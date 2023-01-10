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Almanlar bin pişman oldular! Türkiye’ye silah vermedik, onlar üretmeye başladılar

2023-01-10 15:37:39
Almanlar bin pişman oldular! Türkiye’ye silah vermedik, onlar üretmeye başladılar

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Die Welt, Türk savunma sanayisinden övgüyle bahsetti. Gazetede yayımlanan bir haberde Türkiye'nin kendi kendine yetebilecek savunma sanayi geliştirmede hızla yükseldiğine vurgu yapıldı. Ayrıca gazete, Türkiye ile Almanya arasında geçmiş yıllarda yaşanan ambargoya değinerek hata yaptıklarını itiraf etti.

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Foto - Almanlar bin pişman oldular! Türkiye’ye silah vermedik, onlar üretmeye başladılar

Alman medyasının önde gelen gazetelerinden Die Welt gazetesi, Türkiye’nin savunma sanayi başarılarını kaleme aldı. Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Die Welt, Türk savunma sanayisinden övgüyle bahsetti. Gazetede yayımlanan bir haberde Türkiye'nin kendi kendine yetebilecek savunma sanayi geliştirmede hızla yükseldiğine vurgu yapıldı. Ayrıca gazete, Türkiye ile Almanya arasında geçmiş yıllarda yaşanan ambargoya değinerek hata yaptıklarını itiraf etti. Haberde “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin kendi kendine silah tedarik eden bir ülke haline gelmesini istiyor. Silah ithalatına bel bağlamak yerine kendi güçlü savunma sanayisini kuruyor. Buna insansız hava araçları, tanklar, savaş uçakları, obüsler ve savaş gemilerinin üretimi de dahil.” denildi. Türkiye'nin 20 yıl önce Alman savunma şirketleri Krauss-Maffei Wegmann (KMW) ve Rheinmetall'den 1000 adet 'Leopard 2' muharebe tankı sipariş etmek istediğini ancak 7 milyar Euro'luk anlaşmadan bir sonuç çıkmadığı aktarıldı. Ayrıca Erdoğan'ın modern Türk obüslerini (Fırtına 2) Silahlı Kuvvetlere teslim ettiği aktarılan haberde, Fırtına 2'lerin Almanya'nın 'PzH 2000' ile aynı, 155 milimetrelik bir kalibreye sahip olduğu bilgisi paylaşıldı.

#2
Foto - Almanlar bin pişman oldular! Türkiye’ye silah vermedik, onlar üretmeye başladılar

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi dünya kamuoyuna ve kendi halkına 'silah endüstrisinde en iyi oyuncu' olarak sunmak istediği vurgulandı. Türkiye'nin 2021'de gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 2,1'ini savunmaya ayırdığı, bu rakamın diğer pek çok Avrupa ülkesinden daha fazla olduğu belirtilen haberde, Ankara'nın böylece NATO'nun yüzde 2'lik hedefini aşmış olduğu kaydedildi. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) uzmanlarının, dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasında Aselsan ve TUSAŞ’ı gösterdiği aktarılan haberde, Almanya Rusya-Ukrayna Savaşı'yla 100 milyar avroluk fon kurarak Alman silahlı kuvvetlerini modern silahlarla donatmaya yeni başlarken, Türkiye’nin yıllar önce farklı bir yol izlediği belirtildi.

#3
Foto - Almanlar bin pişman oldular! Türkiye’ye silah vermedik, onlar üretmeye başladılar

Bayraktar ve TF-X’i gündeme aldılar Türkiye'nin Bayraktar TB2’lerinin Ukrayna'ya teslim edildiği ve Ukrayna’nın Rusya ile savaşında bu silahları kullandığı vurgulanan haberde, “Türk şirketi, geçtiğimiz günlerde gelecekte bir askeri gemiye insansız iniş yapması bile beklenen yaklaşık 15 metre uzunluğundaki Kızılelma savaş uçağının ilk uçuşunu da gerçekleştirdi. Bu insansız hava aracı, bu yıl faaliyete geçecek.” denildi. Türkiye'nin gelecekte savaş uçakları pazarında da söz sahibi olacağına işaret edilen haberde, "'TF-X' olarak bilinen Milli Muharip Uçak modelinin ilk defa martta dünya kamuoyuna tanıtılması bekleniyor. Çift motorlu savaş uçağının devreye alınmasından sonra kullanıma hazır hale gelmesi biraz zaman alacak ancak Türkiye, bir sinyal gönderiyor.” ifadesine yer verildi.

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