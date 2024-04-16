Ali Koç yine bir şeyler peşinde! TFF için olay iddia

Bugün tek gündemimiz TFF'nin seçim tarihi. Ülke futbolunun menfaati için seçimlerin en kısa zamanda yapılmasında hemfikiriz. 18 Temmuz'un uygun olmayacağını düşündüğümüz için haziran ayını önerdik. Diyalogla yapalım, imza ve diyalogla yapalım veya sadece imza ile yapalım gibi düşünceler var. Biz bu değişimin olabildiğince hızlı yapılmasını istiyoruz. Bize gelen bilgi mevcut TFF başkanımızın aday olmayacağına dair. Aday olursa da, bu hakkıdır.