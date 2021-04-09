  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
4
Almanya’da Cuma namazını basma planı yapan ırkçı örgüt çökertildi

2021-04-09 07:41:41
Almanya’da Cuma namazını basma planı yapan ırkçı örgüt çökertildi

Almanya’da şubat ayında çökertilen aşırı sağcı terör örgütü ‘Gruppe S.’nin birçok camiye eş zamanlı saldırı planladığı ortaya çıktı. İtirafçı olan bir grup üyesi elebaşları Werner S.’nin ‘Müslümanları cuma namazı sırasında öldürün’ talimatı verdiğini anlattı. 27 tabancası da ele geçirilen örgütün, Kalaşnikof, Uzi marka hafif makineli tüfek ve el bombaları satın almaya çalıştığı belirlendi. Almanya’da şubat ayında çökertilen ve kendilerine “Gruppe S.” adını veren aşırı sağcı terör örgütünün kanlı planları deşifre oldu. Alman televizyon kanalının soruşturma dosyasına dayanarak yaptığı habere göre, grubun elebaşı Werner S.’nin, Şubat 2020’de tutuklanmasından kısa bir süre önce silah temin etmeye çalıştığı belirlendi.

#1
Foto - CAMİLERE EŞ ZAMANLI SALDIRI- Belgelere göre sanık S., 2 bin mermili bir kalaşnikof saldırı tüfeği, suikast silahı olarak bilinen İsrail yapımı Uzi marka bir hafif makineli tüfek ve el bombaları satın almak istedi. Belgelerde, sağcı teröristlerin hâlihazırda ruhsat gerektiren 27 adet çoğunlukla Rus üretimi Makarow ve Tokarew tabancaları bulunduğu da belirtiliyor. Savcılık aşırı sağcı terör grubunun, siyasi karışıklık çıkarmak için camilere ve mültecilere yönelik saldırı hazırlıkları yaptığını aktardı.

CAMİLERE EŞ ZAMANLI SALDIRI- Belgelere göre sanık S., 2 bin mermili bir kalaşnikof saldırı tüfeği, suikast silahı olarak bilinen İsrail yapımı Uzi marka bir hafif makineli tüfek ve el bombaları satın almak istedi. Belgelerde, sağcı teröristlerin hâlihazırda ruhsat gerektiren 27 adet çoğunlukla Rus üretimi Makarow ve Tokarew tabancaları bulunduğu da belirtiliyor. Savcılık aşırı sağcı terör grubunun, siyasi karışıklık çıkarmak için camilere ve mültecilere yönelik saldırı hazırlıkları yaptığını aktardı.

#2
Foto - Elebaşı Werner S.’nin bin kişilik bir milis grubu kurarak birçok camiye eş zamanlı saldırı planı yaptığı ve Müslüman vatandaşları cuma namazı esnasında öldürmeyi planladığı belirtildi. Terör grubunun özellikle Müslümanlara ve mültecilere yönelik şiddet eylemleri gerçekleştirmeyi düşündükleri ama aynı zamanda farklı düşüncedeki siyasilere yönelik de saldırı planları yaptıkları belirtildi. Haberlerde ayrıca ırkçıların Alman Meclisi’ni basarak tüm parlamenterleri öldürmeyi planladığı iddiasına da yer verildi.

Elebaşı Werner S.’nin bin kişilik bir milis grubu kurarak birçok camiye eş zamanlı saldırı planı yaptığı ve Müslüman vatandaşları cuma namazı esnasında öldürmeyi planladığı belirtildi. Terör grubunun özellikle Müslümanlara ve mültecilere yönelik şiddet eylemleri gerçekleştirmeyi düşündükleri ama aynı zamanda farklı düşüncedeki siyasilere yönelik de saldırı planları yaptıkları belirtildi. Haberlerde ayrıca ırkçıların Alman Meclisi’ni basarak tüm parlamenterleri öldürmeyi planladığı iddiasına da yer verildi.

