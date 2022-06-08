Alman gazeteci Ewald König: "Türkiye'nin NATO'daki rolü çok büyük"

Sonrasında Rusya'nın bu bölgeyi bombaladığına işaret eden Netjes, "Tel Rıfat'ın sakinlerinden 100 binden fazla Arap, Türk sınırına kaçtı. Çoğu 6 yıldır kamplarda kalıyor. Rusya'nın yardımıyla YPG bu insanları evlerinden kopardı" dedi. Bölge dışı anlatılarla bölgede yaşananlar arasında ciddi farklar olduğunu gözlemlediğini vurgulayan Netjes, "Batı medyasında duyduklarımla, gidip bölgenin sakinlerinden dinlediklerim arasında çok büyük fark var" değerlendirmesinde bulundu. "TÜRKİYE'NİN NATO'DAKİ ROLÜ ÇOK BÜYÜK." Alman gazeteci Ewald König de Türkiye'nin çok önemli bir konumda ve coğrafi açıdan kritik noktada olduğunun altını çizerek, "Türkiye'nin NATO'daki rolü çok büyük" ifadesini kullandı. Alman siyasi analist Klaus Jürgens, NATO'nun önemi ve genişleme sürecine değinerek, son yıllarda yaşanan pek çok gelişme nedeniyle NATO'nun sadece bir savunma örgütü olarak görülemeyeceğini ve kendisini yeniden tanımlaması gerektiğini belirtti.