Alman otomobil devi Türkiye'yi yere göğe sığdıramadı! Çok konuşulacak sözler

Şirketin inovasyon gücü ve kapsamlı çözüm yelpazesini vurgulayan Aydınlıoğlu, “Esasında biz buna mobilitede günümüz ve geleceğin ihtiyaçlarına en doğru çözümleri sunarak liderlik etmek diyebiliriz. Mobilitede teknolojinin oluşturulmasına ve geliştirilmesine ZF öncülük ediyor. Şirketimiz, fren sistemleri için 20'den fazla ürün grubu sunarken, markalarımızdan TRW fren balataları araç parkının yüzde 97'sini kapsıyor. Elektrikli araçlar için 1 binden fazla fren referansıyla Avrupa'daki en büyük 10 elektrikli aracın yüzde 90'ını TRW ile karşılıyoruz. Amortisörlerde, araçların yüzde 85'i bir diğer markamız SACHS bileşenleri ile kapsanıyor“ dedi. Aydınlıoğlu, “En önemli noktalardan biri de bağımsız yenileme pazarında, bağımsız tamir noktalarına ulaşmak, onlara teknolojiyle birlikte eğitim sunmak ve özellikle elektrifikasyon ADAS konusunda geleceğe hazırlamak olacak. Dolayısıyla biz de daha da güçlenerek sahada olacağız. Teknik ekip ve eğitim teşkilatımızla iş ortaklarımızı geleceğe hazırlamak için çok güçlü bir şekilde sahada bu teknolojiyi tanıtacağız ve onlarla beraber bu yolu yürüyeceğiz” şeklinde konuştu.