#3
Foto - BİRİ İTİRAFÇI OLDU- Söz konusu grubun şu ana kadar Almanya’da çok sayıda aşırı sağcı örgütleri bir araya getiren ilk yapılanma olması dikkat çekerken, ülkede iç savaş benzeri bir atmosfer oluşturmayı hedefledikleri açıklandı. Örgüt mensuplarından birinin itirafçı olmasıyla ortaya çıkan yapılanma Alman istihbaratı tarafından çökertildi. Terör grubu hakkında hazırlanan iddianamede kurucu üyelerin amacının, “Federal Almanya Cumhuriyeti’nin devlet ve sosyal düzenini sarsmak ve nihayetinde ele geçirmek” olduğu belirtildi. Teröristlerin bu amaçla grup içi yazışmalarda Alman Federal Meclis binasına bir saldırı hazırlığında olduğu da iddianamede yer aldı. Yakalanan 12 örgüt üyesi hakkında 13 Nisan’da dava görülecek. Stuttgart’taki davada şüpheliler anayasal düzeni yıkmakla yargılanacak.

BİRİ İTİRAFÇI OLDU- Söz konusu grubun şu ana kadar Almanya’da çok sayıda aşırı sağcı örgütleri bir araya getiren ilk yapılanma olması dikkat çekerken, ülkede iç savaş benzeri bir atmosfer oluşturmayı hedefledikleri açıklandı. Örgüt mensuplarından birinin itirafçı olmasıyla ortaya çıkan yapılanma Alman istihbaratı tarafından çökertildi. Terör grubu hakkında hazırlanan iddianamede kurucu üyelerin amacının, “Federal Almanya Cumhuriyeti’nin devlet ve sosyal düzenini sarsmak ve nihayetinde ele geçirmek” olduğu belirtildi. Teröristlerin bu amaçla grup içi yazışmalarda Alman Federal Meclis binasına bir saldırı hazırlığında olduğu da iddianamede yer aldı. Yakalanan 12 örgüt üyesi hakkında 13 Nisan’da dava görülecek. Stuttgart’taki davada şüpheliler anayasal düzeni yıkmakla yargılanacak.

EDHO oyuncusu Oktay Kaynarca resmen açıkladı! Kurtlar Vadisi Kaos bombası
Medya

EDHO oyuncusu Oktay Kaynarca resmen açıkladı! Kurtlar Vadisi Kaos bombası

Seneler önce Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır karakterini oynayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu Oktay Kaynarca'dan bomba bir..
TRT’de destansı dizi geliyor! Ahmed Yesevi ve Alperenler…
Medya

TRT’de destansı dizi geliyor! Ahmed Yesevi ve Alperenler…

Ahmed Yesevi ve Alperenlerin hikayesini anlatan "Mavera" dizisi TRT 1'de seyirciyle buluşacak.
Muhtarın HDP çıkışı Kemal Kılıçdaroğlu'na zor anlar yaşattı!
Siyaset

Muhtarın HDP çıkışı Kemal Kılıçdaroğlu'na zor anlar yaşattı!

Sinop'ta, "CHP'nin HDP ile ittifakından rahatsızlığını" dile getiren muhtar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na zor anlar yaşattı...
Çin'e böyle meydan okudular: Eğer savaşmamız gerekirse savaşırız
Dünya

Çin'e böyle meydan okudular: Eğer savaşmamız gerekirse savaşırız

Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan Donbass geriliminin ardından bir kriz daha patlak verdi. Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Çin'in saldırm..
Fox TV'nin iğrenç dizisinin oyuncusundan usulsüzlük itirafı
Medya

Fox TV'nin iğrenç dizisinin oyuncusundan usulsüzlük itirafı

FOX TV’de yayınlanan Yasak Elma adlı iğrenç dizinin oyuncusu Erdal Özyağcılar, geçmişte yaptığı usulsüzlüğü itiraf etti.
Bakan yerli uyduyla ilgili müjdeyi verdi!
Gündem

Bakan yerli uyduyla ilgili müjdeyi verdi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin 2023 yılında kendi uydusunu yapabileceğini söyleyerek, "Cumhuriyetimizin 100. y..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay