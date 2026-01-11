Almanya bu haberle çalkalanıyor... A Milli takımın eski hocası için taciz iddiası
Alman gazetesinden Bild, Stefan Kuntz'un cinsel taciz iddiaları nedeniyle Hamburg'daki görevinden alındığını yazdı.
Bir dönem A Milli Takım'da görev alan Stefan Kuntz'un, Hamburg'daki görevinden cinsel taciz nedeniyle alındığı öne sürüldü.
Bild'de yer alan habere göre, 63 yaşındaki Stefan Kuntz, cinsel taciz iddiaları nedeniyle Hamburg'daki görevinden ayrıldı.
KUNTZ İÇİN OLAY İDDİA
