Kaldı ki; 2023'e kadar, cemaatimiz zarar görmesin diye uzun seneler suskun kaldım. Fitne çıkaran biz olmayalım dedik, fakat gördük ki; biz sustukça, maddi-manevi her türlü fitneler, cemaat merkez yönetimi tarafından, her geçen gün dozu daha artarak devam etti.

#7
Foto - Alparslan Kuytul o cemaate desteğini açıkladı

İsnat ettiğiniz gibi, yanlış zanlarınızda ve yanlış niyet okumalarınızda olduğu gibi, art niyet sahibi olsaydık eğer, 2016'dan itibaren, amcamın şaibeli vefatı sonrası yazmaya başlardım. Çünkü; Ali Erhan Kurişiinin, amcamın şaibeli vefatında da, parmağı olduğunu başından beri biliyorduk. Amcama da, Ali Erhan Kurişiinin nasıl ihanet ettiğini tüm detaylarıyla biliyorduk.

#8
Foto - Alparslan Kuytul o cemaate desteğini açıkladı

Açıkça ifşalar yapmamın sebebini de geçmiş yazılarımdan bulabilirsiniz. 2023 tarihi, fitnelere mani olmak için ilk defa cemaat içi mahrem bilgileri yazı yoluyla ifşa ettiğim ilk senedir. 2024 Marttan itibaren ise, 4 ay hiç durmadan sayısız yazıyı; bizzat cemaat tabanımız içinden de, merkez yönetim içinden de bilgi, istihbarat alan, cemaatimizin asli kodlarını çocukluğumdan itibaren en iyi bilenlerden olarak, şahsım kaleme aldı.

#9
Foto - Alparslan Kuytul o cemaate desteğini açıkladı

Ali Erhan Kurişii kaynaklı; itikadi bozukluklar, manevi istismarlar olmasaydı, hurafe ve bid'at eksenli, Dedem Süleyman Hilmi Tunahan Hazretlerinin K.S yolunu tam tahrif etme, batinileştirme, hurûfileştirme çabaları olmasaydı, cemaatimizin içinde fitnenin baş sebebi Ali Erhan Kurişii ve merkezi yönetim olmasaydı, Ali Erhan Kurişiinin maddi-manevi yolumuzda hak sahibi olmadığı halde; hileyle, cebren, gasp ve işgal yoluyla Dedemin K.S yolunu kukla olarak 180 derece ters istikamete döndürmek amaçlı görevli gelen biri olmasaydı, yıllardır suskun kaldığım gibi yine suskun kalmaya devam ederdim.

#10
Foto - Alparslan Kuytul o cemaate desteğini açıkladı

Hülâsatülkelâm; Ali Erhan Kurişii, nezih cemaatimizi, dünyanın gelmiş-geçmiş en büyük terör ve suç örgütüne döndürdü. Sayısız mali suçların, mafyavari suçların yanında, telafisi asla olmayacak asıl manevi, itikadi suçların baş sebebi olduğu için, bu rezalet durumuna düştü. İtikadi cürümleri, sizin okuduğunuz mali suçlardan çok daha vahimdir. Bize göre de en büyük hatası, affı olmayacak hataları da bu itikadi cürümleridir. O yüzden, aylardır hiç bir açıklama, savunma yapamayacak kadar; rezil bir durumdadır. Ferasetten, basiretten, liderlikten çok uzak bir durumdadır.

#11
Foto - Alparslan Kuytul o cemaate desteğini açıkladı

Bizim asıl mücadelemiz; Dedemin K.S yolunu, bid'at ve hurafelerden temizleyerek aslına döndürmektir. Bizim amacımız; asılsız iddianız gibi bölmek değil, içeriden fetih yapmaktır. Cemaat içinden de kimsenin açıklama yapamadığı halde, Ali Erhan Kurişiinin korkudan ve panikten berbat bir durumda olduğu, merkez üst yönetimin dağılma ve çöküş evresine girdiği, halamın bile Ali Erhan Kurişiiyi suçladığı bu zamanlarda; sizin Kurişiiler için savunma yapmanız da manidar bir durumdur... Meselenin derinliği çok ayrıntılı, neyi anlatsam eksik kalır!!!

#12
Foto - Alparslan Kuytul o cemaate desteğini açıkladı

100'lerce yazımı okumadığınız için bir de demişsiniz ki; eğer madem bunları adalet niyetiyle yapıyorsun, o halde cemaat dışı başka kişileri de eleştirseydin, onların da hatalarını dile getirseydin diye bir yorum getirmişsiniz!!! Halbuki; tüm yazılarımı okusaydınız, kimsenin cesaret dahi edemeyeceği kişileri de eleştirdiğimi ve ifşalama yaptığımı görebilirdiniz!!! Şahsi tavsiyem; ya bizim cemaat konularına hiç girmeyin, veyahut size sadece tek yazımı okutup, yanlış yönlendiren güvendiğiniz danışmanlarınızı acilen değiştirin. Çünkü; sizi mahçup bir duruma düşürüyorlar!!!

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