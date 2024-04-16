2024-04-16 20:29:08 Ali Koç yine bir şeyler peşinde! TFF için olay iddia
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF hakkında önemli iddialar ortaya attı.
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF hakkında önemli iddialar ortaya attı.
Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, TFF yöneticilerinin, özellikle alt ligdeki kulüpleri arayarak 'Maddi açıdan destek olacağız' gibi konuşmalar yaptığını iddia etti.
Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, TFF'nin aldığı seçim kararı ile ilgili konuştu.
İşte Ali Koç'un açıklamaları:
Bugün tek gündemimiz TFF'nin seçim tarihi. Ülke futbolunun menfaati için seçimlerin en kısa zamanda yapılmasında hemfikiriz. 18 Temmuz'un uygun olmayacağını düşündüğümüz için haziran ayını önerdik. Diyalogla yapalım, imza ve diyalogla yapalım veya sadece imza ile yapalım gibi düşünceler var. Biz bu değişimin olabildiğince hızlı yapılmasını istiyoruz. Bize gelen bilgi mevcut TFF başkanımızın aday olmayacağına dair. Aday olursa da, bu hakkıdır.
18 Temmuz'un yeni sezon planlaması açısından uygun olmayacağını düşündüğümüz için TFF seçimlerinin haziran ayı başında yapılmasını talep ediyoruz. Kulüpler Birliği'nde bu konuda fikir birliği var.
Bir konuda rahatsız olan kulüplerimiz var. TFF yöneticilerinin, özellikle alt ligdeki kulüpleri arayarak 'Maddi açıdan destek olacağız' gibi konuşmalar yapmasını son derece yadırgıyoruz. Doğru olan da bu arkadaşın istifa etmesidir.
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