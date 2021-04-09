2021-04-09 07:41:41 Almanya’da Cuma namazını basma planı yapan ırkçı örgüt çökertildi
Almanya’da şubat ayında çökertilen aşırı sağcı terör örgütü ‘Gruppe S.’nin birçok camiye eş zamanlı saldırı planladığı ortaya çıktı. İtirafçı olan bir grup üyesi elebaşları Werner S.’nin ‘Müslümanları cuma namazı sırasında öldürün’ talimatı verdiğini anlattı. 27 tabancası da ele geçirilen örgütün, Kalaşnikof, Uzi marka hafif makineli tüfek ve el bombaları satın almaya çalıştığı belirlendi. Almanya’da şubat ayında çökertilen ve kendilerine “Gruppe S.” adını veren aşırı sağcı terör örgütünün kanlı planları deşifre oldu. Alman televizyon kanalının soruşturma dosyasına dayanarak yaptığı habere göre, grubun elebaşı Werner S.’nin, Şubat 2020’de tutuklanmasından kısa bir süre önce silah temin etmeye çalıştığı belirlendi.