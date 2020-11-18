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Dünya
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Almanya karıştı! Binlerce kişi sokağa döküldü

2020-11-18 17:24:54
Almanya karıştı! Binlerce kişi sokağa döküldü

Almanya'da da koronavirüs yasaklarını duyan halk sokaklara döküldü.

#1
Foto - Kısıtlamaları protesto eden binlerce kişi başkent Berlin'de, protesto gösterisi düzenledi.

Kısıtlamaları protesto eden binlerce kişi başkent Berlin'de, protesto gösterisi düzenledi.

#2
Foto - Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, hiç olmadığı kadar hızla can alıyor.

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, hiç olmadığı kadar hızla can alıyor.

#3
Foto - Salgının başından bu yana en çok ölümün meydana geldiği günler kayıtlara geçerken, ülkeler bu ivmeyi durdurabilmek için birbiri ardına önlemler almaya çabalıyor.

Salgının başından bu yana en çok ölümün meydana geldiği günler kayıtlara geçerken, ülkeler bu ivmeyi durdurabilmek için birbiri ardına önlemler almaya çabalıyor.

#4
Foto - Sokaklara akın ettiler Worldometers’ın verilerine göre 835 bin vaka ve 13 bin 273 can kaybının görüldüğü ülkede koronavirüs önlemleri protesto ediliyor.

Sokaklara akın ettiler Worldometers’ın verilerine göre 835 bin vaka ve 13 bin 273 can kaybının görüldüğü ülkede koronavirüs önlemleri protesto ediliyor.

#5
Foto - Bugün başkent Berlin’de binlerce kişi, kısıtlamalara tepki göstermek için sokaklara döküldü.

Bugün başkent Berlin’de binlerce kişi, kısıtlamalara tepki göstermek için sokaklara döküldü.

#6
Foto - Sosyal mesafe ve maske gibi önlemleri hiçe sayarak meydanlarda bir araya gelen göstericiler polisin yoğun güvenlik önlemleriyle karşılaştı.

Sosyal mesafe ve maske gibi önlemleri hiçe sayarak meydanlarda bir araya gelen göstericiler polisin yoğun güvenlik önlemleriyle karşılaştı.

#7
Foto - Ellerindeki pankartlar ve sloganlarla temel hakların suistimal edildiğini savunan eylemciler, zaman zaman güvenlik güçlerinin tazyikli su müdahalesiyle karşılaştı.

Ellerindeki pankartlar ve sloganlarla temel hakların suistimal edildiğini savunan eylemciler, zaman zaman güvenlik güçlerinin tazyikli su müdahalesiyle karşılaştı.

#8
Foto - Polisin uyarıları dikkate almayan çok sayıda göstericiyi gözaltına aldığı belirtiliyor.

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