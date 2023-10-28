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Spor
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Ali Koç'la ilgili kimsenin bilmediği gerçeği Rıdvan Dilmen açıkladı! Duyanların ağzı bir karış açık kaldı! Bu gerçekten doğru mu hocam?

2023-10-28 13:29:46
Ali Koç'la ilgili kimsenin bilmediği gerçeği Rıdvan Dilmen açıkladı! Duyanların ağzı bir karış açık kaldı! Bu gerçekten doğru mu hocam?

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Ali Koç hakkında kimsenin bilmediği gerçeği ilk kez açıkladı. Dilmen'in açıklamaları sarı-lacivertli taraftarları şaşkınlık içerisinde bıraktı. İsmail Kartal yönetiminde bu sezon 18'de 18 yaparak tekrarlanması güç bir başarı elde eden Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un neden maçlara gitmediği belli oldu. Son olarak geçen sezon Galatasaray'ın evinde oynanan ve sarı-kırmızılı ekibin 3-0 kazandığı derbiye giden Ali Koç'un maçlara gitmeme nedeni herkesi şaşırttı.

#1
Foto - Ali Koç'la ilgili kimsenin bilmediği gerçeği Rıdvan Dilmen açıkladı! Duyanların ağzı bir karış açık kaldı! Bu gerçekten doğru mu hocam?

Geçen hafta evinde ağırladığı Hatayspor'u mağlup ederek Süper Lig'de 9'da 9 yapan ve böylece Süper Lig tarihinin en iyi başlangıcını yapan Fenerbahçe, dün akşamda evinde ağırladığı Bulgar ekibi Ludogorets'i 3-1 mağlup etti.

#2
Foto - Ali Koç'la ilgili kimsenin bilmediği gerçeği Rıdvan Dilmen açıkladı! Duyanların ağzı bir karış açık kaldı! Bu gerçekten doğru mu hocam?

Bulgar ekibini mağlup eden Fenerbahçe böylece Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir grup aşamasına üçte üç yaparak başladı. Bu sezon 18'de 18 yapan Fenerbahçe'de Ali Koç'un maçlara neden gitmediği bir süredir merak konusuydu. Sarı-lacivertli ekibin sembol ismi ve usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Ali Koç hakkında kimsenin bilmediği gerçeği açıkladı.

#3
Foto - Ali Koç'la ilgili kimsenin bilmediği gerçeği Rıdvan Dilmen açıkladı! Duyanların ağzı bir karış açık kaldı! Bu gerçekten doğru mu hocam?

YouTube'da yayın yapan 'Sports Digitale' kanalında açıklamalarda bulunan usta yorumcu, Ali Koç'un totem yaptığı ve bu nedenle maçlara gitmediğini açıkladı. Rıdvan Dilmen açıklamasında "Ali Koç yaptığı totem sayesinde Kadıköy'de maçlara gidemiyor." ifadelerini kullandı. Dilmen'in bu açıklamaları sarı-lacivertli taraftarları şaşkınlık içerisinde bıraktı.

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