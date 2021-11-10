2021-11-10 10:13:54 Alparslan Büyük Selçuklu'ya damga vuran transfer!
TRT1 ekranlarında ilk bölümü yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu büyük beğeni topladı.
TRT1 ekranlarında ilk bölümü yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu büyük beğeni topladı.
Aylardır merakla beklenen dizi ilk bölümüyle adeta fırtınalar estirdi.
2017 yılında Survivor yarışmasına katılan ve birinci olan Ogeday girişken de Alparslan Büyük Selçuklu dizisine katıldı.
Geçtiğimiz dönemde Savaşçı dizisinde boy gösteren Giriken, yeni sezonda da TRT1 ekranlarında Alparslan Büyük Selçuklu izleyicinin karşısına çıkacak.
Ogeday Girişken, tarihi dizide Çortunel karakteriyle boy gösterecek.
Alparslan Büyük Selçuklu, 15 Kasım pazartesi akşamı ikinci bölümüyle ekranlarda olacak.
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