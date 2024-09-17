  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kanser karşıtı süper meyveye, süper fiyat!

Tüm Türkiye'yi son kez uyardı: 90 gün içerisinde bunu yapan daha fazla emekli maaşı alacak

Beşiktaş'ın başına talih kuşu kondu! O çağrıya cevap verecekler mi? Müthiş bir rakam bu!

Yok artık! Oyuncularını korumak isteyen Beşiktaş bütün tuşlara basıyor! Sonunda bunu da yaptılar…

Her eve giriyordu! Türkiye'nin ünlü sucuk markasına soruşturma

Dünyada en çok İHA-SİHA tedarikçisi artık onlar değil! İçimizdeki hainleri kudurtacak gelişme bu!

Türkiye'den en çok ev alan artık Araplar değil! Şimdi onlar gelip peynir ekmek gibi konut almaya başladılar

Narin Güran cinayeti! Nevzat Bahtiyar nasıl itirafçı oldu? Sinan Burhan 'kesin bilgi' deyip açıkladı

Adnan Menderes'in idamının 63. yılı: Unutulmaz son sözleri
Spor
8
Ali Koç orayı sattı! Milyonlar isyan edecek

2024-09-17 07:45:29
Ali Koç orayı sattı! Milyonlar isyan edecek

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli taraftarların tepkisine neden olacak bir karara imza attı.

1
#1
Foto - Ali Koç orayı sattı! Milyonlar isyan edecek

Trendyol 1. Lig’in yeni takımlarından Iğdır FK, önemli bir adım atarak Fenerbahçe Spor Kulübü’ne ait İncek Tesisleri'ni satın aldı. Çalışmalarını Ankara’da sürdüren ve iç saha maçlarını Iğdır’da oynayan Iğdır FK, bu satın almanın amacını Odatv’ye açıkladı. Buna göre başta yabancı futbolcular olmak üzere oyuncuları sosyal olarak ailelerinden kopartmamak istedikleri belirtildi.

#2
Foto - Ali Koç orayı sattı! Milyonlar isyan edecek

Iğdır FK, kamp tesisi eksikliğini gidermek amacıyla Fenerbahçe'nin Ankara İncek’te yer alan 32 dönümlük kamp tesislerini satın aldı. Kulüp Başkanı ve sahibi Cantürk Alagöz’ün, bu satın alma için Fenerbahçe’ye 9 milyon Euro ödeme yaptığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Başkan Alagöz atıl haldeki tesislerin içine de 2 milyon Euro tadilat harcaması yapacak.

#3
Foto - Ali Koç orayı sattı! Milyonlar isyan edecek

Geniş bir alana yayılan Fenerbahçe İncek Tesisleri, sağlık, spor, konaklama ve yiyecek-içecek hizmetlerinin yanı sıra çeşitli sosyal imkanlar da sunuyor. Iğdır FK, bu tesislerin satın alınmasıyla birlikte hem teknik ekibe hem de sporculara daha iyi bir kamp ortamı ve sosyal çevre sağlamış olacak.

#4
Foto - Ali Koç orayı sattı! Milyonlar isyan edecek

Odatv’nin edindiği bilgilere göre Iğdırspor amatör kümeden başlayarak her yıl bir üst lige çıktı. Geçen sezon da 1. Lige kadar yükseldi. Yabancı oyuncu alma hakkı doğdu. Süper Lig’e çıkmak isteyen kulüp yabancı oyuncu almak isterken oyuncuların ailelerini Iğdır’a getirmekte zorlandı.

#5
Foto - Ali Koç orayı sattı! Milyonlar isyan edecek

Burada devreye giren Cantürk Alagöz, önceki dönemlerde Fenerbahçe’ye sponsor olan Alagöz Holding’in merkezinin de Ankara’da olması sebebiyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u aradı.

#6
Foto - Ali Koç orayı sattı! Milyonlar isyan edecek

Yabancı oyuncuların ailelerinin eğitim, çevre ve sosyal ilişkilerine dair ihtiyaçlarını karşılamak için Ali Koç’a Fenerbahçe’nin İncek’teki tesislerini satın almak istediklerini anlattı. Alagöz, 9 milyon Euro karşılığında Ali Koç ile anlaştı. Anlaşmaya göre Iğdırspor kulübü bu tesisleri sattığı takdirde karının yüzde 50’sini Fenerbahçe’ye ödemeyi de kabul etti.

#7
Foto - Ali Koç orayı sattı! Milyonlar isyan edecek

Kulübün bu tesisle birlikte haftanın büyük bir çoğunluğunu Ankara’da çalışarak geçirirken maç öncesi kampını da Iğdır’da yapacağı aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hakan Sönmez

Kaç yıl oldu satılalı, haberi yeni mi çıkmış?
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Ferhat Murat edepsiz çıkışa çıldırdı! Canlı yayında ‘Yırtık don’ kavgası
Medya

Ferhat Murat edepsiz çıkışa çıldırdı! Canlı yayında ‘Yırtık don’ kavgası

Hukukçu Afşin Hatipoğlu ile Gazeteci Ferhat Murat'ın canlı yayında tartıştığı anlar gündem oldu. ‘Yırtık don’ ifadesi üzerinden başlayan tar..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın boykot konulu paylaşımı sosyal medyayı salladı.

Bilal Erdoğan’a sataşan Bahadır Erdem’e şok cevap
Siyaset

Bilal Erdoğan’a sataşan Bahadır Erdem’e şok cevap

İYİ Parti’den CHP’ye geçen LGBT sevici Bahadır Erdem, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’a saldırmaya kalktı, kendi geçmişleri hatı..
Kahramanmaraş’ta korkutan deprem!
Gündem

Kahramanmaraş’ta korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 3.5 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu.

17 Eylül 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

17 Eylül 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün 'Sözü', 'Günün Fotoğrafı' 'Kıssadan Hisse'yi istifadelerinize (17 Eylül 2024) s..
Paraları 19 kat değerli olan Bulgarlardan isyan ettiren Türkiye kararı! Maalesef olmayacak şey oldu

Paraları 19 kat değerli olan Bulgarlardan isyan ettiren Türkiye kararı! Maalesef olmayacak şey oldu
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23