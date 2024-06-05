  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor
9
Ali Koç gözünü kararttı! İşte Ferdi için istediği rakam!

2024-06-05 14:29:30
Ali Koç gözünü kararttı! İşte Ferdi için istediği rakam!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Ferdi Kadıoğlu için belirlediği fiyat belli oldu...

#1
Foto - Ali Koç gözünü kararttı! İşte Ferdi için istediği rakam!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ferdi Kadıoğlu için istediği fiyatı açıkladı. Koç, "35-40 gibi olağanüstü bir şey gelirse oturur konuşuruz" ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Ali Koç gözünü kararttı! İşte Ferdi için istediği rakam!

Milli futbolcuyu göndermek istemediklerini aktaran Ali Koç, tekliflerin astronomik rakamlara ulaşması durumunda pazarlık masasına oturabileceklerini aktardı.

#3
Foto - Ali Koç gözünü kararttı! İşte Ferdi için istediği rakam!

"FERDİ İÇİN ASTRONOMİK BİR RAKAM GELİRSE KONUŞURUZ"

#4
Foto - Ali Koç gözünü kararttı! İşte Ferdi için istediği rakam!

24 yaşındaki oyuncu için sezon ortasında ilgilenen çok kulübün olduğunu belirten Koç, "Ferdi'nin önümüzdeki sezon bizde kalması şart ama böyle 35-40 gibi olağanüstü bir şey gelirse oturur konuşuruz.

#5
Foto - Ali Koç gözünü kararttı! İşte Ferdi için istediği rakam!

Mourinho ismi oyuncularda büyük bir heyecan oluşturdu.

#6
Foto - Ali Koç gözünü kararttı! İşte Ferdi için istediği rakam!

Belki Mourinho'dan dolayı gelmeyecek oyuncuları transfer edebileceğiz.

#7
Foto - Ali Koç gözünü kararttı! İşte Ferdi için istediği rakam!

Gitmek isteyenleri tutabileceğiz.Ferdi'nin yüzde 100 takımda kalması için pozisyonumuzu aldık ama dediğim gibi astronomik bir şey gelirse oturup konuşmak durumundayız.

#8
Foto - Ali Koç gözünü kararttı! İşte Ferdi için istediği rakam!

Ferdi de 1 yıl daha Fenerbahçe'de seve seve oynar." şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bir ilimizde yerin 400 metre altında devasa bir su kaynağına ulaşıldı! Yerin altından fışkırıyor

Bir ilimizde yerin 400 metre altında devasa bir su kaynağına ulaşıldı! Yerin altından fışkırıyor
Arslan’dan provokasyon yapan DEM Parti ve destekçisi CHP ile SP’ye tepki
Gündem

Arslan’dan provokasyon yapan DEM Parti ve destekçisi CHP ile SP’ye tepki

DEM Partili Hakkari Belediye Başkanının PKK/KCK yapılanmasında üst düzey görev aldığı gerekçesi ile devam eden davasında görevden uzaklaştır..
Laikçi Yılmaz Özdil’den kadın istismarı ‘Şahane görüntü izlemiş olduk’
Sosyal Medya

Laikçi Yılmaz Özdil’den kadın istismarı ‘Şahane görüntü izlemiş olduk’

Amerika’nın verdiği canlı yayından alınan ve TRT ekranlarında sehven gösterilen göğüs kazası için Yılmaz Özdil'in söyledikleri tepki çekti...
İngilizce konuşsa yere göğe sığdıramazlar! ‘Arapça konuşan öğrenci’ provokasyonunda gerçek ortaya çıktı
Sosyal Medya

İngilizce konuşsa yere göğe sığdıramazlar! ‘Arapça konuşan öğrenci’ provokasyonunda gerçek ortaya çıktı

Mezuniyet töreninde Suriyeli bir öğrencinin yaptığı Arapça konuşma sosyal medyada linç edilirken, işin aslı bambaşka çıktı.
İsrail Parlamentosundaki 120 milletvekilinden 70'i esir takası anlaşması kampanyasını imzaladı
Yerel

İsrail Parlamentosundaki 120 milletvekilinden 70'i esir takası anlaşması kampanyasını imzaladı

İsrail Parlamentosundaki 120 milletvekilinden 70'i, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ailelerinin, Binyamin Netanyahu hükümetinden yakın..
Japonya'dan NATO hamlesi! 2 ülkeyle ortak uçak üretecek
Dünya

Japonya'dan NATO hamlesi! 2 ülkeyle ortak uçak üretecek

Japonya meclisi , İtalya ve İngiltere ile ortak uçak üretilmesi için hükümete yetki verdi.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23