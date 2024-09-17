Ali Koç orayı sattı! Milyonlar isyan edecek

Geniş bir alana yayılan Fenerbahçe İncek Tesisleri, sağlık, spor, konaklama ve yiyecek-içecek hizmetlerinin yanı sıra çeşitli sosyal imkanlar da sunuyor. Iğdır FK, bu tesislerin satın alınmasıyla birlikte hem teknik ekibe hem de sporculara daha iyi bir kamp ortamı ve sosyal çevre sağlamış olacak.