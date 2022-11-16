"Alın size kanıt" deyip söyledi... Aysun Kayacı'ya müthiş gönderme

Siirt’te koyunlarını otlatmak için göçebe hayat süren ve çadırlarda konaklayan ailelerin zorlu yolculuğu sürüyor. Aysun Kayacı'nın yıllar önce kullandığı "Benim oyumla çobanın oyu bir mi?" söylemini hatırlatan Siirt Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali İlbaş, "Hiç kimse, en zor şartlarda hayvancılık yapan ailelerden çobandan kendini üstün görmesin. Bu insanlar bizim için önemli insanlar, bunları baş tacı yapmamız lazım. Bu meslek kutsal bir meslektir, peygamber mesleğidir" diye konuştu.