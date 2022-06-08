Alman gazeteci Ewald König: "Türkiye'nin NATO'daki rolü çok büyük"

"NATO İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR SINAMA" Madrid'in ev sahipliğinde 29-30 Haziran'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne giderken yeni bir yaklaşım biçimi olan "Stratejik Konsept" ile karşı karşıya olduklarına işaret eden Nick, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonucunda oluşan yeni konjonktürde konsept olarak planlanan tüm içeriklerin yeniden düşünülmesi gerektiğini anlattı. Nick, NATO'nun büyük bir sınavla yüz yüze geldiğini ifade ederek, "Ukrayna bir NATO üyesi olmasa da Avrupa'nın göbeğinde bağımsız bir ülkeye bu şekilde saldırılması NATO için çok büyük bir sınama oldu. Bu saldırı sonrasında yeniden toprak savunma anlayışına geri dönüldü. ABD askeri kaynaklarına yönelik Avrupa'daki müttefiklerinin talebi arttı" diye konuştu. ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararına da değinen Nick, NATO şemsiyesi altında 20 yıl süren iş birliği düşünüldüğünde bu hamleyi "büyük bir başarısızlık" olarak değerlendirdi.