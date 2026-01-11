  • İSTANBUL
Almanya bu haberle çalkalanıyor... A Milli takımın eski hocası için taciz iddiası
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Almanya bu haberle çalkalanıyor... A Milli takımın eski hocası için taciz iddiası

Alman gazetesinden Bild, Stefan Kuntz'un cinsel taciz iddiaları nedeniyle Hamburg'daki görevinden alındığını yazdı.

Foto - Almanya bu haberle çalkalanıyor... A Milli takımın eski hocası için taciz iddiası

Bir dönem A Milli Takım'da görev alan Stefan Kuntz'un, Hamburg'daki görevinden cinsel taciz nedeniyle alındığı öne sürüldü.

Foto - Almanya bu haberle çalkalanıyor... A Milli takımın eski hocası için taciz iddiası

Bild'de yer alan habere göre, 63 yaşındaki Stefan Kuntz, cinsel taciz iddiaları nedeniyle Hamburg'daki görevinden ayrıldı.

Foto - Almanya bu haberle çalkalanıyor... A Milli takımın eski hocası için taciz iddiası

KUNTZ İÇİN OLAY İDDİA

Foto - Almanya bu haberle çalkalanıyor... A Milli takımın eski hocası için taciz iddiası

Bild'de yer alan habere göre, 63 yaşındaki Stefan Kuntz, cinsel taciz iddiaları nedeniyle Hamburg'daki görevinden ayrıldı.

