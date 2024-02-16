“Alo Desin Yeter.” Diyenlerin Seveceği Bütçe Dostu Telefon Redmi A3 Tanıtıldı

Redmi A3, uygun fiyatlı bir telefon olmasına rağmen tasarım tarafında premium telefonları andıran bir görünümle geliyor. Teknik özellikler tarafında ise önceki nesle kıyasla bazı küçük iyileştirmelere sahip. Ancak çok bir beklentiyle yaklaşmamak gerek çünkü fiyatı gerçekten çok ucuz. Redmi A3’ün ön tarafında çentikli ekran tasarımı bizi karşılıyor. Parmak izi okuyucusu güç tuşuna yerleştirilmiş. Arkayı çevirdiğimizde ise yuvarlak bir kamera kurulumu görüyoruz. Xiaomi 13 Ultra’yı andıran bu kısım, telefonun giriş seviye değil de sanki üst seviyelerde bir cihaz gibi görünmesini sağlıyor. Cihazın 6,71 inç HD+ çözünürlüklü 90 Hz yenileme hızına sahip LCD ekranla geldiğini belirtelim. Geçen yılki telefon 60 Hz ile çıkmıştı. Burada bir iyileştirme var.