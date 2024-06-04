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Dünya
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Almanya sele teslim: 5 ölü

2024-06-04 20:22:29
Almanya sele teslim: 5 ölü

Almanya’nın Bavyera ve Baden-Württemberg eyaletlerinde sağanak yağış etkili oldu. Şiddetli yağışın sebep olduğu selde 5 kişi hayatını kaybetti.

#1
Foto - Almanya sele teslim: 5 ölü

Almanya’nın Bavyera ve Baden-Württemberg eyaletlerinde etkili olan şiddet yağış sele neden oldu. Sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybederken, 1 itfaiyeci ise kayboldu. Bavyera'da 3 kişinin, Baden-Württemberg'de ise 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

#2
Foto - Almanya sele teslim: 5 ölü

Şiddetli yağışlar sona ererken, üç nehrin birleştiği tarihi Passau kentinde su seviyesi 10 metreye yaklaşarak on yıldan uzun bir süredir görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

#3
Foto - Almanya sele teslim: 5 ölü

Almanya'nın güneyindeki bazı bölgelerde Ren Nehri'nde yapılan kargo taşımacılığı ise dururken, Bavyera'nın Rosenheim bölgesinde olağanüstü hal ilan edildi.

#4
Foto - Almanya sele teslim: 5 ölü

Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, yaptığı açıklamada, bölgedeki durumu "ciddi ve kritik" olarak tanımladı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yaptığı açıklamada, ise güneydeki sel felaketinin "insan kaynaklı iklim değişikliğini durdurmanın" ihmal edilemeyeceğini hatırlattığını söyledi.

#5
Foto - Almanya sele teslim: 5 ölü

Tuna Nehri’ndeki taşkın Avusturya'nın üçüncü büyük şehri Linz'in nehir kıyısına yakın bölgelerini sular altında bıraktı. Aşağı Avusturya bölgesinde Tuna Nehri boyunca tüm nehir trafiği durma noktasına geldi.

#6
Foto - Almanya sele teslim: 5 ölü

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