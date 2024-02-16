2024-02-16 12:30:26 “Alo Desin Yeter.” Diyenlerin Seveceği Bütçe Dostu Telefon Redmi A3 Tanıtıldı
Xiaomi, "giriş seviyenin de giriş seviyesi" diyebileceğimiz Redmi A3'ü tanıttı. Çok uygun fiyatlar ve düşük özelliklerle çıkış yapan telefon, premium cihazları andıran bir arka tasarıma sahip. Xiaomi, bugün Redmi markası altında “A3” ismi verilen yepyeni telefonunu duyurdu. Geçtiğimiz yılın mart ayında tanıtılan Redmi A2’nin halefi olarak gelen cihaz, giriş seviyesinde ve bütçe dostu bir telefon olarak karşımıza çıkıyor.