Almanya'da grev krizi: Sağlık çalışanları sokaklara döküldü

SAĞLIK ÇALIŞANLARI SOKAKLARA DÖKÜLDÜ Ülkede ise son günlerde gergin anlar yaşanıyor. Ülkede hastanelerdeki sağlık çalışanları, ücretlerinin artırılması talebiyle iş bırakma eylemi için sokaklara döküldü. Birçok eyalette başlayan eylemde, üzerinde taleplerinin yazılı olduğu döviz ve pankartlar da yer aldı. Fiyatların ciddi oranda artması nedeniyle sağlık çalışanlarının ‘Geçinemiyoruz’ sloganlarıyla yürüdüğü ülkede, mali krizin diğer sektörlere de vurması bekleniyor. 2 gündür devam eden grevle birlikte işverenler üzerindeki baskıyı artırmayı hedefleyen grup, yüzde 10,5 ücret artışı talep ediyor. İşverenler ise 2 yıl için toplam yüzde 5 oranında ücret artışı teklif etmişti.