Ali Koç'la ilgili kimsenin bilmediği gerçeği Rıdvan Dilmen açıkladı! Duyanların ağzı bir karış açık kaldı! Bu gerçekten doğru mu hocam?

Bulgar ekibini mağlup eden Fenerbahçe böylece Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir grup aşamasına üçte üç yaparak başladı. Bu sezon 18'de 18 yapan Fenerbahçe'de Ali Koç'un maçlara neden gitmediği bir süredir merak konusuydu. Sarı-lacivertli ekibin sembol ismi ve usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Ali Koç hakkında kimsenin bilmediği gerçeği açıkladı.