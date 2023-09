- Harika bir yürüyüştü. Süleymaniye Camisi'nde bitirirken neler hissettin, neler düşündün? - Her şey için bir tutku lazım. Mesela ben Viyana'dan İstanbul'a depremzedeler için yürüdüm. Her gün bir video atabiliyordum. Sosyal medya gücümü depremzedeler için kullanmak istedim. Tamamladığım her bir kilometre için depremden etkilenen insanlara bağışlar toplanacaktı. Yol boyu imkanlar kısıtlı, internet bağlantısı sıkıntılı idi. Sayısız mesaj vardı ama yanıt verecek zaman yoktu. Viyana çok soğuktu. Hava erken kararıyordu. Restoranlar erken karardığı için yemek bulmak hep sorun oldu. Hayvanlarla aram iyidir ama Bulgaristan'daki ineklerden korktum. Tüm yolculukta büyük bir sorun yaşamadım. - Yolda hiç "Deli miyim ben, ne yapıyorum?" dediğin oldu mu? - Evet tabii ki oldu. Yalnız yürüdüğüm için zaman zaman pes etmek istedim. Çok ağladım ancak beni motive eden depremzedeler için yürümek oldu. -Nerede doğdun, büyüdün, ne eğitimi gördün? - Berlin'de dünyaya geldim. Çok sanatsal bir şehir. Ben iletişim alanında eğitim gördüm. Uluslararası yönetim alanında master yaptım.