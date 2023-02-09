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Allah çok büyük! 81 saat sonra gelen mucize

2023-02-09 14:25:13
Allah çok büyük! 81 saat sonra gelen mucize

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden en çok etkilenen illerden biri Hatay oldu.

#1
Foto - Allah çok büyük! 81 saat sonra gelen mucize

Büyük depremlerin dördüncü gününde umutlu bekleyiş sürerken, ekiplerin çalışmaları da devam ediyor.

#2
Foto - Allah çok büyük! 81 saat sonra gelen mucize

Şehrin her noktasında depremzedeler için ikram ve ihtiyaç malzemeleri dağıtılıyor.

#3
Foto - Allah çok büyük! 81 saat sonra gelen mucize

Depremin ilk saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu ve Sportif Direktör Taner Savut’un da yaşadığı 250 daireli Rönesans Rezidans da yerle bir olan binalardan oldu.

#4
Foto - Allah çok büyük! 81 saat sonra gelen mucize

Bölgede AFAD ve AKUT’un yanı sıra, İtalya ve Macaristan’dan gelen arama kurtarma ekipleri de enkaz altında kalan vatandaşların yardımı için seferber oldu.

#5
Foto - Allah çok büyük! 81 saat sonra gelen mucize

Enkazda cihazlarla keşif yapılarak canlı vatandaşların olduğu tespit edildi ve ekiplere bilgi verildi. Rezidansın enkazında mahsur kalan vatandaşların akrabaları da çalışmaları gözyaşları içerisinde izleyerek umutlu bekleyişlerini sürdürdü.

#6
Foto - Allah çok büyük! 81 saat sonra gelen mucize

Ekiplerin zorlu mücadelesi sonrası 81. saatte Fatma Karadeniz (42), sıkıştığı yerden sağ olarak çıkarılıp, ambulansa alındı. Bilinci yerinde olduğu gözlenen kadının kurtarılmasının ardından arama kurtarma ekipleri birbirlerine sarılarak mutluluklarını paylaştı.

#7
Foto - Allah çok büyük! 81 saat sonra gelen mucize

Binadan sağ olarak kurtarılan isimler arasında Christian Atsu ve Taner Savut’un olmadığı öğrenilirken, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

#8
Foto - Allah çok büyük! 81 saat sonra gelen mucize

Sabah saatlerinde aynı binadan 2 yaşındaki Elif ile 9 yaşındaki Atilla Eren ve 12 yaşındaki Ege Yılmaz sağ olarak çıkarıldı.

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