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Dünya
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Almanya'da grev krizi: Sağlık çalışanları sokaklara döküldü

2023-03-19 12:33:05
Almanya'da grev krizi: Sağlık çalışanları sokaklara döküldü

Almanya'da binlerce sağlık çalışanı geçinemedikleri için grev yaptı. Ücretlerinin artırılmasını talep eden sağlıkçılar, 2 gün boyunca işi bıraktı.

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Foto - Almanya'da grev krizi: Sağlık çalışanları sokaklara döküldü

Çeşitli meslek gruplarından Türk vatandaşları, farklı ülkelere gidiş anlarını paylaşıyor. Paylaşımlarda sık sık "Türkiye bir doktor, mühendis, mimar kaybetti" gibi söylemlere yer verenler, büyük umutlarla gittikleri ülkelerde büyük bir hüsranla karşılaşıyor. Bu rotalardan biri de büyük ölçüde Almanya oluyor.

#2
Foto - Almanya'da grev krizi: Sağlık çalışanları sokaklara döküldü

SAĞLIK ÇALIŞANLARI SOKAKLARA DÖKÜLDÜ Ülkede ise son günlerde gergin anlar yaşanıyor. Ülkede hastanelerdeki sağlık çalışanları, ücretlerinin artırılması talebiyle iş bırakma eylemi için sokaklara döküldü. Birçok eyalette başlayan eylemde, üzerinde taleplerinin yazılı olduğu döviz ve pankartlar da yer aldı. Fiyatların ciddi oranda artması nedeniyle sağlık çalışanlarının ‘Geçinemiyoruz’ sloganlarıyla yürüdüğü ülkede, mali krizin diğer sektörlere de vurması bekleniyor. 2 gündür devam eden grevle birlikte işverenler üzerindeki baskıyı artırmayı hedefleyen grup, yüzde 10,5 ücret artışı talep ediyor. İşverenler ise 2 yıl için toplam yüzde 5 oranında ücret artışı teklif etmişti.

#3
Foto - Almanya'da grev krizi: Sağlık çalışanları sokaklara döküldü

HAVALİMANI ÇALIŞANLARI DA İŞİ BIRAKTI Benzer bir grev de havalimanı çalışanları tarafından düzenlenmişti. Eylem nedeniyle havalimanlarındaki 583 uçuşun iptal edildiği, 76 binden fazla yolcuyu etkilediği açıklanmıştı.

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