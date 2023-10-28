2023-10-28 13:29:46 Ali Koç'la ilgili kimsenin bilmediği gerçeği Rıdvan Dilmen açıkladı! Duyanların ağzı bir karış açık kaldı! Bu gerçekten doğru mu hocam?
Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Ali Koç hakkında kimsenin bilmediği gerçeği ilk kez açıkladı. Dilmen'in açıklamaları sarı-lacivertli taraftarları şaşkınlık içerisinde bıraktı. İsmail Kartal yönetiminde bu sezon 18'de 18 yaparak tekrarlanması güç bir başarı elde eden Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un neden maçlara gitmediği belli oldu. Son olarak geçen sezon Galatasaray'ın evinde oynanan ve sarı-kırmızılı ekibin 3-0 kazandığı derbiye giden Ali Koç'un maçlara gitmeme nedeni herkesi şaşırttı.