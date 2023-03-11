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Aktüel
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Almanya'da rehine şoku! Polis teyakkuza geçti

2023-03-11 01:49:08
Almanya'da rehine şoku! Polis teyakkuza geçti

Almanya'nın Karlsruhe şehrinde bir eczanede çok sayıda kişinin rehin alındığı bildirildi.

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Foto - Almanya'da rehine şoku! Polis teyakkuza geçti

Bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, eczane çevresi kordon altına alındı.

#2
Foto - Almanya'da rehine şoku! Polis teyakkuza geçti

Yetkililer, halkı Ettlinger Caddesi'nden uzak durmaya çağırdı.

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Foto - Almanya'da rehine şoku! Polis teyakkuza geçti

Polisin konuştuğu faillerin içeride rehin bulunan kişiler için 1 milyon euro fidye istedikleri belirtildi.

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