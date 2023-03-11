2023-03-11 01:49:08 Almanya'da rehine şoku! Polis teyakkuza geçti
Almanya'nın Karlsruhe şehrinde bir eczanede çok sayıda kişinin rehin alındığı bildirildi.
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Almanya'nın Karlsruhe şehrinde bir eczanede çok sayıda kişinin rehin alındığı bildirildi.
Bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, eczane çevresi kordon altına alındı.
Yetkililer, halkı Ettlinger Caddesi'nden uzak durmaya çağırdı.
Polisin konuştuğu faillerin içeride rehin bulunan kişiler için 1 milyon euro fidye istedikleri belirtildi.
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