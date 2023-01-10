Almanlar bin pişman oldular! Türkiye’ye silah vermedik, onlar üretmeye başladılar

Alman medyasının önde gelen gazetelerinden Die Welt gazetesi, Türkiye’nin savunma sanayi başarılarını kaleme aldı. Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Die Welt, Türk savunma sanayisinden övgüyle bahsetti. Gazetede yayımlanan bir haberde Türkiye'nin kendi kendine yetebilecek savunma sanayi geliştirmede hızla yükseldiğine vurgu yapıldı. Ayrıca gazete, Türkiye ile Almanya arasında geçmiş yıllarda yaşanan ambargoya değinerek hata yaptıklarını itiraf etti. Haberde “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin kendi kendine silah tedarik eden bir ülke haline gelmesini istiyor. Silah ithalatına bel bağlamak yerine kendi güçlü savunma sanayisini kuruyor. Buna insansız hava araçları, tanklar, savaş uçakları, obüsler ve savaş gemilerinin üretimi de dahil.” denildi. Türkiye'nin 20 yıl önce Alman savunma şirketleri Krauss-Maffei Wegmann (KMW) ve Rheinmetall'den 1000 adet 'Leopard 2' muharebe tankı sipariş etmek istediğini ancak 7 milyar Euro'luk anlaşmadan bir sonuç çıkmadığı aktarıldı. Ayrıca Erdoğan'ın modern Türk obüslerini (Fırtına 2) Silahlı Kuvvetlere teslim ettiği aktarılan haberde, Fırtına 2'lerin Almanya'nın 'PzH 2000' ile aynı, 155 milimetrelik bir kalibreye sahip olduğu bilgisi paylaşıldı.