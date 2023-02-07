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Almanya'dan takdir toplayan Türkiye hamlesi

2023-02-07 19:35:33
Almanya'dan takdir toplayan Türkiye hamlesi

7,7 ve peşinden gelen 7.6 büyüklüğündeki depremle büyük bir felaketi yaşayan Türkiye'ye için dünya seferber oldu.

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Foto - Almanya'dan takdir toplayan Türkiye hamlesi

Almanya'dan da bir ekip Türkiye'ye geldi.

#2
Foto - Almanya'dan takdir toplayan Türkiye hamlesi

Almanya’dan gelen özel eğitimli arama kurtarma köpekleri ile birlikte bir grup polis memuru İstanbul’da Başkonsolos Johannes Regenbrecht tarafından karşılandı.

#3
Foto - Almanya'dan takdir toplayan Türkiye hamlesi

Almaya Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

#4
Foto - Almanya'dan takdir toplayan Türkiye hamlesi

“Özel eğitimli arama kurtarma köpekleri ile birlikte bir grup polis memuru İstanbul’da Başkonsolosumuz Johannes Regenbrecht tarafından karşılandılar. Birazdan başka bir Alman doktor ve sağlık görevlisi grubuyla birlikte deprem bölgesine devam edecekler. Daha fazla yardım yolda ve sürekli olarak artırılacak. Kalbimiz Türkiye ile birlikte atıyor”

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