2024-06-05 14:29:30 Ali Koç gözünü kararttı! İşte Ferdi için istediği rakam!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Ferdi Kadıoğlu için belirlediği fiyat belli oldu...
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Ferdi Kadıoğlu için belirlediği fiyat belli oldu...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ferdi Kadıoğlu için istediği fiyatı açıkladı. Koç, "35-40 gibi olağanüstü bir şey gelirse oturur konuşuruz" ifadelerini kullandı.
Milli futbolcuyu göndermek istemediklerini aktaran Ali Koç, tekliflerin astronomik rakamlara ulaşması durumunda pazarlık masasına oturabileceklerini aktardı.
"FERDİ İÇİN ASTRONOMİK BİR RAKAM GELİRSE KONUŞURUZ"
24 yaşındaki oyuncu için sezon ortasında ilgilenen çok kulübün olduğunu belirten Koç, "Ferdi'nin önümüzdeki sezon bizde kalması şart ama böyle 35-40 gibi olağanüstü bir şey gelirse oturur konuşuruz.
Mourinho ismi oyuncularda büyük bir heyecan oluşturdu.
Belki Mourinho'dan dolayı gelmeyecek oyuncuları transfer edebileceğiz.
Gitmek isteyenleri tutabileceğiz.Ferdi'nin yüzde 100 takımda kalması için pozisyonumuzu aldık ama dediğim gibi astronomik bir şey gelirse oturup konuşmak durumundayız.
Ferdi de 1 yıl daha Fenerbahçe'de seve seve oynar." şeklinde konuştu.
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