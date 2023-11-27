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Allah (cc) seni kahhar sıfatıyla kahretsin inşallah İsrail!

2023-11-27 11:42:30
Allah (cc) seni kahhar sıfatıyla kahretsin inşallah İsrail!

İsrail ile Hamas arasında yapılan esir takası mutabakatı kapsamında serbest bırakılan Filistinli çocuklardan Usame Nayif Marmaş, her hafta hapishanede darbedildiklerini söyledi.

#1
Foto - Allah (cc) seni kahhar sıfatıyla kahretsin inşallah İsrail!

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatı kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 40 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

#2
Foto - Allah (cc) seni kahhar sıfatıyla kahretsin inşallah İsrail!

Özgürlüğüne kavuşan Filistinli çocuklardan Marmaş, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde 5 ay önce tutuklanmıştı.

#3
Foto - Allah (cc) seni kahhar sıfatıyla kahretsin inşallah İsrail!

AA muhabirine açıklama yapan Marmaş, 5 aydır İsrail hapishanesinde "idari tutuklu" olarak tutulduğunu söyledi.

#4
Foto - Allah (cc) seni kahhar sıfatıyla kahretsin inşallah İsrail!

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin, Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatını 24 Kasım'da ilk grubun serbest kalmasıyla öğrendiklerini belirten Marmaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

#5
Foto - Allah (cc) seni kahhar sıfatıyla kahretsin inşallah İsrail!

"Sabah uyanıp yüzümü yıkadıktan sonra biraz Kur'an-ı Kerim okudum, sonrasında serbest kalacak esirlerin isimlerini belirlemek üzere İsrail askerlerinin koğuşlarda dolaştığını ve listede benim adımın da olduğunu gördüm."

#6
Foto - Allah (cc) seni kahhar sıfatıyla kahretsin inşallah İsrail!

- "Her hafta bizleri dövmeye gelirlerdi"

#7
Foto - Allah (cc) seni kahhar sıfatıyla kahretsin inşallah İsrail!

İsrail'in Ofer Hapishanesi'nden çıkarıldığını aktaran Marmaş, "Ofer Hapishanesi'nde sabah saat 08.00'den itibaren Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkilileri gelinceye kadar bizleri soğukta beklettiler." dedi.

#8
Foto - Allah (cc) seni kahhar sıfatıyla kahretsin inşallah İsrail!

Serbest bırakılan Filistinli çocuk, İsrail askerlerinin soğuk havada kendilerine sadece ince bir çarşaf verdiğini söyleyerek "Her hafta bizleri dövmeye gelirlerdi. Bizdeki tüm kıyafet, örtü ve yatakları da almışlardı." ifadelerini kullandı. Filistinli çocuk Marmaş, İsrailli askerlerin bir defasında hava çok soğuk olmasına rağmen hapishanedeki Filistinlilerin üzerine su sıktığını anlattı. Marmaş ayrıca kendilerine az miktarda yemek ve ekmek verildiğini dile getirdi. Serbest bırakılmanın mutluluğunu yaşayan Filistinli çocuk esir, İsrail ordusunun yoğun saldırılarına maruz kalan abluka altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülenler için ise oldukça üzgün olduğunu ifade etti. İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti. Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

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