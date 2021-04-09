Almanya’da Cuma namazını basma planı yapan ırkçı örgüt çökertildi

BİRİ İTİRAFÇI OLDU- Söz konusu grubun şu ana kadar Almanya’da çok sayıda aşırı sağcı örgütleri bir araya getiren ilk yapılanma olması dikkat çekerken, ülkede iç savaş benzeri bir atmosfer oluşturmayı hedefledikleri açıklandı. Örgüt mensuplarından birinin itirafçı olmasıyla ortaya çıkan yapılanma Alman istihbaratı tarafından çökertildi. Terör grubu hakkında hazırlanan iddianamede kurucu üyelerin amacının, “Federal Almanya Cumhuriyeti’nin devlet ve sosyal düzenini sarsmak ve nihayetinde ele geçirmek” olduğu belirtildi. Teröristlerin bu amaçla grup içi yazışmalarda Alman Federal Meclis binasına bir saldırı hazırlığında olduğu da iddianamede yer aldı. Yakalanan 12 örgüt üyesi hakkında 13 Nisan’da dava görülecek. Stuttgart’taki davada şüpheliler anayasal düzeni yıkmakla yargılanacak.